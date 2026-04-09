Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
După votul de la Budapesta, ce fel de fisură rămâne în Europa?

Alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie, sunt cel mai dificil test electoral al lui Viktor Orbán din ultimii 16 ani. Sunt, mai precis, un test al utilității sale strategice în trei proiecte diferite și adesea incompatibile - China, care vede în Ungaria un cap de pod economic spre piața europeană, Rusia, care o folosește ca pe un multiplicator de blocaj în interiorul UE și NATO, și trumpismul american, care o admiră ca pe dovada certă că poți conserva aparența electorală în timp ce golești treptat conținutul liberal al democrației.

OSCE a descris deja scrutinul într-un limbaj care rezumă limpede miza momentului - un peisaj politic profund polarizat și tensionat, traversat de nemulțumire economică, de conflictul privind orientarea externă a Ungariei și de modificări electorale despre care numeroși interlocutori spun că înclină terenul în favoarea partidului aflat la putere.

Acum vom vedea cât de viabil este modelul de putere construit de Orbán. Parlamentul European spunea încă din 2022 că Ungaria nu mai poate fi considerată o democrație deplină și folosea formula, devenită între timp inevitabilă, de „autocrație electorală”.

Rapoartele ODIHR din 2026 merg în aceeași direcție, dar într-un registru tehnic mult mai tăios. Modul în care sunt desenate circumscripțiile avantajează partidul aflat la putere. Granița dintre instituțiile statului și interesele Fidesz este adesea estompată. Resursele administrative sunt folosite în interes politic. Accesul opoziției la spațiul media este limitat, iar monitorizarea civică nu reușește să corecteze aceste dezechilibre. Peste toate acestea, campania a fost dominată de o retorică de asediu, în care opoziția a fost prezentată drept instrumentul unor forțe externe, iar alegătorilor li s-a servit constant alternativa falsă dintre „război” și „pace”, amplificată de dezinformare și de folosirea conținutului generat cu AI în mediul online. Ungaria votează, așadar, dar nu într-o competiție neutră și echilibrată.

Slăbiciunea lui Orbán vine însă din altă parte - din uzura materială a regimului. Reuters notează că economia a stagnat, că inflația a lovit dur, iar Orbán însuși a semnalat un deficit de aproximativ 5% din PIB pentru al patrulea an consecutiv. S&P a avertizat că viitorul guvern, indiferent cine îl formează, va trebui să reducă din cheltuielile sociale pentru a pune ordine în finanțele publice. În acest peisaj a intrat Péter Magyar, un om din interiorul sistemului Fidesz, care a mutat centrul de greutate al campaniei de la războaiele culturale la spitale, salarii, corupție, educație și costul vieții. Aici se vede adevărata problemă a lui Orbán. Pentru prima dată, contestarea eficientă nu mai vine din afara bazinului conservator, ci chiar din inima lui.

Pentru Bruxelles, alegerile din Ungaria sunt importante fiindcă Budapesta a devenit mai mult decât un partener dificil. A devenit actorul care poate transforma unanimitatea europeană într-o procedură de șantaj. În ultimele luni, guvernul Orbán a blocat noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și un împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, legând totul de disputa privind Druzhba și fluxurile petroliere prin Ucraina.

În paralel, relația cu Comisia rămâne intoxicată de disputa privind statul de drept, corupția și fondurile europene suspendate sau contestate în justiție. De aceea, pentru UE, scrutinul din Ungaria nu este doar un episod de politică internă. Chiar și o eventuală victorie a lui Magyar nu ar însemna automat o Ungarie docilă. Bruxellesul se așteaptă, mai degrabă, la o relație mai constructivă, nu la o convertire ideologică totală. Dar și asta ar fi deja enorm.

Pentru Moscova, valoarea Ungariei ține de un calcul rece și precis. Kremlinul nu are nevoie ca Budapesta să iasă din NATO sau din UE. Îi este suficient ca Ungaria să saboteze ritmul, să crească prețul politic al deciziilor occidentale și să ofere permanent imaginea unei Europe dezbinate. Așa trebuie citite atât veto-urile repetate, cât și ultimele dezvăluiri despre proximitatea operațională dintre Budapesta și Moscova - înregistrări audio care îl plasează pe ministrul ungar de externe într-o relație de proximitate cu Serghei Lavrov, căruia îi oferea documente europene legate de Ucraina sau transcriptul publicat de Bloomberg, potrivit căruia Orbán i-ar fi spus lui Vladimir Putin că este „la dispoziția” lui. În contrapartidă, Kremlinul l-a avertizat pe Orbán că forțe din UE încearcă să-l lovească electoral. Chiar lăsând deoparte ceea ce nu poate fi confirmat independent, utilitatea strategică a Ungariei pentru Rusia rămâne evidentă - o frână internă în calea coeziunii europene.

