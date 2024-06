Coldplay la București și manele, de unde atâta ură la români?

Ura ne unește mai mult decât iubirea. Nu e un paradox, este un adevăr dur al românilor pe care îl experimentăm de ani buni și în fiecare zi. Că publicul trupei Coldplay nu este în mod caracteristic similar cu cel care ascultă manele este lesne de înțeles. Dar reacția a zeci de mii de oameni față de un artist și o melodie necesită o analiză. Un lucru e clar: reacția spectatorilor a fost una spontană și a crescut rapid. Ceva ce nu poți controla. Efectul maselor este deseori brusc și irațional. Totuși, unii nici nu s-au gândit să reacționeze în vreun fel. Cum au fost cei de lângă mine. Pur și simplu au așteptat. Alții, cei mai mulți, au fost luați de un val, de valul cuprins de huiduială, strigăte și respingere și au contribuit la acest prim val. Iar Chris Martin a simțit.

În esență, cei care au huiduit au omis un singur lucru de altfel esențial: Chris Martin cânta la pian, îl acompania, îl susținea. El l-a invitat pe Vlad Babașa și tot el a explicat această invitație. Vlad nu a urcat pe scenă singur, nici nu a furat microfonul. Chris a explicat că s-a plimbat în centrul vechi al Bucureștiului, că a fost impresionat de un artist român pe care l-a filmat și l-a postat pe social media cu o zi înainte și curios a mai căutat despre muzica românească și probabil așa a ajuns la Vlad, care urcase în trendul pe youtube cu piesa lui nouă, care a atins 6 milioane de vizualizări în doar câteva zile. Cu alte cuvinte, în viziunea lui, așa cum fac și alți mari artiști, a vrut să-și exprime respectul față de lumea artistică din România invitând un artist la concertul trupei sale. Sunt convins că a știu ce face.

Probabil ne-am fi așteptat să apară de sub scenă maestrul Gheorghe Zamfir, așa cum a făcut André Rieu la concertul său, sau cel puțin un Ștefan Bănică. N-a fost.

În orice caz momentul a fost deosebit de stânjenitor încât huiduielile au început să acopere vocea lui Babasha, iar eu am crezut că se va opri din cântat. Dar nu a făcut-o, și-a dus până la capăt melodia. Iar britanicul, după câteva secunde de pauză între melodii, a continuat cu o altă melodie fără să comenteze în vreun fel reacția publicului sau să spună orice altceva. Nici Babasha nu s-a simțit bine. Cine s-ar simți bine să-și ia hate de la zeci de mii de oameni, doar pentru că a urcat pe scenă și și-a cântat propria melodie? Un tânăr de 22 de ani, care muncește pentru visul său și care a fost invitat de vestita formație Coldplay. Ce păcat a făcut?

Ce mi-a plăcut la concert!

Vreau să spun că formația, pentru prima dată în Romania, a făcut un concert memorabil. Artistul a spus la început că s-a pregătit 25 de ani pentru a susține acest concert în Romania. Și lumea s-a bucurat. De fapt, pe întreaga durată a concertului s-a simțit conexiunea lui cu publicul și respectul și iubirea față de public. Chris a început să citească mesajele de pe pancartele fanilor și să le mulțumească tuturor celor veniți din străinătate, inclusiv din Palestina, Spania sau Germania. A invitat-o pe Paula pe scenă pentru a-i fi alături.

Mesajele de iubire au fost rulate pe întreaga perioadă a concertului: If you want love, be love. If you want peace, be peace. Iar ultimul mesaj, după ultima melodie a fost acesta : Believe in Love! Mesaj care a rămas mult timp proiectat pe scenă, după plecarea spectatorilor.

Mi-a plăcut că preț de câteva minute pe scena mare erau proiectate în direct chipurile unor oameni din public cărora Chris le exprima gândurile sale, intra într-un mic dialog, fie că erau copii mici entuziasmați sau cupluri care se sărutau. Mi-a plăcut că a interacționat cu publicul mai mult decât o fac alți artiști și că a cântat câteva melodii de pe o scenă poziționată mult mai central, în mijlocul publicului.

