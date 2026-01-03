Guvernul Bolojan reduce deficitul bugetar pe spinarea cetățenilor şi firmelor mici. Cheltuielile statului când vor fi reduse?

După creşterea impozitelor şi taxelor pentru firmele mici, pe clădiri, maşini, creşterea TVA, etc., așteptam şi reducerea cheltuielilor pentru funcţionarii statului. Nimic deocamdată, după 6 luni de guvernare Bolojan.

Avem chiar un exemplu prost, reorganizarea ministerului Agriculturii conform OUG din 31 decembrie. Am detaliat în articolul anterior, dar în rezumat:

-Ministerul Agriculturii se prezintă în Nota de Fundamentare ca fiind „şeful” agriculturii, care nu este de stat, este privată („Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are un rol esenţial pentru dezvoltarea unitară a politicilor agricole naţionale). Fermierii privaţi îşi organizează cum cred ei activitatea, nu aşteaptă sfaturi de la minister.

-De la 166 de ordonatori de credite (instituţii subordonate) rămân 93, deşi agricultura este în totalitate privată.

- Personalul instituţiilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia integral de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, pe posturile înfiinţate în acest scop. Nu se reduce numărul angajaţilor din cele 166 de instituţii subordonate.

-„Se desfiinţează 216 posturi de conducere şi scad cheltuielile de salarizare cu cel puţin 10%. Cum scad cheltuielile de salarizare dacă toţi salariaţii rămân? Vom vedea în bugetul pe 2026.

Dacă tot aşa se va proceda şi cu alte „reorganizări”, deficitul bugetar se reduce pe spinarea privaţilor, nu a statului.

Ce face guvernul cu „găurile negre” ale bugetului de stat?

Guvernul a aprobat o listă cu primele 17 companii care vor intra în această etapă a procesului de reformă și care vor fi analizate în perioadă următoare. Acestea țin de Ministerul Energiei și Ministerul Mediului – de exemplu: Tarom, Metrorex, CFR Călători sau Electrocentrale București. Termenul limită stabilit de guvern şi comunicat de viceprimministru, Oana Gheorghiu, este august 2026.

La cele 17 companii au fost adăugate și alte 4 companii, „găuri negre”: C.N.C.A.F. MINVEST S.A., ROMAERO S.A., C.N.M.P.N. REMIN S.A. și AVIOANE CRAIOVA S.A.

Oana Gheorghiu: "Anul viitor va începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și cu pierderea unor privilegii. Va fi dificil și va fi inconfortabil. Dar suntem într-un punct în care amânarea nu mai este o opțiune".

Este corect ce spune vicepremierul Gheorghiu, dar mă tem că nu va reuşi. Pentru că în aceste „găuri negre” ale economiei şi bugetului s-a refugiat mare parte din clientela politică a partidelor, care ţine cu dinţii de privilegiile şi salariile uriaşe din care, o parte, se duc și în bugetele partidelor.

Totul se va vedea în bugetul de stat pe 2026, dacă există resurse alocate pentru menţinerea acestor unităţi falimentare. Normal ar fi să între în faliment, au datorii uriaşe la bugetul de stat, şi să fie închise sau privatizate. Să vedem dacă guvernul Bolojan va avea curaj să treacă la aceste acte extreme, dar perfect valabile în mediul privat.

Ce facem cu primăriile falimentare?

Şi aici se duc foarte mulţi bani prin fondurile de echilibrare de la stat, pentru că numărul salariaţilor şi nivelul salariile depăşesc cu mult veniturile proprii ale primăriilor. Dar primarii sunt consideraţi actori importanţi în câştigarea alegerilor deşi, la ultimele alegeri, n-a prea funcţionat această presupunere.

Corect ar fi că statul să dea bani exclusiv pentru investiţiile din plan local, drumuri, canalizări, apă curentă, nu şi pentru salarii. Şi nici să nu fie acceptată manevra ca toate veniturile unei primării să meargă în salarii şi statul să finanţeze lucrările publice. Vom vedea în bugetul pe 2026 dacă se mai prevăd fonduri de echilibrare pentru primării, căci lucrările publice sunt gestionate de către ministerul Dezvoltării.

Reorganizarea ministerelor

Aici este cel mai simplu de evaluat banii alocaţi ordonatorilor principali de credite, prin comparație cu ce au primit anul trecut. Dacă „reorganizarea” se face la fel ca la ministerul Agriculturii, e clar. Nu vom avea o reducere a cheltuielilor de funcţionare a statului.

Guvernul Bolojan să nu uite că în colectarea banilor la buget esenţială este conformarea voluntară, numărul firmelor mici şi mijlocii care obţin banii de salarii pentru angajaţi din piaţă, nu de la buget. Dacă se închid prea multe firme mici şi mijlocii, se trece la muncă la negru sau la gri, nu va funcţiona creșterea veniturilor, nici procesul de reducere a deficitului bugetar.

Iar conformarea voluntară funcţionează dacă contribuabilii văd că statul nu-şi bate joc de banii lor, cu salarii nesimţite, pensii speciale şi cheltuieli uriaşe la unităţi de stat.

În concluzie, guvernul Bolojan n-a demonstrat că se ocupă de reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului. Iar când a făcut-o, la ministerul Agriculturii, a lăsat 93 de instituţii subordonate, personalul a fost transferat de la instituţiile desfiinţate la cele rămase, deşi toată agricultura este privată.

Punctul cheie din care putem afla ce are de gând guvernul Bolojan este bugetul de stat pe 2026.