Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
Cine și de ce vrea să elimine un judecător CCR

Publicat:

Doi judecători de la Curtea Constituțională (CCR) se află sub lupa Curții de Apel București, care mâine va decide dacă aceștia pot rămâne membri ai CCR sau vor fi suspendați.

Proteste în România pentru independenţa justiţiei
Proteste în România pentru independenţa justiţiei

Cei doi judecători sunt Dacian Dragoș numit de președintele Nicușor Dan și Mihai Busuioc, o propunere PSD validată de Senat. 

Avocata Silvia Uscov, membră AUR, a deschis pe 31 decembrie, în ultima zi lucrătoare a anului 2025, două procese împotriva celor doi și cere suspendarea deciziilor prin care au fost numiți. Acțiunea în justiție a început după ce, pe 28 decembrie, toți cei patru judecători constituționali numiți de PSD - între care și Mihai Busuioc - au ieșit din sala unde se discuta Legea pensiilor magistraților, lăsând ședința CCR fără cvorum, iar pe 29 decembrie niciunul dintre cei patru nu a venit la Curte.

Procesele intentate de avocata AUR au legătură cu aceste tergiversări din care se înțelege că social-democrații și radicalii de la AUR încearcă să boicoteze pe termen lung Legea prin care pensiile magistraților nu vor putea să fie mai mari decât salariile și prin care aceștia nu vor mai ieși la 48 de ani la pensie, ci la fel ca ceilalți salariați autohtoni, la 65 de ani. Înalta Curte a depus, pentru a doua oară, o contestație de neconstituționalitate a legii la CCR, după ce în octombrie fusese deja respinsă prima, pe formă.

Care este miza proceselor?

Miza acestor procese inițiate de avocata Uscov pare să fie modificarea componenței CCR. Ea susține că cei doi judecători de la CCR, Dragoș și Busuioc nu ar îndeplini condiția de vechime de 18 ani „în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior”. Dar, Busuioc e securizat, nu doar fiindcă dosarul lui e validat de Senat și nu poate fi atacat în contencios administrativ, ci fiindcă anul trecut când a fost pusă în discuție situația lui, CCR i-a validat mandatul.

Potrivit lui Liviu Avram care a făcut o analiză juridică în G4media.ro a cazului deschis de Silvia Uscov, de la început ar fi existat intenția să fie scos din joc doar judecătorul CCR numit de președinte, fiindcă dintre ei doi, doar el vota pentru menținerea legii pensiilor magistraților.

Silvia Uscov susține că în vechimea lui Dacian Dragoș ar trebui să intre doar cei 3 ani și jumătate cât a predat la Facultatea de Drept a Universității Dimitrie Cantemir, nu și ceilalți în care nu a mai predat la Drept, ci la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra de Administraţie Publică a Universității Babes Bolyai. Argumentul avocatei AUR e excesiv însă, fiindcă în Legea CCR se precizează doar că „Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie sa aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior” (Art.61, Al.3). Dacian Dragoș e profesor, conducător de doctorate și predă științe juridice neîntrerupt din 2002, potrivit unui comunicat al Universității Babes Bolyai din Cluj. Din acest punct de vedere, instanța ar trebui să fie de partea lui, dar interpretările aparțin unui judecător care sugerează că ar vrea să aibă un verdict de urgență.

Acţiunile se fac foarte repede

Totul se face foarte repede: într-o țară în care procesele se amână cu anii, acest caz început pe 31 decembrie ar putea avea mâine dimineață o pronunțare care să ducă la suspendarea imediată din funcție a profesorului Dragoș. Sentința e așteptată chiar înaintea ședinței CCR de mâine care urmează să decidă dacă Legea pensiilor magistraților e sau nu constituțională. Fără un judecător de partea celor care susțin Legea, se poate ajunge la un blocaj: 4 (2 numiți de fostul președinte + 1 numit de Camera Deputaților din partea UDMR + 1 numit de Senat din partea PNL) la 4 (numiți de PSD). Un eventual recurs va fi judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție, instituția care se împotrivește cel mai mult intrării în vigoare a noii Legi a pensiilor magistraților.

Sabina Fati - DW

Opinii