Mi-a plăcut că în spatele scenei nu s-au vândut bilete, erau sute sau poate mii de locuri goale. Mi-a plăcut că artistul la un moment dat a scos din buzunar un steag al toleranței, un steag Pride, steagul curcubeu, ca simbol al diversității. Lecție!

Mi-a plăcut că artistul a pronunțat câteva cuvinte în limba romană și de mai multe ori a spus ”mulțumesc”. Făcuse același gest și cu câteva zile înainte în Grecia.

Mi-a plăcut că într-o lume a dependenței de telefonul mobil și a filmărilor non-stop mai ales la concerte, ceea ce blochează emoția și trăirea autentică a unui spectacol, artistul a făcut apel de mai multe ori la nefolosirea telefonului mobil (puneți-l în buzunare) și a ridicării mâinilor în aer. Și zeci de mii de oameni l-au ascultat pentru că am văzut brățările luminoase care indicau brațele ridicate.

Mi-au plăcut mesajele trupei cu referire la reducerea emisiei de carbon, folosirea unor biciclete care încărca electric alături de săriturile pe o scenă improvizată sau imaginile cu oamenii din Africa.

Mi-a plăcut că ne-a îndemnat să returnăm brățările la ieșire și ne-a proiectat rata de 97% a japonezilor care au făcut același lucru la un spectacol. În spatele meu o doamnă zicea: ”hai să depășim cifrele”.

Mi-a plăcut că Chris nu a încheiat concertul pană nu a mulțumit organizatorilor voluntarilor, celor din echipa sa, celor din București, poliției, salvării, etc.

Mi-a plăcut că în ciuda unui număr foarte mare de spectatori, nu am simțit haos și îmbulzeală. S-a simțit siguranța. Personalul de la BGS era peste tot. M-am și întrebat cate sute de angajați sunt. Am apreciat prezența pompierilor, paramedicilor, cadrelor medicale înăuntrul arenei și în afară, am numărat cel puțin 6 mașini de salvare într-o parte a arenei.

Ce nu mi-a plăcut la concert?

Puține lucruri.

Primul de exemplu, huiduiala. Poți să-ți exprimi dezacordul în multe feluri. Poți să nu aplauzi dacă nu-ți plac manelele sau poți să nu spui nimic. Ce mesaj am transmit noi romanii celor din formația Coldplay? Și inclusiv lui Babașa? Am oferit dragoste și pace, respectând mesajul artistului?

Nu mi-a plăcut ceva care nu are legătură doar cu acest concert și anume vânzarea și consumul de alcool. Dacă în spațiul public consumul de alcool este interzis, dacă într-un parc nu poți sta pe o bancă și să consumi o bere pe căldura din București, nici într-un autobuz, nici într-o școală, conform Legii nr. 61/1991 nici pe stadion nu ai voie (art. 23). Este contravenție. Și totuși pe Arena Națională s-a vândut multă bere și multe alte tipuri de băuturi alcoolice. Nu intru în detaliile cu privire la efectele consumului de alcool mai ales în spațiile publice unde se adună zeci de mii de oameni. Mi-aș fi dorit ca această lege să se respecte și să reducem riscurile asociate consumului de alcool. Asta dacă legea nu e modificată.

Nu mi-a plăcut că am văzut minore neînsoțite. Și nu spun de băieți și fete de 16, 17 ani, ci de copii de vârstă mult mai mică. În fața mea era un grup de fete dintre care unele aveau 12 ani și o fată cred că mai puțin de 12. Bineînțeles că fumau țigări electronice, dar asta e o altă discuție. Există alte spectacole mari unde accesul minorilor neînsoțiți este strict reglementat. Dar m-am gândit la siguranța lor.

P.S. Și as mai adăuga ceva la capitolul ce nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut de acei zeci de români, pe care i-am văzut cum nu au stat deloc la coadă, ci s-au furișat miseleste trecând pe lângă miile de oameni care au așteptat peste o oră la coadă și s-au băgat direct în față la intrare, cupluri de băieți și fete. De ce am zis români pentru că am fost atent ce limbă vorbeau și toți erau români! Rușinos!