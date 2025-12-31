În sfârşit, iată că se poate. Reorganizarea Ministerului Agriculturii

Am scris de multe ori despre ministerul Agriculturii, cu 110 instituţii subordonate, în condiţiile în care toată agricultura este privată. Ce face ministerul Agriculturii? Dă indicaţii fermierilor ce şi cum să-şi cultive şi gospodărească terenurile? Ajunsesem la paradoxul existenţei Direcţiei Agricole a Municipiului Bucureşti, care ce să facă? Să numere panseluţe pe bulevarde? În sfârşit, a fost desfiinţată!

În Nota de fundamentare a OUG privind modernizarea Ministerului Agriculturii se prezintă cadrul general ca şi cum agricultura României ar fi de stat:

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are un rol esenţial pentru dezvoltarea unitară a politicilor agricole naţionale, dar şi pentru crearea cadrului administrativ naţional pentru acordarea în deplină concordantă cu normele europene a fondurilor europene destinate agriculturii”.

Există o instituţie, APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură), care se ocupă de acordarea fondurilor europene destinate agriculturii, de ce era nevoie de 110 instituţii şi un minister care să se ocupe de acelaşi lucru? Am mai spus-o în articole anterioare: Ministerul Agriculturii nu are logică să existe, într-un stat cu agricultura în totalitate privată. Erau suficiente câteva instituţii care să se ocupe de fonduri europene şi alte câteva servicii necesare agricultorilor.

Care este sarcina a 41 de direcţii Agricole Judeţene? Nu erau suficiente 8-10, pe regiuni, în special cu suprafeţe mari agricole? Ce face Direcţia Agricolă a judeţului Prahova? Măsoară câtă țuica fabrică locuitorii judeţului? Este de râsul curcilor!

Măsuri prevăzute în OUG

-Se desfiinţează 73 de ordonatori de credite, de la 166. Adică rămân 93 de ordonatori de credite, instituţii aflate în subordinea ministerului Agriculturii. Dacă un ordonator de credite însemna o instituţie, rezultă că n-am ştiut eu, înaintea acestui OUG existau 166 de instituţii subordonate ministerului Agriculturii, nu 110 cum credeam eu.

Iată instituţiile centrale care se desfiinţează:

- 5 instituții publice centrale: Agenția Națională pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu, Agenția Națională a Zonei Montane, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului. Se mai desfiinţează: 68 instituții publice la nivel teritorial: 30 Inspectorate Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, 37 Oficii de Studii Pedologice și Agrochimice, Direcția pentru Agricultură a municipiului București.

OUG mai spune la art. 4

„Personalul instituţiilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia integral de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, pe posturile înfiinţate în acest scop, cu încadrarea în numărul de posturi aprobate acestor instituţii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei care preia activitatea."

Nu este clar. Se face sau nu o reducere de personal şi de diminuare a anvelopei salariale? „Se desfiinţează 216 posturi de conducere şi scad cheltuielile de salarizare cu cel puţin 10%, explică ministrul Agriculturii.”

Vom urmări în bugetul pe 2026 dacă este reală promisiunea ministrului Agriculturii.

Totodată, reorganizarea vizează eliminarea paralelismelor instituționale și a procedurilor excesive care încetinesc procesul decizional și afectează relația cu fermierii. Noua structură administrativă va permite o mai bună coordonare a politicilor agricole și o abordare unitară la nivel național, explică ministrul. Şi de ce a fost nevoie de 30 de ani pentru aşa o judecată simplă?

Ministerul Agriculturii şi instituţiile subordonate au în prezent 14.200 de angajaţi. Încă odată, nu există nicio logică pentru cele 41 de Direcţii Agricole Judeţene, ar fi suficiente 8-10 şi acelaşi raţionament pentru alt gen de instituţii.

Ce se întâmplă cu terenurile aflate încă la ADS (Administraţia Domeniilor Statului), cum sunt ele gospodărite? Putem avea un raport despre câştigurile ADS şi ale statului de pe urma acestor terenuri?

Mai are Dan Voiculescu 4000 de hectare închiriate de la ADS? Cu ce chirie?

Cum stăm cu drepturile cetățenilor care şi-au câştigat definitiv în instanţe de judecată terenurile confiscate de comunişti? Le-au fost retrocedate aceste terenuri? Putem avea un raport asupra situaţiei acestor terenuri revendicate de vechii proprietari?

Recenta OUG, aprobată ieri, reprezintă un pas înainte, dar este insuficient. Într-un domeniu în care toată activitatea economică este privatizată.

OUG adoptată ieri trebuia pusă în dezbatere publică mai mult timp, iar premierul Bolojan să citească reacţiile populaţiei pe tema Agriculturii, apoi să emită OUG în discuţie.