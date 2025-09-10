search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Discuțiile privindu-i pe magistrați pleacă, voit sau nu, de la o confuzie

0
0
Publicat:

De ce nu se va schimba nimic? Cel puțin, nimic în bine. Discuțiile privindu-i pe magistrați pleacă, voit sau nu, de la o confuzie. Se construiesc pe o confuzie. Concluziile sunt trase dintr-o confuzie.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Două tipuri de exemple.

Primul, din zona înjurăturilor la scenă deschisă. Un domn care m-a glazurat într-un jet de vomă în comentariile la un text pe care l-am postat pe blogul de pe platforma Adevărul.ro.

N-ati avut, ma, timp 35 de ani sa va organizati? Cine v-a dat legile de organizare? Nu voi le-ati facut? Ca sunteti 'independenti', stat in stat, FMMMMtilor! Cine v-a impus, ma, stafiile alea sinistre in fruntea CSM? Nu VOI le-ati ales, neprihanitule si victima inocenta a sortii ce te prefaci ca esti? Cine e, ma, tapul ispasitor in situatia voastra, nesimtitilor? BOLOJAN... Profesionalismul vostru il vedem de zeci de ani de zile: anchete intinse pe ani de zile, pana se prescriu faptele, si dosare cu NUP ori intoarse de judecatorii complici. Si nu e vorba despre taierea drepturilor, ci despre corectarea ABERATIILOR!”

Al doilea tip de exemple sunt cele care vin din zona elitei intelectuale și susțin că pensiile speciale reprezintă o monstruozitate și o flagrantă nedreptate, protestele magistraților sunt culmea nerușinării, iar o culme a prostiei este să dai vina pe alții pentru proasta reputație a propriei profesii.

Dincolo de diferența de limbaj evidentă, fondul este similar. Lipsesc niște distincții esențiale pentru a putea porni discuția.

Cred că, de fapt, există două chestiuni diferite care trebuie abordate distinct.

Prima discuție vizează statutul magistraților din România.

A doua discuție vizează situația concretă a sistemului de justiție din România.

Dacă discutăm despre statut, nu vom folosi nume concrete de magistrați, exemple de dosare concrete unde, dintr-un motiv sau altul, justiția a eșuat, sau termeni gen corupție, slabă pregătire, lene, incompetență, nesimțire etc.

În evaluarea statutului, vom vorbi despre rolul, atribuțiile, responsabilitățile, riscurile, interdicțiile, incompatibilitățile, volumul de muncă etc. pe care le presupune profesia de judecător sau procuror în România. Justifică toate acestea un statut într-o anumită măsură diferit de cel al altor profesii?

De luat în calcul și criterii în interiorul sistemului pentru că nu toți magistrații fac aceeași munca (nu toți se confruntă cu aceleași riscuri, condiții dificile sau responsabilități). Sunt, evident, subiectiv. Am fost procuror criminalist și consider că un procuror criminalist, de exemplu, muncește în condiții mai dificile decât unul dintr-o structură neoperativă, fără a fi plătit mai bine.

Nu putem spune: vă desființăm profesia, tăiem în carne vie pentru că sunteți niște corupți incompetenți.

N-am auzit pe nimeni să spună că ar trebui desființate spitalele/școlile pentru că avem și medici/profesori corupți sau slab pregătiți.

După ce am depășit discuția despre statut, putem trece la analiza concretă a sistemului judiciar, așa cum arată el astăzi, cu problemele mari pe care le are.

Aici putem folosi nume concrete de magistrați (ar fi chiar indicat), exemple de dosare concrete unde justiția a eșuat (vă asigur că se pot da și alte exemple grave dintre dosarele care nu au ținut capul de afiș în ultima vreme) sau termeni gen corupție, incompetență etc.

Fără a generaliza. Căutând să identificăm problemele și cauzele lor. Și schimbările pe care ar trebui să le facem ca să nu mai ajungem unde suntem.

Cum s-a ajuns aici? Printr-o combinație (coautorat, tehnic vorbind) între politicieni și anumiți magistrați care au ocupat și ocupă în continuare o parte dintre funcțiile cheie ale sistemului judiciar. Care controlează o mare parte din sistem. Nici politicul n-ar fi reușit atât de bine fără oamenii din sistem, nici oamenii din sistem nu și-ar fi putut consolida poziția fără sprijinul politicului.

