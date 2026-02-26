Grindeanu dă din gură şi ameninţă. Degeaba

Nu este prima dată când Grindeanu ameninţă că părăseşte Coaliţia de guvernare. Cam cu aceleaşi argumente. De fiecare dată fără rezultat concret.

Lucrurile sunt clare. Grindeanu zice că nu poate face coaliţie cu AUR, ba va încerca să-şi aducă înapoi alegătorii care s-au dus spre AUR. Se declară autentic pro-european, iar AUR este anti-european şi pro Rusia. Dacă pleacă din coaliţie, toţi membri PSD din guvern şi eşaloanele inferioare îşi vor pierde posturile. Miniştrii PSD şi ordonatorii de credite nu vor mai avea pârghiile necesare pentru a îndrepta bani din buget către baronii locali ai PSD. Din opoziţie poţi da din gură, dar nu ai pârghii să influenţezi guvernarea.

Deja Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, îl întreabă pe Ciolacu: „Ai făcut sau n-ai făcut 9,3% deficit? S-au aruncat 30 de miliarde de euro”!

Aşa că în discuţia cu ziariştii de la G4Media Grindeanu ameninţă şi dă din gură, ca de multe alte ori. Încearcă să-şi arate muşchii alegătorilor săi. Zice că va face o consultare internă dacă PSD să rămână, sau nu, la guvernare. În cazul că răspunsul este „DA”, să spună partidul dacă să continue guvernarea cu Bolojan premier şi cu USR în guvern. Nici măcar venirea în fruntea guvernului din 2027 nu mai calmează opoziţia lui Grindeanu faţă de cum înţelege Bolojan să restructureze deficitul bugetar. Ce să mai facă Grindeanu în 2027?

Toate propunerile PSD legate de buget se lovesc de întrebarea: de unde bani? La care PSD nu ştie ce să răspundă, când plătim 11-12 miliarde de euro din buget doar pentru dobânzi. Cât costul unei mari autostrăzi.

Asta e oftica cea mare a lui Grindeanu. Bolojan nu-i ascultă propunerile legate de buget. Cele două OUG-uri, privind restructurarea administraţiei şi relansarea economiei au primit aprobarea luni, în şedinţa Coaliţiei, inclusiv din partea PSD. Aşa că nu mai are ce să reclame.

Problema este acum bugetul, care se construiește fără participarea PSD, şi care ar fi pretextul pentru părăsirea Coaliţiei de către PSD, dacă nu conţine propunerile acestui partener de coaliţie.

Problema PSD este grea în privinţa bugetului. Dacă nu votează aprobarea lui, toţi baronii şi clientela politică vor funcţiona pe bugetul de anul trecut, fără fondurile prevăzute în bugetul pe anul acesta pentru investiţii. Este drept că bugetul prevede şi restructurări în administraţie, inclusiv concedieri de personal, dar pe care PSD le-a votat deja în cuprinsul celor două OUG-uri. Aşa că, cine are responsabilitatea restructurărilor cuprinse în buget? Inclusiv PSD! Plus că toate ministerele şi ordonatorii de credite nu pot primi banii prevăzuţi în bugetul pe 2026. Va înghiţi Grindeanu reproşurile acestora, inclusiv ale miniştrilor PSD? Nu cred!

Grindeanu mai zice că va pune problema schimbării premierului cu altul de la PNL. Doar că nu este suficient ce propune Grindeanu, mai sunt și alți membri in Coaliție. Singura soluţie ar fi votarea unei moţiuni de cenzură, alături de AUR, pe tema bugetului de pildă. Dar odată cu căderea guvernului ar rămâne şi PSD pe dinafară. Ceea ce nu-i convine, evident.

Mai vrea Grindeanu eliminarea USR de la guvernare. Pentru că miniştrii USR sunt cam singurii care îşi fac treaba, alături de miniștrii Nazare şi Pâslaru, de la Finanțe și Fonduri Europene.

Diana Buzoianu vine vineri la guvern cu propunerea de reducere a 90% dintre directorii Romsilva. Dintre care majoritatea sunt PSD-isti.

Pe litoral, peste 4.000 de construcții posibil ilegale identificate, zeci deja dărâmate.

Radu Miruță lucrează la implementarea Programului SAFE - 9,5 miliarde de euro care vor intra în România doar pe partea de înzestrare a Armatei. Dar, înainte de bani, a făcut curățenie. Aşa că Grindeanu şi clientela nu mai are acces la cele 9,5 miliarde de euro. Supărare mare!

Şi multe alte cazuri în care PSD are închisă uşa banilor gestionaţi de miniştri de la USR. De asta vrea să dea afară USR de la guvernare.

Are curaj PSD să voteze o moţiune de cenzură iniţiată de AUR, la legea bugetului? Ar arunca ţara în haos, nimic nu-l va spăla de acest dezastru. Inclusiv baronii PSD vor pierde banii pentru investiţii din noul buget.

Mai uşor cu datul din gură Grindeanu, că nu ţine, nu te mai crede nimeni. Bolojan a înţeles şi el jocul PSD: ameninţă dar nu poate face nimic. Aşa că Bolojan să-şi vadă de treabă, să restructureze statul român reducând cheltuielile de funcționare ale sale. Are şansa cea mai bună cu bugetul, ordonatorii de credite trebuie să se înscrie în sumele alocate, altfel rămân fără bani.

Este momentul adevărului şi al cotiturii, către un stat suplu, eficient, fără clientele politice şi baroni locali sau centrali.

PS. Domnule Grindeanu, ai găsit cartea pe care te lauzi că ai scris-o „Integrala Lebesgue-Radon în raport cu o măsură complexă?” Că n-a vazut-o nimeni, nici cum s-o mai citească!