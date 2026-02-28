search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
În numele păcii: Caravana care a unit, simbolic, Washingtonul, Moscova, Tel Avivul și Bruxelles-ul... în inima Bucureștiului

Pe data de 27.02.2026, membri ai echipei World BEYOND War România au mers la ambasadele SUA, Rusia, Israel și UE pentru a transmite mesajul păcii. Mai exact, activiștii pacifiști au înmânat ambasadelor o scrisoare al cărei text se află mai jos și au afișat mesaje ce invită aceste state să respecte Carta ONU. Dreptul internațional și Carta ONU prevăd rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor. 

Imaginea 1 jpg

Ne aflăm într-un moment când Israelul și SUA au lansat un atac asura Iranului, președintele Venezuelei a fost răpit și războiul din Ucraina devine tot mai sângeros și apasă tot mai mult asupra civililor. 

În calitate de co-coordonatoare a echipei World BEYOND War România am înmânat scrisoarea noastră care este atipică: este o scrisoare cu un profund conținut umanist care face apel la una dintre cele mai importante valori pe care ne-am obișnuit să o ignorăm și ironizăm, dar fără de care nu putem supraviețui: empatia.

La ambasada SUA ne-am lovit de imense gaduri și de o desfășurare impresionantă de forțe. Apuse par vremurile în care ambasada era o poartă deschisă către o altă cultură, către muzica ei, către teatrul ei, către scriitoriii ei. La modul ideal ambasada ar trebui să fie un loc cald, deschis, prietenos, un loc al dialogului și deschiderii - poarta care nă ne unească. Ce găsim acum la ambasada SUA este înfricoșător și deprimant. Pare o bază militară ultra securizată, rece și respingătoare. 

Imaginea 2 ambasada SUA jpg

Oamenii stau la coadă pentru vize pe trotuarul de vis-a-vis sub o copertină și intră într-o clădire unde sunt verificați, iar apoi după ce au trecut de amănunțitul control de securitate, pleacă spre o altă clădire. Am trecut eu însămi prin acest proces cu ceva ani în urmă. Îmi amintesc de penibilul moment în care a trebut să-mi vărs conținutul genții pe masa agentului se securitate și să explic ce e flaconul în care aveam… parfum! În clădirea cu vizele, lucrătorii ambasadei sunt separați de popor printr-un geam gros de sticlă și stau undeva sus pe niște scaune ca niște stăpâni ai locului ce se află… Am reușit să predăm, înconjurați de mulți agenți de securitate de la jandarmerie scrisoarea noastră.

Aici spunem câteva cuvinte despre inițiativa noastră:

https://www.tiktok.com/@peace.barricade/video/7611621035430939926

La ambasada Rusiei, clădirea cu arhitectură ce amintea viu de perioada stalinistă părea adormită și nepăsătoare. 

Imagiena 3 ambasada RUSIA jpg

Mi-aș fi putut ușor imagina o scenă din Ilf și Petrov desfășurându-se pe holurile somptuase ale clădirii în fața căreia tronează brazii. Legenda spune că erau modul în care Stalin le amintea funcționarilor că Siberia e aproape. Noi am simțit distanța și amorțeala unei ambasade solemne și tăcute. Am lăsat scrisoarea într-o cutie poștală.

Imaginea 4 ambasada RUSIA jpg

Reprezentanța UE a fost de departe cea mai relaxată și prietenoasă. Am intrat înăuntru la căldură. Am putut manifesta chiar pe scările din fața sediului, am putut discuta direct cu recepționerele. Un loc ce părea mai uman și normal poate și pentru că miza și puterea sa erau mai scăzute. E singurul loc de unde am primit număr de înregistrare.

Imaginea 5 UE jpg

 N-ar fi frumos să mergem pe această direcție atât de umană și firească, nu să încercăm să imităm ce se petrece la ambasada SUA?

Imaginea 6 UE jpg

Ambasada Israelului este cea mai bizară din punctul de vedere al poziționării. Situată în zona unirii, ambasada își trădează prezența printr-un învechit și murdar steag situat la etajele superioare ale clădirii unde se află centrul Sitraco. La intrare o copertină și mulți agenți de securitate. În rest… multă discreție. Ne-au primit scrisoarea și acolo.

