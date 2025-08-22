search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

De la Hipocrate la Ipocrit

0
0
Publicat:

Acum câteva luni mi-am făcut programare la o clinică de nutriție din Cluj-Napoca. În mod normal m-aș fi documentat mai mult, dar, nefiind o problemă vitală, m-am lăsat sedusă de marketingul eficient al centrului, care se prezenta drept primul de acest fel din urbe. Să lăsăm experiența să vorbească, mi-am spus atunci.

3 nutritionist jpg jpeg

Nutriționiștii, în sens larg, sunt de mai multe feluri, cu grade diferite de instrucție. Există și medici nutriționiști, și nutriționiști formați în câțiva ani, cu diplomă de licență în Nutriție și Dietetică, după cum există și consultanți în nutriție, cu patalama obținută expres. Ca un permis de skipper de la Căpitănia Dej. 

Cu mare respect față de medici în general, căci și tatăl meu a fost unul excepțional, am optat, din oferta vastă de nutriționiști ai clinicii în cauză, pentru o consultație la unicul doctor specialist în nutriție din echipă, cu convingerea că și-a însușit, în virtutea nobilei profesii, un set de valori, medicale și umane, net superior față de specialiștii formați în alte cadre.

Dincolo de condescendența doamnei doctor, care te plasa încă de la primele cuvinte în poziția unui învățăcel care ar face bine să scoată o foaie de hârtie și să-și noteze lecția (instrucțiune pe care o primeai încă de la recepție), prima consultație a decurs relativ normal.

Am primit un tratament și un fel de plan alimentar sau, mai exact, un set de principii. Sârguincioasă și ascultătoare, le-am așternut mai întâi pe foaie și le-am pus în practică. Nu rămânea decât să devin model peste noapte.

După o vreme însă am început să mă simt rău. O serie de simptome, apărute din senin și foarte neplăcute, care mă copleșeau și, în special, mă îngrijorau. I-am scris doamnei doctor un mesaj succint și la obiect, încercând să aflu, pe de-o parte ce e de făcut și, pe de alta, dacă ar trebui întrerupt, în acest context, tratamentul prescris. Mesaj citit. Răspuns: niet.  

În fața lipsei de reacție, am sunat la clinică, explicând situația și cerând o cât de scurtă consultație, fie ea și telefonică, la medicul curant. Recepționera, neputincioasă ca personalul de relații clienți de la Glovo, a ridicat din umeri și mi-a spus că doamna doctor e în concediu până în 4 august, unde, desigur, nu poate fi deranjată. Degeaba am insistat pe starea de rău apărută sub medicația prescrisă. Am aflat doar că nu e nimic de făcut și e alegerea mea dacă voi continua sau nu tratamentul.  

Resemnată, mi-am făcut o serie de investigații la alte clinici, să-mi domolesc anxietatea și să exclud alte posibile explicații ale stării de rău care continua. Cu câteva zile înainte să revină doamna doctor din concediu, am re-sunat la recepție, să mă asigur că cel puțin la întoarcerea ei voi primi îndelung-așteptatul sfat medical.

Firesc, s-ar zice, nu? Până și Chat GPT mi-a confirmat. Se săturase probabil de atâtea explicații medicale pe care i le-am cerut în lipsa specialistului.

Ei bine însă, nu. Recepționera mi-a spus nonșalant că primul loc disponibil e în 12 august. I-am reluat povestea și faptul că nu e totuși un consult de rutină. Că mă simt rău, de aproape două săptămâni deja și am nevoie de un sfat, măcar de o discuție de câteva minute. Făptura s-a îndurat și m-a îndemnat să-i scriu situația pe WhatsApp, că doar nu are cum să o țină minte printre atâtea programări. Dar, dacă voi proceda așa, mi-a promis că va redirecționa rugămintea mea, după care putem doar spera. Că doctorița se va îndupleca și pacienta o va trata. Visul unei nopți de vară.

Am relatat – din nou - simptomele, solicitând și în scris o consultație, fie ea și telefonică, fie și sumară. Mesaj citit. Răspuns: niet. A doua zi: „Buna ziua. Din păcate Dna Dr nu are disponibilitate mai devreme decât programarea stabilită. Va mulțumim pentru înțelegere!”

A treia zi (6 august): „Buna ziua. (Vă trimitem – n.n.) Factura aferentă consultației online de marți, 12 august, ora 17:30. Vă mulțumim!”

Money, money, money! Medici indolenți, casieri meticuloși.

De la Hipocrate la Ipocrit

Un contrast greu de digerat. O abordare a relației medic–pacient care nu mai are nicio legătură cu principiile fundamentale ale profesiei – nu doar dictate de cerințe minime de empatie, compasiune sau bun simț, ci și consacrate legal.

Articolul 380 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prevede că „pe tot timpul exercitării profesiei, medicul trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate şi respect faţă de fiinţa umană.” Textul citat e doar un exemplu, căci legislația abundă.

Potrivit art. 663 și art. 665 din aceeași lege, medicul are „obligația de a acorda asistență medicală/îngrijiri de sănătate unei persoane dacă a acceptat-o în prealabil ca pacient.”

Ca să nu mai vorbim de jurământul făcut la admiterea în profesie (în cadrul Colegiului Medicilor din România, ca să fiu precisă), potrivit căruia sănătatea pacienților este o obligație sacră, iar viața medicului – dedicată umanității. Jurământ consacrat și el legal, dar care – atunci când medicul în discuție nu găsește nici cinci minute să discute cu pacientul său, afectat de tratamentul prescris chiar de el – pare a nu fi mai mult decât un slogan ipocrit sau o formalitate de acces în profesie.

Pacientul e însă de multe ori prea fragil, cel puțin emoțional, pentru a îndrăzni să vorbească. Dar a rupe tăcerea, în asemenea situații scandaloase, pentru a schimba lucrurile, într-un sistem medical din ce în ce mai degradat și tot mai comercial, e și ea o datorie sacră, precum cea a medicului, având aceeași miză fundamentală: sănătatea pacientului.

---

„Nu vă speriați, doamnă. E groaznic.” (E. Ionesco)

Opinii

Mai multe de la Ioana Romana Laurentiu

Kievul de astă vară
Opinii
Marea neruşinare - o discuţie cu poetul Aurel Pantea, de Ziua Naţională a Lecturii
Opinii
Coffee, by Nietzsche
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Anunț-surpriză al lui Trump, vineri la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut
gandul.ro
image
Judecătorii l-au lăsat în libertate pe multimilionarul român care A COMANDAT ASASINATE ÎN SERIE
mediafax.ro
image
O femeie care a dispărut din Texas a fost găsită într-un trib din Scoția. Cum a reacționat când a fost descoperită
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
Facturi duble sau chiar triple la electricitate. Furnizorii au aplicat şi TVA de 21%
observatornews.ro
image
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Obligaţia pe care o au românii care circulă cu căruţa prin aceste localităţi. Amenzile sunt de 1.000 de lei pentru căruţaşi
playtech.ro
image
O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv. Boala era deja în stadiul 2 când medicii i-au confirmat diagnosticul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu Aberdeen
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Guvernul a aprobat noi modificări la pilonului II de pensii. Cum vor putea retrage românii banii
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
wowbiz.ro
image
Potop în următoarele ore în mai multe zone, inclusiv în Capitală! Romica Jurca: Furtuni foarte puternice, grindină si ploi torențiale. Când revine canicula
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI Romică Țociu, actorul alergând prin ploaie! Imagini de comedie și umor cu pălărie FOTO
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?