search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Condamnă fascismul (uneori) în discurs, dar îl tolerează în practică: marea ipocrizie a clasei politice

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mare revoltă pe scena politică după ce s-a aflat că PSD ar fi votat, alături de AUR, SOS și POT, o inițiativă legislativă pentru abrogarea O.U.G. nr. 31/2002 și a Legii nr. 157/2018 — în esență, pachetul legislativ care interzice organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, legionar sau xenofob, apologia și cultul persoanelor condamnate pentru crime de război, precum și manifestările antisemite.

ChatGPT Image 14 mai 2026, 08 51 21 png
Imaginea 1/1: ChatGPT Image 14 mai 2026, 08 51 21 png
ChatGPT Image 14 mai 2026, 08 51 21 png

Din păcate, această „revoltă” este, în opinia noastră, una profund ipocrită, animată mai degrabă de jocuri și calcule strict politice decât de o autentică preocupare pentru valorile democratice și drepturile fundamentale pe care aceste legi urmăresc să le protejeze.

Nu ar trebui să vă revolte faptul că partide extremiste, antidemocratice, anti-europene, ultranaționaliste, șovine, antisemite, rasiste, xenofobe și homofobe încearcă să abroge astfel de legi. Nu este nimic surprinzător sau nefiresc în acest demers, strict raportat la ideologia și agenda lor politică (fie aceasta asumată și exprimată deschis în spațiul public, fie disimulată în formule aparent respectabile).

Astfel, la o simplă cercetare, constatăm că Legea nr. 157/2018 a mai fost supusă unei inițiative legislative de abrogare integrală (propunerea legislativă L464/2024). De asemenea, același inițiator, Diana Iovanovici-Șoșoacă, a promovat și abrogarea Legii nr. 86/2024 privind instituirea zilei de 14 mai ca „Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel” (propunerea legislativă L400/2024).

Evident, pentru orice persoană de bună-credință, antisemitismul nu este o opinie, ci o crimă morală și juridică.

Pentru orice persoană de bună-credință, Holocaustul a fost și rămâne o abominație, o monstruozitate de o asemenea abjecție încât cuvintele sunt prea sărace pentru a-i putea surprinde și descrie pe deplin oroarea. Este acea tragedie care nu trebuie uitată niciodată, tocmai pentru ca omenirea să facă permanent efortul de a nu o repeta vreodată.

Pentru orice persoană de bună-credință, legionarii nu sunt eroi și nici martiri, ci membrii fanatici ai unei organizații teroriste, paramilitare, antidemocratice, antisemite, rasiste, xenofobe și homofobe.

Revenind la revolta tuturor celorlalte partide politice, precum și la atitudinea majorității covârșitoare a autorităților competente, ar trebui să vă priviți în oglindă și să vă întrebați:

Ce ați făcut concret pentru ca O.U.G. nr. 31/2002 și Legea nr. 157/2018 să fie respectate și aplicate efectiv?

Iar dacă veți căuta răspunsuri convenabile și imagini favorabile, vă spun direct că sunteți, în continuare, niște ipocriți.

Pentru a fi bine înțeles, iată doar câteva exemple recente și punctuale despre modul în care contribuiți, prin acțiune sau inacțiune, la subminarea acestui cadru legislativ:

București: apărarea în instanță a statuii lui Mircea Vulcănescu

· Autoritățile bucureștene se dau de cesul morți în instanță pentru a apăra statuia criminalului de război Mircea Vulcănescu, contestată printr-un demers legitim și esențial democratic inițiat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Cluj-Napoca: refuzul de a elimina numele lui Radu Gyr din nomenclatorul stradal

· Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc — doctor în drept constituțional — refuză de ani de zile să schimbe denumirea străzii Radu Gyr, persoană care întrunește ambele ipoteze prevăzute de lege (deși era suficientă și îndeplinirea uneia singure): a fost condamnat definitiv pentru crime de război și a făcut parte din conducerea unei organizații fasciste, legionare, rasiste și xenofobe (șef de cuib și apoi comandant legionar).

Ciucea: cosmetizarea imaginii lui Octavian Goga pe bani europeni

· Consiliul Județean Cluj induce în eroare autoritățile europene prin proiectele dedicate ansamblului de la Ciucea, omițând în mod deliberat antisemitismul și fascismul lui Octavian Goga și ajungând chiar la o prezentare apologetică a imaginii și activității lui Octavian Goga.