Pentru China, jocul este diferit. Beijingul nu investește în Ungaria pentru a produce doctrine iliberale. Investește pentru a produce mașini, baterii și dependențe industriale în interiorul pieței UE. CATL dezvoltă la Debrecen o investiție de 7,3 miliarde de euro, cu o capacitate planificată de 100 GWh și circa 9.000 de angajați, iar BYD a făcut din Ungaria locul primei sale uzine europene și baza viitorului său centru european. În același timp, Comisia Europeană investighează dacă uzina BYD din Ungaria a beneficiat de subvenții incorecte din partea statului chinez. De aici rezultă adevărata funcție geopolitică a Budapestei pentru Beijing - o poartă de intrare controlată politic într-o Europă care vrea, simultan, să limiteze dependențele față de China și să atragă investiții industriale. Orbán a înțeles înaintea multora că poți converti fricțiunea dintre Bruxelles și Beijing într-o rentă politică internă.

Pentru America lui Trump, Ungaria este mai puțin o chestiune de politică externă și mai mult o oglindă ideologică.

Dreapta conservatoare americană l-a privit mult timp pe Orbán ca pe proba vie că un lider occidental poate ataca imigrația, „woke liberalismul”, instituțiile supranaționale și presa critică fără să plătească electoral prețul normal al unei derive autoritare. Vizita lui J.D. Vance la Budapesta, cu apelul public de a-l susține pe Orbán și cu acuzațiile la adresa UE privind „ingerința” în alegerile ungare, a confirmat că pentru trumpism Budapesta a devenit un showroom politic. Ungaria nu este admirată pentru performanță economică sau pentru eleganță instituțională. Este admirată pentru faptul că a oferit un manual de concentrare a puterii prin instrumente electorale. Tocmai de aceea, o eventuală înfrângere a lui Orbán ar conta la Washington aproape la fel de mult ca la Bruxelles. Ar afecta deopotrivă statutul unui aliat și credibilitatea modelului său politic.

Pentru România, scrutinul din Ungaria este o chestiune de proximitate strategică, nu de curiozitate regională. În plan energetic, Budapesta privește spre gazul românesc din Neptun Deep ca spre una dintre puținele surse noi capabile să reducă dependența de Rusia. Anul trecut, interconectorul româno-ungar a transportat 1,8 miliarde de metri cubi de gaz. În plan politic, relația Budapestei cu comunitatea maghiară din România rămâne parte a mecanicii electorale ungare, iar Péter Magyar însuși a venit în România, în 2025, pentru a curăța acest teren simbolic și electoral, dominat de Fidesz de ani de zile. În plan geostrategic, România are interesul clar ca vecinul său vestic să fie un stat membru previzibil, nu o platformă de veto sistemic în slujba intereselor ruse și o poartă de acces industrial-politic pentru China, sub acoperirea apartenenței la UE și NATO. Din acest punct de vedere, alegerile din Ungaria sunt și despre câtă stabilitate are flancul estic în interiorul propriilor sale granițe și instituții.

Aici stă, de fapt, concluzia. Orbán a reușit ceva rar. A făcut dintr-o țară de dimensiune medie o miză disproporționat de mare pentru puteri mult mai mari. China vede în Ungaria o rampă industrială. Rusia, o frână procedurală. Trumpismul, un model de regim. Uniunea Europeană, o problemă de coerență internă. România, o vulnerabilitate de vecinătate care poate deveni fie risc, fie oportunitate. Dacă Orbán câștigă, Europa va continua să trăiască cu un stat membru care transformă apartenența occidentală într-un instrument de negociere cu adversarii Occidentului. Dacă pierde, nu se va instala brusc o Ungarie ideală, dar s-ar putea închide cel mai util coridor politic prin care Moscova, Beijingul și MAGA au învățat să lucreze simultan în interiorul Europei. La Budapesta nu se votează doar un Parlament. Se votează cât de scump va fi, în următorii ani, prețul incoerenței europene.

