search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Hitler: Ce spun analizele ADN despre dictatorul nazist

0
0
Publicat:

Potrivit unui documentar britanic, analizele genetice ar arăta că Hitler suferea de o tulburare sexuală rară și de riscuri ridicate de tulburări psihice. Cât de certe sunt concluziile pe baza materialului ADN?

Documentarul despre materialul genetic al lui Hitler a fost publicat de Channel 4
Documentarul despre materialul genetic al lui Hitler a fost publicat de Channel 4

Documentarul Channel 4 ”Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator” (”ADN-ul lui Hitler: Amprenta unui dictator”) dezvăluie, la optzeci de ani după moartea Führerului nazist, mai mult decât doar informații medicale. Documentarul încearcă, de asemenea, să explice comportamentul lui Hitler, pe baza analizei ADN. Din punct de vedere științific, demersul este, însă, discutabil.

Sindromul Kallmann: tulburarea rară a dictatorului

Potrivit secvențierii ADN, Hitler suferea de sindromul Kallmann, o afecțiune genetică rară ce duce la o producție redusă de hormoni sexuali. Consecințele sunt absența sau întârzierea severă a pubertății, un nivel scăzut al testosteronului, un simț al mirosului slab dezvoltat (anosmie), criptorhidie și o probabilitate mai mare de micropenis sau alte anomalii genitale.

Deficiențele fizice ale lui Hitler erau deja batjocorite de soldații britanici încă din 1939, în cântecul lor satiric ”Hitler Has Only Got One Ball” (”Hitler are un singur testicul”).

Concluziile analizei ADN se potrivesc într-adevăr cu informațiile din fișa medicală a lui Hitler din închisoarea Landsberg, unde acesta fusese încarcerat în 1924, după puciul eșuat. La vremea aceea, medicul penitenciarului a diagnosticat un ”criptorhidism pe partea dreaptă”, adică un testicul drept nedescins.

Mai mult, începând cu 1944, medicul personal al lui Hitler, Theodor Morell, i-a administrat dictatorului în mod regulat injecții cu testosteron, fapt care ar putea susține, de asemenea, ipoteza sindromului Kallmann.

Riscuri psihice în ADN-ul lui Hitler?

Potrivit documentarului, ADN-ul lui Hitler ar indica, în plus, o probabilitate peste medie pentru ADHD, o probabilitate ridicată de comportamente autiste, schizofrenie și o tendință către comportament antisocial.

Există într-adevăr surse și mărturii ale contemporanilor care sugerează o tulburare psihică sau o ”instabilitate mentală” a lui Hitler. În cartea sa ”O nebunie de prim rang”, psihiatrul iraniano-american Nassir Ghaemi, profesor de psihiatrie la Tufts University School of Medicine și lector la Harvard Medical School din Boston, a analizat ”instabilitatea mentală” la diverse figuri istorice de vârf, de la Abraham Lincoln la principalul adversar democratic al lui Hitler, Winston Churchill. Hitler a fost singurul său exemplu negativ.

Ghaemi, care nu a fost implicat în documentarul BBC, consideră constatările legate de ADN ”științific fundamentate” și este convins că Hitler suferea de o tulburare maniaco-depresivă. ”Trăsăturile maniacale sporesc creativitatea și rezistența, simptomele depresive cresc empatia și realismul, toate acestea fiind calități ale unui lider. Aceste calități pot fi folosite pentru orice orientare politică, fie autocratică și tiranică, ca în cazul lui Hitler, fie democratică, ca în cazul lui Churchill”, a comentat psihiatrul pentru DW.

Instabilitatea ”psihică” a lui Hitler, consideră Ghaemi, s-ar fi agravat după 1937 din cauza administrării zilnice intravenoase de amfetamine împotriva depresiei. Această evaluare este confirmată și de surse istorice.

Faptul că Hitler ar fi suferit eventual de sindromul Kallmann ar putea explica, potrivit lui Ghaemi, ”de ce, spre deosebire de majoritatea persoanelor cu tendințe maniacale, nu avea un libido ridicat, deși prezenta multe alte trăsături specific maniei, precum vorbărie, energie fizică ridicată, necesar redus de somn și un simț exagerat al propriei valori”. Dar acestea sunt indicii, nu dovezi.

Adolf Hitler alături de soţia lui, Eva Braun, care îi veghează odihna tiranului (1940)
Adolf Hitler alături de soţia lui, Eva Braun, care îi veghează odihna tiranului (1940)


Concluzii înșelătoare despre comportament

Desigur, astfel de evaluări și noile constatări medicale pot ajuta la înțelegerea psihologiei lui Hitler. Dar atribuirea individuală a comportamentelor doar pe baza analizelor genetice și a așa-numitelor ”teste de risc poligenic” (PRS), cu care este estimat riscul genetic pentru o anumită boală, nu este permisă.

Manifestarea tulburărilor psihice rezultă întotdeauna din interacțiunea complexă dintre genetică, mediu, istorie de viață și experiențe individuale. Cu ajutorul testelor genetice nu pot fi diagnosticate boli psihice; pentru aceasta este necesară o evaluare detaliată bazată pe simptome și pe discuții cu persoana afectată și cu cei din jur.

”Să sari de la biologie la comportament este un pas uriaș”, recunoaște psihologul britanic Simon Baron-Cohen, unul dintre experții care au lucrat la documentar. Astfel, geneticienii și psihologii participanți admit că nu sunt admise concluzii bazate exclusiv pe un risc crescut determinat prin analize ADN, pentru ca apoi să speculeze totuși despre posibile diagnostice sau tipare de comportament.

Situația riscă să îi pună în pericol reputația geneticianei și arheologei canado-britanice Turi King. Aceasta conduce în prezent Milner Centre for Evolution la Universitatea Bath și a fost anterior profesoară de comunicare publică și genetică la Universitatea Leicester. A devenit celebră datorită analizei ADN a rămășițelor lui Richard al III-lea, descoperite într-o parcare din Leicester.

Turi King intenționa, de fapt, să trimită rezultatele sale privind ADN-ul lui Hitler unei reviste medicale, pentru un proces de peer review, adică o verificare științifică de specialitate. Compania care a produs documentarul nu a dorit să aștepte acest proces îndelungat, iar King a fost de acord în cele din urmă.

Mit spulberat: Hitler nu era evreu

Cel puțin un zvon a putut fi eliminat: presupusa origine evreiască a lui Hitler. În 2022, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov susținea încă faptul că Hitler ar fi avut un bunic evreu. Potrivit analizei ADN, există însă dovezi genetice clare ale rădăcinilor sale austro-germane.

Suvenir de pe canapeaua morții: originea urmelor de ADN

Un soldat asigurând-şi o "bucată" de suvenir din canapeaua pe care a fost găsit trupul lui Hitler
Un soldat asigurând-şi o "bucată" de suvenir din canapeaua pe care a fost găsit trupul lui Hitler


Materialul ADN analizat provine, potrivit documentarului, de pe canapeaua pătată de sânge pe care Hitler s-a împușcat pe 30 aprilie 1945. Mai târziu, colonelul Roswell P. Rosengren, ofițer de presă al armatei SUA, ar fi luat o bucată din tapițeria canapelei, ca suvenir macabru din ”buncărul Führerului”. Aceasta se află în prezent în Muzeul de Istorie Militară din Gettysburg, în statul american Pennsylvania. Povestea este plauzibilă: există mai multe fotografii cu Hitler și canapeaua, precum și imagini cu soldați sovietici și americani tăind bucăți din aceasta.

Mai problematică este însă atribuirea: potrivit documentarului, autenticitatea materialului ADN ar fi fost verificată prin compararea cu probe cunoscute din rândul rudelor lui Hitler. Nu este clar cine dintre membrii familiei Hitler ar fi fost sursa acestor probe. Nici dacă descendenții încă în viață ar fi fost de acord cu analiza comparativă.

Pericol de stigmatizare și banalizare

Cercetătorii implicați în documentar erau conștienți că asocierea autismului sau a ADHD cu Hitler, considerat emblema răului absolut, este extrem de problematică. ”Există un risc ridicat de stigmatizare”, avertizează psihologul Simon Baron-Cohen în documentar. O astfel de asociere poate să determine asocierea oamenilor cu tulburări psihice cu un criminal în masă.

De asemenea, există pericolul ca prin patologizarea lui Hitler ca ”nebun”, comportamentul său inuman să fie atribuit unei predispoziții genetice și astfel minimizat. Dar, potrivit lui Ghaemi, aceasta este ”o preocupare constantă a unor oameni deLeon Weintraub, supraviețuitor al Holocaustului: Cel mai rău e să uiți știință și activiști germani”. Declarațiile despre starea de sănătate a lui Hitler ”nu au nicio influență asupra responsabilității morale pentru crimele sale”, a precizat Ghaemi pentru DW. Moral și juridic, Hitler este responsabil pentru faptele comise.

ADN-ul lui Hitler și mitul „rasei ariene superioare”

Ironia sorții: după propriile legi naziste, Hitler însuși ar fi fost considerat ”bolnav ereditar” și ”nevrednic de viață”, devenind victimă a programelor sale de eutanasiere.

Potrivit așa-numitei ”învățături rasiale” naziste, destinul uman se află în sânge. ”Capacitatea de a lua o decizie pozitivă sau negativă este o trăsătură determinată de sânge”, se afirmă în cartea sa Mein Kampf.

Prin urmare, puritatea sângelui ar conferi individului capacitatea de a lua decizii ”corecte” și ar întări coeziunea unei națiuni. În schimb, amestecul de sânge prin ”metisare” ar duce la acțiuni ”ilogice” și ar arunca civilizațiile în ruină. Exact acolo unde Hitler, în cei doisprezece ani ai dominației sale violente, a aruncat mari părți ale lumii: în ruină.

Alexander Freund - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
digi24.ro
image
Anunț despre bărbatul care și-a ucis rudele cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă. Un detaliu groaznic a ieșit la iveală
stirileprotv.ro
image
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă
gandul.ro
image
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală. 50 de străzi, afectate
mediafax.ro
image
Sorana Cîrstea a dat lovitura la final de an! Premiul fabulos pe care sportiva ar putea să îl primească
fanatik.ro
image
Diplome de bacalaureat la 500 de lei. Vânzătorul: „Sunt certificate falsificate, este riscant și pentru mine și pentru tine”
libertatea.ro
image
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
digi24.ro
image
Mihai Neșu prezintă centrul său de recuperare din Oradea: un tur emoționant la „Sfântul Nectarie”. „Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații”
gsp.ro
image
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Ce este Cloudflare și de ce au picat astăzi o mulțime de site-uri din România și din lume. Explicații după avaria globală
antena3.ro
image
Vremea de mâine 19 noiembrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Maxime, între 2 şi 11 grade
observatornews.ro
image
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cât costă vinul fiert, ciocolata caldă, micii şi sarmalele în Târgul de Crăciun din Craiova. Preţurile îi sperie pe turişti
playtech.ro
image
Rivala Simonei Halep, mesaj neașteptat după ce a fost surprinsă pe o aplicație de dating: ”Cu mine vă întâlniți”
fanatik.ro
image
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit să își mute rezidența fiscală”
ziare.com
image
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce mesaj au primit pacienții clinicii unde o copilă de doi ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri dentare
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!
romaniatv.net
image
Vești bune! Se dau bani cadou, chiar înainte de sărbători!
mediaflux.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni din cauza unei declarații care l-a supărat pe Nicușor Dan
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)
Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, va fi expus pentru prima dată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Accident sau crimă? Regele Juan Carlos a povestit în premieră ce s-a întâmplat când și-a împușcat fratele

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?