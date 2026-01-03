search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Guvernul Bolojan reduce deficitul bugetar pe spinarea cetățenilor şi firmelor mici. Cheltuielile statului când vor fi reduse?

0
0
Publicat:

După creşterea impozitelor şi taxelor pentru firmele mici,  pe clădiri, maşini, creşterea TVA, etc., așteptam şi reducerea cheltuielilor pentru funcţionarii statului. Nimic deocamdată, după 6 luni de guvernare Bolojan.

FOTO Gov.ro
FOTO Gov.ro

Avem chiar un exemplu prost, reorganizarea ministerului Agriculturii conform OUG din 31 decembrie. Am detaliat în articolul anterior, dar în rezumat:

-Ministerul Agriculturii se prezintă în Nota de Fundamentare ca fiind „şeful” agriculturii, care nu este de stat, este privată („Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are un rol esenţial pentru dezvoltarea unitară a politicilor agricole naţionale). Fermierii privaţi îşi organizează cum cred ei activitatea, nu aşteaptă sfaturi de la minister.

-De la 166 de ordonatori de credite (instituţii subordonate) rămân 93, deşi agricultura este în totalitate privată.

- Personalul instituţiilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia integral de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, pe posturile înfiinţate în acest scop. Nu se reduce numărul angajaţilor din cele 166 de instituţii subordonate.

-„Se desfiinţează 216 posturi de conducere şi scad cheltuielile de salarizare cu cel puţin 10%. Cum scad cheltuielile de salarizare dacă toţi salariaţii rămân? Vom vedea în bugetul pe 2026.

Dacă tot aşa se va proceda şi cu alte „reorganizări”, deficitul bugetar se reduce pe spinarea privaţilor, nu a statului.

Ce face guvernul cu „găurile negre” ale bugetului de stat?

 Guvernul a aprobat  o listă cu primele 17 companii care vor intra în această etapă a procesului de reformă și care vor fi analizate în perioadă următoare. Acestea țin de Ministerul Energiei și Ministerul Mediului – de exemplu: Tarom, Metrorex, CFR Călători sau Electrocentrale București. Termenul limită stabilit de guvern şi comunicat de viceprimministru, Oana Gheorghiu, este august 2026.

La cele 17 companii au fost adăugate și alte 4 companii, „găuri negre”:  C.N.C.A.F. MINVEST S.A., ROMAERO S.A., C.N.M.P.N. REMIN S.A. și AVIOANE CRAIOVA S.A. 

Oana Gheorghiu: "Anul viitor va începe confruntarea reală cu rezistența la schimbare și cu pierderea unor privilegii. Va fi dificil și va fi inconfortabil. Dar suntem într-un punct în care amânarea nu mai este o opțiune".

Este corect ce spune vicepremierul Gheorghiu, dar mă tem că nu va reuşi. Pentru că în aceste „găuri negre” ale economiei şi bugetului s-a refugiat mare parte din clientela politică a partidelor, care ţine cu dinţii de privilegiile şi salariile uriaşe din care, o parte, se duc și în bugetele partidelor.

Totul se va vedea în bugetul de stat pe 2026, dacă există resurse alocate pentru menţinerea acestor unităţi falimentare. Normal ar fi să între în faliment, au datorii uriaşe la bugetul de stat,  şi să fie închise sau privatizate. Să vedem dacă guvernul Bolojan va avea curaj să treacă la aceste acte extreme, dar perfect valabile în mediul privat.

Ce facem cu primăriile falimentare?

Şi aici se duc foarte mulţi bani prin fondurile de echilibrare de la stat, pentru că numărul salariaţilor şi nivelul salariile depăşesc cu mult veniturile proprii ale primăriilor. Dar primarii sunt consideraţi actori importanţi în câştigarea alegerilor deşi, la ultimele alegeri, n-a prea funcţionat  această presupunere.

Corect ar fi că statul să dea bani exclusiv pentru investiţiile din plan local, drumuri, canalizări, apă curentă, nu şi pentru salarii. Şi nici să nu fie acceptată manevra ca toate veniturile unei primării să meargă în salarii şi statul să finanţeze lucrările publice. Vom vedea în bugetul pe 2026 dacă se mai prevăd fonduri de echilibrare pentru primării, căci lucrările publice sunt gestionate de către ministerul Dezvoltării.

Reorganizarea ministerelor

Aici este cel mai simplu de evaluat banii alocaţi ordonatorilor principali de credite, prin comparație cu ce au primit anul trecut. Dacă „reorganizarea”  se face la fel ca la ministerul Agriculturii, e clar. Nu vom avea o reducere a cheltuielilor de funcţionare a statului.

Guvernul Bolojan să nu uite că în colectarea banilor la buget esenţială este conformarea voluntară, numărul firmelor mici şi mijlocii care obţin banii de salarii pentru angajaţi din piaţă, nu de la buget. Dacă se închid prea multe firme mici şi mijlocii, se trece la muncă la negru sau la gri, nu va funcţiona creșterea veniturilor, nici procesul de reducere a deficitului bugetar.

Iar conformarea voluntară funcţionează dacă contribuabilii văd că statul nu-şi bate joc de banii lor, cu salarii nesimţite, pensii speciale şi cheltuieli uriaşe la unităţi de stat.

În concluzie, guvernul Bolojan n-a demonstrat că se ocupă de reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului. Iar când a făcut-o, la ministerul Agriculturii, a lăsat 93 de instituţii subordonate, personalul a fost transferat de la instituţiile desfiinţate la cele rămase, deşi toată agricultura este privată.

Punctul cheie din care putem afla ce are de gând guvernul Bolojan este bugetul de stat pe 2026.

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
Explozii în capitala Venezuelei! Trump a ordonat atacarea Caracasului! Maduro activează planurile de apărare
gandul.ro
image
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
mediafax.ro
image
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cuplul al cărui club a ars în Crans Montana nu poate „dormi și mânca” în urma tragediei. Anchetatorii iau în considerare acuzația de omor din culpă
libertatea.ro
image
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
digi24.ro
image
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
gsp.ro
image
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
El este Nea Miron de la Ferengi, declarat Tezaur Uman Viu după o viață dedicată meșteșugului popular. Lucrează în lemn de 50 de ani
antena3.ro
image
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
cancan.ro
image
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
prosport.ro
image
Schimbările din sistemul medical în 2026. Tot ce trebuie să ştii despre concediile medicale şi serviciile de urgenţă
playtech.ro
image
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Cea mai mare țeapă!" Turcii n-au mai ținut cont de nimic și au făcut praf un român
digisport.ro
image
Omul care a negociat aderarea României la UE propune un nou proiect de țară: „Cine nu și-ar dori?”
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Ce impozite și taxe trebuie plătite în 2026. Majorările au fost deja aprobate de Guvern
mediaflux.ro
image
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez sursa foto Profimedia jpg
„Și voi ați sta dezbrăcați dacă...!” Jennifer Lopez, furioasă că i se spune să se îmbrace ca la 56 de ani!
clickpentrufemei.ro
Brusselstown Ring (© Cambridge University Press / Antiquity Publications Ltd)
O nouă descoperire contestă teoria potrivit căreia vikingii întemeiat primele orașe din Irlanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?