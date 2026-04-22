Cum ar rezolva Băsescu ecuația crizei PSD

Încep să apară nemulțumiții din PSD care au înțeles că prin plecarea de la guvernare partidul pierde mai mult decât câștigă. Criza declanșată de PSD e greu de rezolvat dar un președinte jucător poate schimba echilibrele.

PSD a fisurat complet ecuația de încredere dintre partidele aflate la guvernare. Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, a crezut că va putea avea de partea lui în jocul demiterii primului ministru nu doar voturile AUR, ci și o presiune din interiorul PNL care să-l oblige pe Ilie Bolojan să facă un pas în spate.

Social-democrații au vrut să scape de Bolojan fiindcă nu s-au înțeles cu el în privința cheltuielilor, fiindcă PSD pierde teren în fața AUR și crede că se poate salva prin mituirea alegătorilor. Inflația în creștere, la care se adaugă mărirea taxelor și impozitelor, a făcut viața și mai grea pentru cei care trăiesc de pe o lună pe alta. Scăderea deficitului cu un procent nu li se pare un succes celor de la PSD, care știu totuși cât de mult contează în relațiile țării cu partenerii internaționali, inclusiv în ceea ce privește costurile împrumuturilor.

Declanșarea crizei politice prin votul PSD de retragere de la guvernare a avut un răspuns imediat la Bursa de Valori București, unde au scăzut toți indicatorii, iar companiile de stat listate au înregistrat în total o prăbușire a capitalizării cu un miliard de euro: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz și Electrica.

Lia Olguța Vasilescu, primăriță de Craiova care are o mare greutate în PSD, a precizat că social-democraţii vor renunţa la toate funcţiile pe care le-au obţinut în baza protocolului coaliţiei cu PNL, USR, UDMR şi minorităţile, inclusiv la șefia Camerei Deputaţilor, deţinută de Sorin Grindeanu. Social-democrații credeau că trecerea lor în opoziție va dura câteva zile, până la răsturnarea guvernului Bolojan, fie din interiorul PNL, fie printr-o moțiune de cenzură depusă de AUR.





Condițiile puse de AUR

George Simion știe, însă, , așa că a pus condiții care pot fi valorizate în fața propriilor alegători pentru trecerea unei moțiuni de cenzură sau pentru susținerea PNL din parlament.

Deocamdată nici PSD, nici PNL nu recunosc că negociază cu AUR, dar discuțiile au început. Simion are trei condiții pentru a face jocuri politice de o parte sau de cealaltă: un parlament cu 300 de aleși, așa cum a rezultat în urma referendumului din 2009 susținut de Traian Băsescu, renunțarea la subvențiile pentru partide și revenirea la alegerea primarilor din două tururi.

Un parlament mai mic și bani mai puțini pentru parlamentari sunt soluții aplaudate de o majoritate a votanților. AUR a depus deja o lege de revenire a votului în două tururi pentru primari. O regulă pe care PSD a reușit să o schimbe în 2012, fiindcă în acest fel baronii partidului pot să câștige un oraș, pe fondul unei prezențe scăzute, și cu 15%. Un tur doi le-ar strica socotelile și ar ajuta formațiunile mai mici.

E greu de crezut că PSD sau PNL vor accepta aceste condiții. Nici social-democrații, nici liberalii nu vor să fie văzuți braț la braț cu radicalii, considerați eurosceptici și pro-ruși. Pe de altă parte, PSD nu vrea să plece de la guvernare, ci doar să scape de Ilie Bolojan. Între timp, PNL și USR au hotărât să nu mai intre în coaliții cu PSD, dacă acest partid părăsește arcul guvernamental.





Ce soluții are președintele

Ce poate face Nicușor Dan pentru revenirea la normal? Să-i convingă pe social-democrați să se întoarcă sau să-l convingă pe Ilie Bolojan să demisioneze. Ambele soluții sunt inacceptabile pentru cele două partide: PSD nu se poate întoarce cu coada între picioare la electoratul său după ce a făcut atâta vâlvă, iar PNL nu poate fi de acord ca PSD să-i spună ce trebuie să facă.

Președintele ar putea încerca să propună un eventual premier tehnocrat, dar liberalii nu mai pot da înapoi după ce au bătut în cuie în forurile de conducere susținerea lui Ilie Bolojan.

Ecuația e complicată pe moment, dar mulți social-democrați din linia a doua sunt nemulțumiți de soluție, fiindcă e posibil să-și piardă posturile pe care le au în instituțiile publice. Dacă se prelungește criza, nici primarilor PSD nu le va mai conveni.

Fondurile europene sunt puse și acum în dificultate, de aceea Ilie Bolojan a cerut un moratoriu în așa fel încât toate partidele să susțină proiectele europene.

Traian Băsescu ar rezolva o astfel de criză prin „soluții imorale”: în acest caz prin ruperea PSD și AUR, în așa fel încât să formeze în parlament „grupul interesului național”, care să-i susțină o guvernare pe o direcție bună. Pentru el nu contau „soluțiile imorale”, ci efectele lor.

Sabina Fati - DW