Imaginea 7 Israel jpg

Inițiativa noastră este una care vizează principalii actori belicoși de pe scena internațională. La ambasada Israelului mesajul nostru a fost bine primit de tineri. Dar cele trei decenii de educație în România capitalistă și-au spus cuvântul: unul ne-a avertizat că am mâncat un „e” de la „carta ONU”. După el, corect era cartea ONU.

Imaginea 8 Israel jpg

Dar e bine că oamenii au răspuns pozitiv la mesajul care vizează TOȚI actorii statali care se află sau de curând s-au aflat în conflicte armate.

Iată textul scrisorii noastre:

Opune-te războiului! Susține pacea!

Stimați ambasadori ai statelor care se află sau s-au aflat de curând într-un conflict armat, 

sunteți deja obișnuiți cu acțiuni, cu activism, cu acuzații. Noi am venit azi în fața voastră să vă întrebăm un lucru simplu: v-ar conveni să plecați chiar azi pe front, v-ar conveni să vă fie luați din casă cei dragi și trimiși în luptă? Realizați ce ar însemna să vă lăsați de izbeliște agoniseala de-o viață și să plecați unde apucați, să vă lasați în urmă părinții bolnavi, fără garanția că o să aibă cine să îi îngrijească?

Nicio discuție despre pace nu poate să aibă loc dacă nu ne dăm șansa să fim umani. Un celebru scriitor rus spunea, cu o tușă de ironie, despre un funcționar proaspăt promovat: el ar vrea să fie uman, dar nu-i mai permite funcția! 

Ne aflăm azi aici ca să vă amintim că funcția voastră ar trebui exercitată în direcția, nu împotriva umanității și că fără diplomație și negocieri nu e decât o singură cale: spre moarte!

Avem în Ucraina unul dintre cele mai sângeroase conflicte care pun unul împotriva altuia oameni cu istorie grea, dar comună! Negociatorii ruși, Vladimir Medinski și Kirill Dmitriev, s-au născut amândoi în Ucraina. Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, s-a născut în Rusia și-a făcut studiile militare la Moscova. Este aproape de negândit că s-a ajuns la un asemenea conflict în aceste condiții. 

Despre uciderea palestinienilor, despre „curățarea” Gazei, despre zecile de mii de copii palestinieni omorâți vorbesc miile de mărturii documentate prin imagini pe rețelele sociale. O crimă comisă în direct - ceva fără precedent în istoria noastră. 

Președintele SUA, autointitulat președintele „păcii” răpește alți președinți și amenință cu anexarea Groenlandei și Canadei. 

Un nou conflict riscă să arunce în aer pacea și stabilitatea în Iran. 

Pericolul escaladării nucleare este unul fără precedent. Pare că am uitat sau că ne prefacem că nu știm ce distrugere catastrofală ar aduce detonarea fie și a unei infime părți a arsenalului nuclear. În loc să facem tot ce ține de noi să readucem puterile nucleare la masa negocierilor și să repunem în funcțiune tratatele de neproliferare, tăcem. Vinovat și laș. 

Veți spune: ce pot face eu, un funcționar? Chiar dacă lucrez pentru unul dintre cele mai puternice state, puterile mele sunt limitate. Dacă fie și câteva minute vă pune pe gânduri ce citiți aici, e un pas. Pentru că dacă voi nu puteți face nimic, ce să mai spunem noi, care nu suntem în niciun fel legați de aparatul administrativ? 

Dar lucrurile sunt atât de grave încât trebuie să ne trezim și să încercăm cu toții să aducem pacea înapoi, să oprim acest traseu autodistructiv. Psihologii ne învață despre efectul „spectatorului”. Când se petrece ceva grav și sunt mai multe persoane care ar putea acționa, fiecare așteaptă să preia cel de lângă el inițiativa. Nu mai stați pe gânduri. Vorbiți, scrieți, căutați să vedeți care sunt și folosiți toate pârghiile pe care le aveți să sprijiniți pacea. 

Se spune că cel mai sigur mod de a-ți îndeplini visele este să te trezești la realitate. Or, aici nici măcar nu e vorba de vreun vis, ci de însăși supraviețuirea noastră. Dacă vrem să trăim, trebuie să înțelegem că ține de toți și de fiecare în parte să acționăm.

Fiți alături de noi în efortul de a promova pacea! Organizați dezbateri și conferințe pe tema păcii și a cooperării, folosiți-vă vocea și puterea pentru umanitate și cooperare, nu pentru distrugere.

Echipa World BEYOND War România, 27.02.2026

Opinii

