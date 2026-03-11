Cum schimbă tehnologia modul în care gândesc copiii de azi

În spațiul public apare tot mai des o idee repetată reflex: copiii născuți după 2010, „generația alpha”, ar fi mai slabi decât generațiile anterioare. Se spune că stau prea mult pe telefon, că nu mai citesc „ca pe vremuri”, că nu au trecut prin războaie, foamete sau lipsuri și că, prin urmare, nu mai sunt la fel de rezistenți la necazuri sau inteligenți.

Această teorie are însă o problemă fundamentală: confundă nostalgia cu realitatea și supraviețuirea cu inteligența.

Istoria arată clar că războiul, foametea și lipsurile nu produc generații mai inteligente, ci generații traumatizate. Malnutriția afectează dezvoltarea creierului, stresul cronic reduce capacitatea cognitivă, iar lipsa educației limitează dezvoltarea intelectuală. În neuroștiință există un consens larg: mediile stabile, bogate în stimulare cognitivă, sunt cele care dezvoltă cel mai bine creierul uman.

Iar exact într-un astfel de mediu cresc copiii generației IT & AI.

Creierul generației digitale

Creierul uman este extraordinar de plastic. Neuroștiința numește această proprietate neuroplasticitate, adică capacitatea creierului de a se remodela permanent în funcție de mediul în care trăiește.

Copiii născuți după 2010 cresc într-un mediu informațional incomparabil mai complex decât cel al generațiilor anterioare. Ei navighează zilnic între aplicații, platforme educaționale, jocuri strategice, conținut video, comunități online și instrumente digitale. Creierul lor învață foarte devreme să gestioneze fluxuri multiple de informație, să recunoască tipare și să filtreze semnale relevante din zgomot.

Din punct de vedere neurologic, aceste activități antrenează intens rețelele neuronale implicate în procesarea vizuală, gândirea abstractă și luarea deciziilor rapide. Cortexul prefrontal, zona responsabilă de planificare, strategie și adaptare, este stimulat constant într-un mod pe care generațiile anterioare pur și simplu nu l-au experimentat.

Cu alte cuvinte, mediul digital nu distruge inteligența. Îi schimbă forma. Dacă generațiile trecute erau antrenate pentru memorare și repetare, generația actuală este antrenată pentru analiză, conexiuni rapide și adaptare la sisteme complexe.

Inteligența nu mai înseamnă ce însemna acum 50 de ani

Criticii generației actuale folosesc adesea aceeași unitate de măsură pentru inteligență: lectura liniară, memoria și disciplina intelectuală clasică. Dar lumea în care aceste criterii erau dominante apune treptat.

Într-o economie bazată pe tehnologie, inteligența înseamnă altceva: abilitatea de a naviga sisteme complexe, de a înțelege tehnologii, de a combina idei din domenii diferite și de a crea soluții noi. Înseamnă viteză cognitivă, flexibilitate mentală și gândire sistemică.

Copiii generației IT & AI dezvoltă aceste abilități aproape instinctiv. Ei interacționează zilnic cu interfețe digitale, învață să rezolve probleme în jocuri strategice, experimentează cu software, creează conținut și explorează informații într-un mod exploratoriu.

Pentru ei, lumea nu este o bibliotecă liniară, ci o rețea. Iar creierul lor începe să gândească exact ca o rețea.

Tehnologia ca accelerator al creierului

Inteligența artificială și internetul nu sunt doar instrumente. Sunt amplificatoare cognitive.

Un copil curios poate învăța programare de la 12 ani, poate construi aplicații, poate colabora online cu alți tineri din alte țări și poate accesa cursuri universitare gratuite. Niciodată în istorie nu a existat un asemenea acces la cunoaștere.

Dacă generațiile trecute învățau într-o sală de clasă, generația actuală învață într-un ecosistem global de cunoaștere.

Este ca și cum creierul lor ar avea un sistem nervos extern — o extensie digitală formată din internet, platforme educaționale și inteligență artificială.

În acest sens, generația IT & AI nu este mai slabă. Este prima generație cu o formă de inteligență augmentată.

De la supraviețuire la complexitate

Generațiile anterioare au fost modelate de lipsuri. Marea lor provocare a fost supraviețuirea și reconstrucția. Generația actuală este modelată de complexitate.

Ei trebuie să înțeleagă tehnologii care evoluează rapid, să gestioneze cantități enorme de informație și să navigheze într-o lume globalizată. Nu este o provocare mai mică — este doar una diferită.