Ar trebui, probabil, să adăugăm și legile incredibil de prost scrise care, evident, nu sunt emise de magistrați, dar pe care aceștia trebuie să le aplice în practică.

Cum s-ar putea ieși de aici? Greu. Ironic și simetric, tot prin conlucrarea dintre politic și magistratură (de preferință printr-un dialog licit de data asta, între alte persoane decât cele care ne-au adus unde suntem). Măcar cadrul legislativ (organizarea sistemului judiciar, numărul și structura instanțelor/parchetelor, competența acestora, procedurile de ocupare a funcțiilor de conducere etc.) revine deciziei politice. Restul curățeniei ar trebui să vină, într-adevăr, din interiorul sistemului.

De ce nu se va întâmpla așa?

Pe de o parte, pentru că politicienii nu vor decât imagine, nu o reformă reală. Și atunci e ușor să arunci în discuția publică (într-o țară unde o mare parte din populație o duce prost, iar frustrarea și furia sunt la ordinea zilei) salariile și pensiile magistraților. Asezonate cu niște exemple grave care devin repede generalizări. Nu se urmărește regenerarea justiției, ci discreditarea ei. Distrugerea oricărei urme de autoritate și de încredere.

Deci ce facem? Întreținem confuzia între prima și a doua discuție. Dărâmăm statutul (prima problemă/discuție) folosind în mod fals așa-zise argumente extrase din situația concretă a sistemului (a doua problemă/discuție).

Pe de altă parte, pentru că magistrații care au pus justiția pe butuci ocupă multe funcții cheie în sistem și vor să le păstreze. Nu au interesul să schimbe lucrurile și nu vor să piardă controlul.

Mai mult, în acest context, acești magistrați, care ar trebui să dispară din peisaj, vor poza în salvatorii sistemului, își vor consolida poziția și vor atrage și simpatia pe care nu o aveau până acum în interiorul sistemului.

Cât despre ceilalți magistrați (cei, nu puțini, care își fac datoria și care par a fi invizibili în contextul discursului public de ură, dar în capul cărora se vor sparge toate oalele) vor trebui să se descurce înotând cu onestitate, curaj și dibăcie în ape tulburi. Măcar pentru asta merită, poate, niște drepturi.

Închei, nu mă pot abține, cu un citat din distinsul domn pe care l-am menționat la începutul textului. Despre cam cum ar trebui să arate justiția, în viziunea domniei sale:

„Și minți când spui ca înăsprirea pedepselor este inutilă, doar un act de imagine: țeapa lui Țepeș a făcut minuni. Tăierea mâinilor în țările musulmane face minuni. Pedeapsa cu moartea în China ține miliardul de oameni cuminte. Dar vouă vă e frică de pedepse pentru ca ați fi primii care ar trebui să fiți în lanțuri, alături de politicieni, la spart sare, în mină.”

Opinii

Mai multe de la Alexandru Georgescu

Despre importanţa contextului unei fapte pentru încadrarea ei juridică în infracţiunea de viol sau în cea de act sexual cu un minor
Opinii
Cuţu, cuţu sau despre democraţie în România
Opinii
Preafericitul dovleac
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
digi24.ro
image
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
stirileprotv.ro
image
Motivul pentru care autoritățile INTERZIC coroanele de plastic la înmormântări. În cimitirele din tot mai multe orașe, acestea nu mai sunt acceptate
gandul.ro
image
Șeful NATO îi trimite un mesaj lui Putin după incidentul din Polonia: Opriți escaladarea războiului
mediafax.ro
image
Gigi Becali a discutat direct cu primarul Piteștiului pentru transferul lui Tudose la FCSB. „Hai s-o facem!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
image
Nu l-a lăsat inima și a venit să își ia adio de la mama Adrianei Bahmuțeanu! Cine a apărut la înmormântarea Petruței Toma
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea
playtech.ro
image
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Sute de elevi încep școala online. Decizia luată în urma unui focar de Hepatită A
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Schimbare privind vechimea la pensie!
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Daciana Sârbu și-a găsit iubirea! La braț cu un alt bărbat, după divorțul de Victor Ponta. „Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc”
click.ro
image
Scandal la o grădiniță din Satu Mare! Copiii au fost îmbrăcați în uniforme de "Șoimi ai Patriei” și "Pionieri”. Părinte: „Nu vreau ca fiul meu să fie pus..."
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!