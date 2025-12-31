search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

În sfârşit, iată că se poate. Reorganizarea Ministerului Agriculturii

0
0
Publicat:

Am scris de multe ori despre ministerul Agriculturii, cu 110 instituţii subordonate, în condiţiile în care toată agricultura este privată. Ce face ministerul Agriculturii? Dă indicaţii fermierilor ce şi cum să-şi cultive şi gospodărească terenurile? Ajunsesem la paradoxul existenţei Direcţiei Agricole a Municipiului Bucureşti, care ce să facă? Să numere panseluţe pe bulevarde? În sfârşit, a fost desfiinţată!

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

În Nota de fundamentare a OUG privind modernizarea Ministerului Agriculturii se prezintă cadrul general ca şi cum agricultura României ar fi de stat:

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are un rol esenţial pentru dezvoltarea unitară a politicilor agricole naţionale, dar şi pentru crearea cadrului administrativ naţional pentru acordarea în deplină concordantă cu normele europene a fondurilor europene destinate agriculturii”.

Există o instituţie, APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură), care se ocupă de acordarea fondurilor europene destinate agriculturii, de ce era nevoie de 110 instituţii şi un minister care să se ocupe de acelaşi lucru? Am mai spus-o în articole anterioare: Ministerul Agriculturii nu are logică să existe, într-un stat cu agricultura în totalitate privată. Erau suficiente câteva instituţii care să se ocupe de fonduri europene şi alte câteva servicii necesare agricultorilor.

Care este sarcina a 41 de direcţii Agricole Judeţene? Nu erau suficiente 8-10, pe regiuni, în special cu suprafeţe mari agricole? Ce face Direcţia Agricolă a judeţului Prahova? Măsoară câtă țuica fabrică locuitorii judeţului? Este de râsul curcilor!

Măsuri prevăzute în OUG

-Se desfiinţează 73 de ordonatori de credite, de la 166. Adică rămân 93 de ordonatori de credite, instituţii aflate în subordinea ministerului Agriculturii. Dacă un ordonator de credite însemna o instituţie, rezultă că n-am ştiut eu, înaintea acestui OUG existau 166 de instituţii subordonate ministerului Agriculturii, nu 110 cum credeam eu.

Iată  instituţiile centrale care se desfiinţează:

- 5 instituții publice centrale: Agenția Națională pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu, Agenția Națională a Zonei Montane, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului. Se mai desfiinţează: 68 instituții publice la nivel teritorial: 30 Inspectorate Teritoriale  pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, 37 Oficii de Studii Pedologice și Agrochimice, Direcția pentru Agricultură a municipiului București.

OUG mai spune la art. 4

„Personalul instituţiilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia integral de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, pe posturile înfiinţate în acest scop, cu încadrarea în numărul de posturi aprobate acestor instituţii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei care preia activitatea."

Nu este clar. Se face sau nu o reducere de personal şi de diminuare a anvelopei salariale? „Se desfiinţează 216 posturi de conducere şi scad cheltuielile de salarizare cu cel puţin 10%, explică ministrul Agriculturii.”

Vom urmări în bugetul pe 2026 dacă este reală promisiunea ministrului Agriculturii.

Totodată, reorganizarea vizează eliminarea paralelismelor instituționale și a procedurilor excesive care încetinesc procesul decizional și afectează relația cu fermierii. Noua structură administrativă va permite o mai bună coordonare a politicilor agricole și o abordare unitară la nivel național, explică ministrul. Şi de ce a fost nevoie de 30 de ani pentru aşa o judecată simplă?

Ministerul Agriculturii şi instituţiile subordonate au în prezent 14.200 de angajaţi. Încă odată, nu există nicio logică pentru cele 41 de Direcţii Agricole Judeţene, ar fi suficiente 8-10 şi acelaşi raţionament pentru alt gen de instituţii.

Ce se întâmplă cu terenurile aflate încă la ADS (Administraţia Domeniilor Statului), cum sunt ele gospodărite? Putem avea un raport despre câştigurile ADS şi ale statului de pe urma acestor terenuri?

Mai are Dan Voiculescu 4000 de hectare închiriate de la ADS? Cu ce chirie?

Cum stăm cu drepturile cetățenilor care şi-au câştigat definitiv în instanţe de judecată terenurile confiscate de comunişti? Le-au fost retrocedate aceste terenuri? Putem avea un raport asupra situaţiei acestor terenuri revendicate de vechii proprietari?

Recenta OUG, aprobată ieri, reprezintă un pas înainte, dar este insuficient. Într-un domeniu în care toată activitatea economică este privatizată.

OUG adoptată ieri trebuia pusă în dezbatere publică mai mult timp, iar premierul Bolojan să citească reacţiile populaţiei pe tema Agriculturii, apoi să emită OUG în discuţie.

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
„Se destramă banda care ține ostatică România!” Patrick André de Hillerin aruncă „NUCLEARA”
gandul.ro
image
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
mediafax.ro
image
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
fanatik.ro
image
Cazul studentului olandez care și-a găsit în România bicicleta dispărută în Amsterdam. Un expert de top în opere de artă furate s-a implicat: „N-am putut rezista”
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion
observatornews.ro
image
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
cancan.ro
image
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost exclusă din lotul național
prosport.ro
image
Ce pensie ia un asistent medical: sporurile care se iau în calcul
playtech.ro
image
Care este secretul lui David Popovici. Face lucrul acesta de fiecare dată înainte de startul cursei
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru! A anunțat că negociază transferul la FCSB de Sărbători, dar s-a făcut nevăzut
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Aparatul pe care trebuie să-l scoți din priză după fiecare folosire. Poate declanșa un incendiu și îți crește consumul de curent
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Toţi românii fac asta de Anul Nou!
romaniatv.net
image
Probleme majore! Sunt anulări de ultimă oră ale revelioanelor ținute în stradă. Ce se întâmplă?
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Kate și William, colecție de fotografii nemaivăzute. Surpriza uriașă de la sfârșit de an
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
carte jpg
Un „western” dobrogean la porțile Orientului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

OK! Magazine

image
Ce să mănânci în noaptea de Anul Nou, ca să ai noroc total, nu ”cu porția”. Tradițiile care nu dau greș

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă