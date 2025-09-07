search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
Hărțile Apocalipsei

Publicat:

Există, la îndemână, multe asemenea hărți. Și e departe să fie vorba despre știri false sau documente create special pentru a fi argumente în favoarea unor campanii de dezinformare așa cum sunt cele create acum, în cascadă, de diverse organisme specializate în acțiuni de intoxicare a populației și liderilor din țările considerate drept ținte potențiale.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Hărțile acestea, mai vechi sau mai noi, sunt parte integrantă din elaborarea unei strategii complexe menite să ofere scenarii pentru absolut toate situații de conflict imaginabile.

Absolut toate, pornind de la evoluțiile „conflictelor înghețate”, la conflicte cu scări diverse de intensitate mergând, logic, până la situațiile extreme, conflicte de mare intensitate și la scară continentală sau globală, consecințele acestora fiind prezentate în cazul folosirii pe scară extinsă a armelor convenționale sau a celor nucleare. Generație după generație de specialiști civili și militari au fost implicați în elaborarea acestor planuri strategice de supraviețuire națională, iar circumstanțele atât de tensionate de acum au readus problema în actualitate, cu urgența dată de politicienii care par să fi uitat complet tragediile trecutului și care vorbesc acum, liber și fără niciun complex, despre posibilitatea unor războaie nimicitoare.

Este oare util ca populația să știe mai multe amănunte asupra unei asemenea probleme sau, așa cum se petrece cel mai adesea, e suficient ca oamenii să fie hrăniți la modul intensiv cu cărți și filme pe subiectul războiului nuclear și tragediilor post-apocaliptice din societăți populate de mutanți, vampiri și devianți ideologici?  

În opinia mea, este normal să puteți accesa asemenea documente, chiar dacă, aparent, lectura lor durează destul de mult și presupune o ieșire de câteva ore sau de câteva zile din rutina atât de comodă a știrilor oferite de televiziuni, gata mestecate și ambalate sub formă de prăjitură foarte corect politic de ingurgitat.

În această a doua variantă, vă propun să începeți cu o carte absolut fascinantă „The Warsaw Pact, gone with a whimper” https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB154/index.htm care reunește documente esențiale pentru a înțelege logica conceperii unei eventuale „prime lovituri împotriva Occidentului”, inclusiv cu folosirea armamentului nuclear, zeci și zeci de documente inedite care permit o viziune complexă asupra a ceea ce ar fi fost Apocalipsa venită din partea sovieticilor și aliaților săi. Aș mai vrea să adaug la toate acestea încă o lectură, cea a sintezei elaborate de un birou specializat din cadrul Departamentului de Stat care se ocupă în detaliu de ceea ce blocul comunist pregătea în eventualitatea unui război extins cu aliații din NATO, cu estimarea forțelor care puteau fi deplasate pe front, capacități convenționale și nucleare. O sinteză foarte bine realizată, o puteți accesa aici https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve15p1/d13 și doresc să atrag atenția asupra blocului de documente românești (p.25-43), unele de valoare excepțională pentru a înțelege în mod corect dimensiunile posibile ale implicării țării noastre în arhitectura ideologică și militară a Pactului de la Varșovia. În fine, interesant pentru completarea acestei perspective istorice, aveți aici https://www.archives.gov/files/declassification/iscap/pdf/2012-090-doc1.pdf un document din surse STASI declasificat despre planurile sovietice pentru operațiuni nucleare în Europa Centrală. Dar și detalii despre „Operațiunea Ryan” prezentată drept „planul sovietic pentru a prezice și a face față unei lovituri nucleare occidentale” https://unredacted.com/2014/01/29/stasi-documents-provide-operational-details-on-operation-ryan-the-soviet-plan-to-predict-and-preempt-a-western-nuclear-strike-show-uneasiness-over-degree-of-clear-headedness-about-the-entire-ryan/ .

De cealaltă, arte, aveți aici  https://blog.nuclearsecrecy.com/2016/05/09/mapping-us-nuclear-war-plan-1956/  , datând din 1956, planificarea nucleară americană pentru un război nuclear care să implice ținte în blocul sovietic, Europa de Est, China și Coreea de Nord , plan care, în opinia unora, a declanșat „spaima nucleară” la Kremlin, determinând responsabilii ruși să ordone pregătirea unora dintre marile operațiuni descrise aici https://ahf.nuclearmuseum.org/ahf/history/nuclear-close-calls-able-archer-83/  .

Ieșind din zona documentelor istorice, aveți aici https://fas.org/wp-content/uploads/2025/06/June_2025_Planning-for-the-Unthinkable.pdf o analiză foarte bine argumentată asupra modului în care principalele puteri nucleare își concep și realizează documentele-cadru privind strategia loviturilor cu arme de distrugere în masă. Document care trebuie citit și interpretat folosind și datele din alte două lucrări: 2025 Worldwide Threat Assessment https://armedservices.house.gov/uploadedfiles/2025_dia_statement_for_the_record.pdf    și White Paper for European Defence https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0034_EN.html .

Veți vedea cât s-a muncit și cât se muncește în continuare, cu talent, cu sârg, cu dedicație, folosind fonduri imense, la temeliile viitoarei, certe și previzibile Apocalipse.

Opinii

