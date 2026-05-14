Condamnă fascismul (uneori) în discurs, dar îl tolerează în practică: marea ipocrizie a clasei politice

Mare revoltă pe scena politică după ce s-a aflat că PSD ar fi votat, alături de AUR, SOS și POT, o inițiativă legislativă pentru abrogarea O.U.G. nr. 31/2002 și a Legii nr. 157/2018 — în esență, pachetul legislativ care interzice organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, legionar sau xenofob, apologia și cultul persoanelor condamnate pentru crime de război, precum și manifestările antisemite.

Din păcate, această „revoltă” este, în opinia noastră, una profund ipocrită, animată mai degrabă de jocuri și calcule strict politice decât de o autentică preocupare pentru valorile democratice și drepturile fundamentale pe care aceste legi urmăresc să le protejeze.

Nu ar trebui să vă revolte faptul că partide extremiste, antidemocratice, anti-europene, ultranaționaliste, șovine, antisemite, rasiste, xenofobe și homofobe încearcă să abroge astfel de legi. Nu este nimic surprinzător sau nefiresc în acest demers, strict raportat la ideologia și agenda lor politică (fie aceasta asumată și exprimată deschis în spațiul public, fie disimulată în formule aparent respectabile).

Astfel, la o simplă cercetare, constatăm că Legea nr. 157/2018 a mai fost supusă unei inițiative legislative de abrogare integrală (propunerea legislativă L464/2024). De asemenea, același inițiator, Diana Iovanovici-Șoșoacă, a promovat și abrogarea Legii nr. 86/2024 privind instituirea zilei de 14 mai ca „Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel” (propunerea legislativă L400/2024).

Evident, pentru orice persoană de bună-credință, antisemitismul nu este o opinie, ci o crimă morală și juridică.

Pentru orice persoană de bună-credință, Holocaustul a fost și rămâne o abominație, o monstruozitate de o asemenea abjecție încât cuvintele sunt prea sărace pentru a-i putea surprinde și descrie pe deplin oroarea. Este acea tragedie care nu trebuie uitată niciodată, tocmai pentru ca omenirea să facă permanent efortul de a nu o repeta vreodată.

Pentru orice persoană de bună-credință, legionarii nu sunt eroi și nici martiri, ci membrii fanatici ai unei organizații teroriste, paramilitare, antidemocratice, antisemite, rasiste, xenofobe și homofobe.

Revenind la revolta tuturor celorlalte partide politice, precum și la atitudinea majorității covârșitoare a autorităților competente, ar trebui să vă priviți în oglindă și să vă întrebați:

Ce ați făcut concret pentru ca O.U.G. nr. 31/2002 și Legea nr. 157/2018 să fie respectate și aplicate efectiv?

Iar dacă veți căuta răspunsuri convenabile și imagini favorabile, vă spun direct că sunteți, în continuare, niște ipocriți.

Pentru a fi bine înțeles, iată doar câteva exemple recente și punctuale despre modul în care contribuiți, prin acțiune sau inacțiune, la subminarea acestui cadru legislativ:

București: apărarea în instanță a statuii lui Mircea Vulcănescu

· Autoritățile bucureștene se dau de cesul morți în instanță pentru a apăra statuia criminalului de război Mircea Vulcănescu, contestată printr-un demers legitim și esențial democratic inițiat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Cluj-Napoca: refuzul de a elimina numele lui Radu Gyr din nomenclatorul stradal

· Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc — doctor în drept constituțional — refuză de ani de zile să schimbe denumirea străzii Radu Gyr, persoană care întrunește ambele ipoteze prevăzute de lege (deși era suficientă și îndeplinirea uneia singure): a fost condamnat definitiv pentru crime de război și a făcut parte din conducerea unei organizații fasciste, legionare, rasiste și xenofobe (șef de cuib și apoi comandant legionar).

Ciucea: cosmetizarea imaginii lui Octavian Goga pe bani europeni

· Consiliul Județean Cluj induce în eroare autoritățile europene prin proiectele dedicate ansamblului de la Ciucea, omițând în mod deliberat antisemitismul și fascismul lui Octavian Goga și ajungând chiar la o prezentare apologetică a imaginii și activității lui Octavian Goga.

Înalta Curte de Casație și Justiție: sediu pe Bulevardul Octavian Goga

· Înalta Curte de Casație și Justiție își desfășoară activitatea, fie și temporar, pe Bulevardul Octavian Goga, primul prim-ministru fascist al României și inițiatorul primelor legi antisemite din România, inspirate de infamele legi naziste de la Nürnberg.

Curtea de Apel București: omagierea lui Istrate Micescu

· Curtea de Apel București a denumit o sală de ședință publică și a amplasat o placă comemorativă „Istrate Micescu”, persoană care a fost președinte și fondator al Asociației Avocaților Români Creștini, organizație ce urmărea (și chiar a și reușit) excluderea avocaților evrei din barouri și interzicerea accesului evreilor în profesia de avocat.

Timișoara: refuzul igienizării morale și juridice a spațiului public

· Primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, refuză de ani de zile să realizeze igienizarea morală și juridică a spațiului public timișorean, într-un oraș care datorează enorm comunității evreiești din punct de vedere arhitectural și cultural. Avem încă străzi care poartă numele fanaticului antisemit Nicolae Paulescu (vicepreședinte al atrocei organizații intitulate Liga Apărării Național-Creștine, organizație fascistă, antisemită, rasistă și xenofobă), plăci cu versuri ale lui Radu Gyr și denumiri dedicate ideologului legionar Petre Țuțea.

Concluzie

Dacă nu aveți voința de a aplica legile existente, dacă tolerați sau chiar apărați în continuare glorificarea publică a unor promotori ai fascismului și antisemitismului, atunci indignarea dumneavoastră de astăzi nu are nicio credibilitate.

Nu apărați memoria victimelor și nici valorile democratice.

Apărați doar aparențele.