Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Cum a cumpărat Viktor Orbán sufletul maghiarilor ardeleni

Ungurii din Transilvania cu tot cu elitele lor politice merg pe mâna lui Viktor Orbán la alegerile care vor avea loc duminică, 12 aprilie.

Premierul ungar Viktor Orbán la Băile Tuşnad, în iulie 2025
Premierul ungar Viktor Orbán la Băile Tuşnad, în iulie 2025

Maghiarii din Transilvania au primit sub guvernările lui Viktor Orbán nu doar atenție și bani din partea Budapestei, ci pentru prima dată după al Doilea Război Mondial au redevenit parte a națiunii ungare extinse. Sunt și alte motive care îl determină pe liderul UDMR, Kelemen Hunor să declare că îl susține pe Viktor Orbán la alegerile dificile care vor avea loc duminică și unde „peste 90% dintre maghiarii din România” vor vota cu FIDESZ, partidul premierului ungar. UDMR este într-o relație de dependență, dacă nu chiar de vasalitate cu Viktor Orbán și FIDESZ. E o contradicție între discursul decent și proeuropean pe care îl are în țară Kelemen Hunor și susținerea nelimitată pe care i-o acordă premierului ungar, devenit pro-rus, autoritarist și anti-european.

Poziţia lui Viktor Orbán e, pentru prima dată, zdruncinată serios

Viktor Orbán se află la putere de 16 ani și pentru prima dată poziția lui e zdruncinată serios. Conservatorul pro-european, Péter Magyar e de mai multă vreme pe un trend crescător și încearcă să-i ia locul mentorului său, lângă care a crescut politic, dar de care s-a despărțit în 2024. Într-un fel, Magyar e versiunea tânără a lui Viktor Orbán, care în primul său mandat, 1998-2002 a dus Ungaria în NATO și a lucrat pentru integrarea în UE. Totuși FIDESZ și Orbán erau încă de atunci într-o tranziție ideologică spre naționalism. Apoi, în 2014, premierul de la Budapesta și-a definit doctrina drept iliberală spunând că va construi un stat „non-liberal”,  care pune în prim plan „o abordare națională”.

Această schimbare, care în primă instanță a avut succes la publicul maghiar, a izolat Ungaria de comunitatea europeană și a dus la sărăcirea țării. Din 2022, Comisia Europeană i-a blocat Budapestei circa 30 de miliarde de euro, din cauza încălcărilor statului de drept. Politicile sociale naționaliste care îi încântau pe alegătorii lui Orbán nu au mai putut fi susținute în același ritm, dar propaganda cetății asediate dă încă roade: guvernul de la Budapesta acuză Ucraina și Bruxelles-ul că vor să arunce în aer lumea și că intervin în alegerile interne din Ungaria.

Sentimentul național stârnit de Orbán în comunitatea maghiară din România rămâne puternic

Unii maghiari din Transilvania văd marile probleme ale Ungariei, dar le ignoră cu argumente loialiste, alții nu le văd și se lasă seduși de propaganda trusturilor mediatice finanțate de guvernul ungar. Mediul rural de limbă maghiară din Ardeal rămâne captiv discursului naționalist de la Budapesta. Dar Viktor Orbán poate câștiga cu votul maghiarilor din România cel mult două-trei locuri în parlamentul care are 199.

Sentimentul național stârnit de Orbán în comunitatea maghiară din România rămâne puternic. După 2010 a început să le vorbească ungurilor transilvăneni despre o națiunea maghiară care nu se oprește la frontierele Ungariei și despre Bazinul Carpatic, dincolo de „conceptul geografic”, ci ca „parte a  unității istorice, spirituale și intelectuale”.

În paralel cu acest discurs despre solidaritatea etnică și despre traumele Trianonului, preferința pentru Viktor Orbán are o latură pragmatică importantă în Ardeal, așa că au fost mereu contorizați banii pe care comunitățile îi primesc pentru repararea bisericilor, pentru școli, pentru meditații inclusiv la limba română, pentru fundații cu rol social, pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Anul trecut, de pildă, direct în bugetul de stat al Ungariei au fost prevăzuți 18 milioane de euro granturi care au ajuns la 16 companii din Transilvania, dintre care unele ar avea legături cu UDMR şi altele s-ar întinde spre cercul din jurul lui Viktor Orbán. Altfel spus, sumele pentru ungurii ardeleni sunt circulate și în scopuri personale sau de grup. Aritmetica sugerează că banii alocați la vedere de guvernul de la Budapesta pentru afacerile și comunitățile maghiare în ultimii 15 ani ajung la aproximativ 1,5 miliarde de euro. Suma e aproximativă fiindcă există tot felul fundații și organizații neguvernamentale, interpuse înainte de beneficiari.

În orice caz, din 2018 până în 2021, circa 20 de milioane de euro au fost dați trusturilor media de limbă maghiară din Transilvania care au întreținut propaganda guvernului Orbán. În această relație de dependență dintre comunitatea maghiară din Ardeal și guvernele conduse de Viktor Orbán există mai multe ingrediente care au accentuat loialitatea ungurilor din Transilvania față de Budapesta: o combinație de solidaritate etno-națională, beneficii materiale transfrontaliere și control aproape total asupra informației. Toate acestea cu voia statului român care a lăsat Budapesta să cumpere sufletele maghiarilor ardeleni, fără să-i pese de distanța care se tot mărește între București și aceste comunități periferice. 

Sabina Fati - DW

