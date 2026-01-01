search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
Cele mai bune albume de muzică clasică ale anului 2025

0
0
Publicat:

Momentele de liniște sau de liniștire sunt prețioase. Un an plin se aglomerează cu muncă, interacțiuni intense, oameni de tot felul și reușite. După fiecare ”misiune îndeplinită”, obișnuiesc să celebrez succesul, să decantez binele și să mă relaxez, să schimb dinamica prin activități prin care pot aprofuna ceea ce-mi face bine, mă reîncarcă pentru un nou efort.

image

Atunci prefer să ascult muzică clasică, pentru că mă pot conecta la frumusețea ei, la profunzime, ținută și desăvârșire. Abia atunci pot urmări forme, desfășurări, orchestrații, intimitate și amploare. Prefer CD-ul, pentru o calitate cât mai bună a sunetului, fără niciun fel de impuritate. Anul 2025 a fost plin de producții fantastice, cu lucrări mai mult sau mai puțin cunoscute, compozitori clasici sau tineri care încă descoperă și inovează și o mulțime de interpreți uimitori. Iată 30 de albume desăvârșite, care vă pot oferi întreaga dimensiune a acestei lumi a infinitului de nuanțe și elevări. Ordinea este aleatorie iar prezentarea începe cu artiștii interpreți, scopul fiind identificarea cât mai rapidă a albumului. 

1.      Bavarian Radio Symphony Orchestra, Bernard Haitink  - “Dvořák: Symphony No. 7, Scherzo capriccioso”

2.      Zimerman, Nowak, Budnik, Okamoto – “Brahms: Piano Quartets Nos. 2 & 3”

3.      Buffalo Philharmonic Orchestra, JoAnn Falletta - “The French in Spain Debussy: Iberia, Ibert: Escales, Ravel: Alborada del gracioso; Rapsodie espagnole”

image

4.      Orchestre National de France/Cristian Macelaru – “Ravel Paris”

5.      Jean-Yves Thibaudet – “Hachaturian”

6.      Yuja Wang – “Shostakovich - The Piano Concertos”

7.      Chris Thile  - “Bach: Sonatas and Partitas, Vol. 2”

image

8.      Orchestre Symphonique de Montréal, Rafael Payare – “Berlioz – Symphonie fantastique, Le carnaval romain”

9.      Yunchan Lim  - S.Rahmaninov – “Piano Concerto No. 3”

10.  Pygmalion, Raphaël Pichon – “J.S. Bach – Mass in B Minor“

image

11.  Sandbox Percussion – “Don't Look Down 

12. Francesco Piemontesi, Gewandhausorchester Leipzig, Manfred Honeck - Brahms: Piano Concerto No. 2 & Three Intermezzi Op. 117

13.  Belcea Quartet – “Debussy & Szymanowski Quartets”

14.  Rolf Lislevand – “Libro Primo”

15.  Rotterdam Philharmonic/Lahav Shani – “Mendelssohn: Symphony 3 (Scottish); Meeresstille und glückliche Fahrt; Three Lieder ohne Worte”

image

16.  Yuja Wang, Cécile Lartigau, Boston Symphony Orchestra, Andris Nelsons – “Messiaen– Turangalîla-Symphonie”

17.  Azulejuos Guitar Duo – “Granados_ 12 Danzas Españolas”

18.  Martin Frost – “B.A.C.H”

19.  Zehetmair Quartett – “Brahms_ String Quartets, Op. 51 Nos. 1 & 2”

20.  Bamberg Symphony- Jakub Hrůša – “R. Strauss, Dvořák & Glazunov Orchestral Works”

image

21.  Thibaut Garcia & Antoine Morinière – “Bach_Goldberg Variations”

22.  Leila Josefowicz – “Adès The Exterminating Angel Symphony & Violin Concerto”

23.  Ensemble Masques – “J. S. Bach, Telemann & Albinoni Concerti”

24.  Fabio Martino, Piano_São Paulo Symphony Orchestra-Giancarlo Guerrero – “Francisco Mignone-Fantasias Brasileiras”

25.  Toronto Symphony Orchestra/Gustavo Gimeno – “Stravinsky: Pulcinella; Le baiser de la fée”

image

26.  Takács Quartet & Marc-André Hamelin – Dvorak & Price Piano Quintets

27.  Jerusalem Quartet – “Shostakovich String Quartets Nos.2, 7 &10”

28.  Estonian Festival Orchestra, Paavo Järvi – “Arvo Pärt: Credo”

29.  WDR Sinfonieorchester Köln, Cristian Măcelaru – ‘Rachmaninov – Orchestral Works”

30.  Sir Andrew Davis - ”King of Kings-JS Bach Orchestral Transcriptions”

image
Opinii