Dacă generațiile trecutului au fost ca niște copaci crescuți într-un sol dur, generația actuală este ca o rețea de rădăcini într-o pădure densă de informație. Nu cresc mai încet. Cresc diferit.

Când literatura devine muzeu

A spune toate acestea nu înseamnă că valorile culturale ale trecutului trebuie aruncate. Literatura clasică rămâne importantă. Lumea satului descrisă de Rebreanu în Ion, universul moral și familial din Moromeții sau căutarea aproape mitică din Baltagul sunt opere literare extraordinare. Ele surprind epoci, mentalități și structuri sociale care au definit profund cultura română.

Dar tocmai pentru că sunt atât de legate de acea lume, ele vor pierde inevitabil din forța lor formativă în curriculumul școlar pe măsură ce societatea se schimbă.

Universul din aceste cărți este unul agrar, lent, dominat de pământ, tradiții și comunități închise. Este lumea unei economii a plugului și a ritmurilor naturale. Pentru generația actuală, crescută într-o civilizație digitală, această realitate devine tot mai îndepărtată — aproape antropologică.

Nu pentru că ar fi mai puțin valoroasă, ci pentru că nu mai este experiențială.

Pentru un adolescent care trăiește într-o rețea globală de informație, drama pământului din satul transilvănean sau conflictul patriarhal din gospodăria lui Moromete nu mai au aceeași putere cognitivă de identificare. Ele vor rămâne probabil texte importante, dar mai degrabă ca ferestre către trecut decât ca instrumente centrale de formare intelectuală.

Curriculumul viitorului va trebui inevitabil să includă mai multă gândire critică, mai multă tehnologie, mai multă logică și mai multă înțelegere a sistemelor complexe.

Latina și nostalgia curriculară

În aceeași logică apare și o altă anomalie a sistemului educațional: două ore de latină pe săptămână în liceele de profil umanist.

Latina are, fără îndoială, o valoare culturală și istorică importantă. Ea explică originea limbilor romanice și fundamentele culturii europene. Dar a dedica un volum atât de mare de timp unei limbi moarte într-o epocă dominată de tehnologie, inteligență artificială și gândire computațională este, pur și simplu, o formă de nostalgie academică.

În locul acelor ore, elevii ar putea studia logică formală, statistică, programare, epistemologie sau chiar bazele inteligenței artificiale, discipline care antrenează direct gândirea analitică și pregătesc creierul pentru provocările reale ale secolului XXI.

Nu latina dezvoltă astăzi capacitatea de a înțelege lumea complexă în care trăim, ci competențele cognitive care permit navigarea sistemelor digitale și științifice.

O oportunitate istorică pentru copiii din România

Pentru copiii români, revoluția IT și AI are o semnificație și mai profundă: ea reduce dramatic diferența istorică dintre Est și Vest.

Timp de decenii, Europa de Est a fost dezavantajată de accesul limitat la informație, tehnologie și instituții occidentale. Astăzi aceste bariere sunt mult mai mici.

Un copil din Cluj, Iași sau București are acces la aceleași platforme educaționale, la aceleași instrumente de inteligență artificială și la aceleași resurse online ca un copil din Londra, Berlin sau Amsterdam.

În plus, România trăiește astăzi în același context politic și de securitate cu Occidentul. Stabilitatea instituțională, integrarea economică și mobilitatea educațională creează un mediu în care talentul intelectual poate circula liber.

În lumea IT și AI, geografia contează din ce în ce mai puțin. Codul, ideile și cunoașterea nu au frontieră.

Tehnologia a devenit, în mod paradoxal, cel mai puternic instrument de egalizare intelectuală dintre Est și Vest.

Generația care va modela viitorul

Este aproape o lege culturală: fiecare generație tinde să creadă că următoarea este mai slabă. Dar istoria ne arată exact contrariul. Fiecare generație devine mai bine adaptată epocii sale.

Copiii generației IT & AI nu sunt mai fragili. Ei sunt produsul unei lumi cognitive mult mai complexe. Creierele lor sunt modelate de rețele, algoritmi, interfețe și sisteme globale de informație.

Dacă generațiile trecute au fost generații ale rezistenței, generația actuală este generația sinapselor accelerate.

Ei nu vor reconstrui lumea după un război. Ei vor rescrie arhitectura ei iar pentru prima dată după mult timp, copiii din România intră în această competiție globală aproape de la aceeași linie de start ca Occidentul.

În era inteligenței artificiale, viitorul nu mai aparține celor care au supraviețuit cel mai mult trecutului. Aparține celor al căror creier se adaptează cel mai repede viitorului.