Înalta Curte de Casație și Justiție: sediu pe Bulevardul Octavian Goga

· Înalta Curte de Casație și Justiție își desfășoară activitatea, fie și temporar, pe Bulevardul Octavian Goga, primul prim-ministru fascist al României și inițiatorul primelor legi antisemite din România, inspirate de infamele legi naziste de la Nürnberg.

Curtea de Apel București: omagierea lui Istrate Micescu

· Curtea de Apel București a denumit o sală de ședință publică și a amplasat o placă comemorativă „Istrate Micescu”, persoană care a fost președinte și fondator al Asociației Avocaților Români Creștini, organizație ce urmărea (și chiar a și reușit) excluderea avocaților evrei din barouri și interzicerea accesului evreilor în profesia de avocat.

Timișoara: refuzul igienizării morale și juridice a spațiului public

· Primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, refuză de ani de zile să realizeze igienizarea morală și juridică a spațiului public timișorean, într-un oraș care datorează enorm comunității evreiești din punct de vedere arhitectural și cultural. Avem încă străzi care poartă numele fanaticului antisemit Nicolae Paulescu (vicepreședinte al atrocei organizații intitulate Liga Apărării Național-Creștine, organizație fascistă, antisemită, rasistă și xenofobă), plăci cu versuri ale lui Radu Gyr și denumiri dedicate ideologului legionar Petre Țuțea.

Concluzie

Dacă nu aveți voința de a aplica legile existente, dacă tolerați sau chiar apărați în continuare glorificarea publică a unor promotori ai fascismului și antisemitismului, atunci indignarea dumneavoastră de astăzi nu are nicio credibilitate.

Nu apărați memoria victimelor și nici valorile democratice.

Apărați doar aparențele.

Mai multe de la Bogdan Ionescu

Problematica sălilor de jocuri de noroc în lumina modificărilor legislative aduse de Guvernul Bolojan (O.U.G. nr. 7/2026)
Opinii
CCR, între blocaj instituțional și șansa pronunțării unei decizii istorice de referință
Opinii
Eminescu și Legea „Vexler”. Punct. Un apel la raționalitate
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
digi24.ro
image
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
Apar noi detalii din războiul Guvernului Bolojan cu șeful Autorității pentru Digitalizare, care primea mailuri “exploratorii” de la Gheorghiu. Înainte de a fi dat afară i s-a interzis să mai iasă din țară, să reprezinte România la întâlniri oficiale. Gândul publică ordinul
gandul.ro
image
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
mediafax.ro
image
Ochelari de 50.000 de euro, canapele de lux și plante ornamentale: lista cumpărăturilor pregătite de Romatsa în 2026. Investiție uriașă în cel mai modern soft de monitorizare aeriană
fanatik.ro
image
Xi Jinping îl amenință pe Donald Trump că Taiwanul rămâne linia roșie care poate declanșa un conflict major între cele două puteri
libertatea.ro
image
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
digi24.ro
image
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
gsp.ro
image
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
digisport.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica antică folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
image
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
observatornews.ro
image
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
cancan.ro
image
Pensionar cu 5.500 lei pensie i-au reținut 480 lei. Alți 2.000.000 pensionari au pierdut sute de lei. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Fenomenul atmosferic care schimbă vremea în România. Ce se întâmplă cu temperaturile după episodul de frig polar
playtech.ro
image
Actrița celebră de la Hollywood s-a lăsat vrăjită de opera lui Brâncuși. Apariție spectaculoasă lângă sculptura românului pentru Nicole Kidman, una cele mai frumoase femei din lume
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Emil Boc a vrut să transmită un mesaj, dar a făcut o gafă uriașă, după finala Cupei României
digisport.ro
image
Noi condamnări după moartea lui Matthew Perry. Ce pedeapsă a primit un fost producător de la Hollywood
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 14 mai 2026. O persoană dragă va avea nevoie de ajutorul tău. Zodiile puse la încercare astăzi
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 14 mai. Gemenii simt nevoia de retragere, schimbări neprevăzute pentru Scorpioni
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Zână bună, nu prințesă. Kate Middleton a fermecat Italia, a transmis tuturor o căldură pe care doar Prințesa Diana reușea s-o aducă

Click! Pentru femei

image
A ajuns numai piele și os! La 63 de ani, Demi Moore are o siluetă îngrijorător de slabă!

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul