search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce vrea PSD, să plece de la guvernare?

0
0
Publicat:

Asta se deduce din şedinţa de ieri a conducerii PSD. Că n-a spus în mod expres, e de înţeles. PSD nu vrea să fie asociat cu tăierile, reducerile, „curăţenia” pe care trebuie să o facă Bolojan după guvernările catastrofale Ciucă şi Ciolacu.

FOTO Inquam/Octav Ganea
FOTO Inquam/Octav Ganea

Au lăsat un deficit bugetar de 9,5% din PIB, o datorie externă de 55% din PIB, riscul enorm de a intra în „junk”,  să nu mai avem bani de pensii şi salarii bugetare, care vin şi din împrumuturi.

Stabilitatea politică din România este necesară pentru costuri mai mici la împrumuturi, care se ridica în 2025 la 11-12 miliarde de euro. Creditorii trebuie să aibă încredere în guvernul României, pentru a ne ajuta să redresăm situaţia fiscal-bugetara, și pentru asta trebuie stabilitate politică.

Nimic din aceste probleme grave care ameninţă România în şedinţa PSD

În schimb, Grindeanu a ameninţat guvernul şi pe Bolojan mai feroce decât o face opoziţia:

-Gata cu ”setea de sânge bolnavă”;

-„Mai bine pleci dacă nu poți livra pentru oameni sau mai bine pleacă cei care sunt hotărâți să nu facă nimic pentru oameni. Și aceștia nu suntem noi”;

- PSD nu va rămâne într-o „relație politică toxică” doar de dragul unei stabilități formale, dacă aceasta se traduce prin sărăcirea populației;

- „Le voi spune clar că matematica deficitului nu poate bate matematica supraviețuirii”;

- „Trebuie să încetăm să mai avem o guvernare din topor, noi vrem o guvernare pentru oameni”;

- „Vorbim despre un pachet de 3,39 miliarde de lei pentru 5 milioane de suflete. Asta nu este o cheltuială, ci o investiție în pacea socială”;

-  „Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”.

Nimic în discuţiile de la PSD despre riscul că România să rămână fără pensii şi salarii bugetare, dacă investitorii consideră că nu mai merită să aibă încredere în România. Și mai trebuie să ai și bani pentru astfel de măsuri. Știe Grindeanu că guvernul are bani, dar îi ține ascunși în grote?

Am mai trecut printr-un astfel de episod în 2010, când FMI ne-a salvat cu un împrumut de 22 de miliarde lei, dar cu condiţia tăierii cu 25% a salariilor tuturor bugetarilor.

Nu înseamnă că Grindeanu nu ştie toate astea, dar interesul lui este să-şi păstreze votanţii, în special bugetarii şi pensionarii, nu interesul statului român. Că dacă se prăbuşeşte statul român nici PSD nu va fi bine, nu-l interesează. Speră ca UE nu ne lasă să ne prăbuşim, la graniţa războiului Rusia-Ucraina.

Iată ce propune Grindeanu

PSD susţine adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții. PSD transmite că „adoptarea imediată a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă”.

Doar pachetul de solidaritate are un impact bugetar cumulat de aproximativ 3,39 miliarde de lei. Câţi bani necesită pachetul de relansare economică nu se ştie şi, mai ales, de unde se vor lua toţi  aceşti bani.

Bugetul înseamnă matematică. Nu văd cum ar creşte cu mult veniturile statului pe 2026, comparativ cu 2025, când digitalizarea ANAF nu va fi gata nici în 2026, iar creșterea economică ar fi cam de 1%.  Ca să scadă deficitul bugetar la doar 6,4% din PIB, să plătească ratele şi dobânzile la împrumuturile enorme din ultimii ani, bugetul trebuie să prevadă reducerile de cheltuieli ale statului într-o proporţie mare, adică să dea afară bugetarii prin desfiinţarea institutiilot inutile. Ceea ce nici Bolojan se pare că nu are curajul să o facă. Ori tocmai de asta se fereşte PSD, să nu fie asociat cu reducerile masive de cheltuieli bugetare, care îi afectează pe proprii alegători.

Probabil PSD va ieşi de la guvernare

Condiţia pusă de PSD, adoptarea celor două pachete de măsuri, de relansare economică şi solidaritate socială, înainte de adoptarea bugetului, este imposibil de făcut, şi pe asta mizează şi PSD. Neîndeplinirea cele două condiţii, „nenegociabile”, va conduce PSD să plece de la guvernare, deşi posturile ocupate de PSD-isti în administraţia centrală şi locală vor fi și ele eliberate, conducând la o pierdere masivă de „venituri” a membrilor de frunte ai PSD. Între cele două variante, pierderea alegătorilor în 2028, şi pierderea veniturilor acum, se pare că PSD a ales a doua variantă,  care înseamnă  plecarea PSD de la guvernare.

Nu cu moţiune de cenzură, votată alături de AUR, ci pur şi simplu retragerea miniştrilor PSD din guvernul Bolojan. Odată cu schimbarea structurii politice a guvernului este necesară o nouă învestire a guvernului, la care PSD va pune condiţia schimbării premierului. Nu este clară poziţia preşedintelui Nicușor Dan, şi a aripii anti Bolojan din PNL,  dacă va susţine şi ea schimbarea lui Bolojan. Pentru că este posibil ca acesta să demisioneze şi din fruntea PNL, şi PNL se pierde spre 10% la viitoarele alegeri. Aceasta este şi explicaţia pentru care Bolojan a anunţat că va cere un vot de încredere din partea partidului, să ştie cum stă cu susţinerea PNL, şi bine face.

În acest moment este clar că PSD vrea să plece de la guvernare, pentru că pune condiţii imposibile pentru a rămâne. Cum va arăta „stabilitatea” politică după această mişcare, este greu de precizat acum.

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
digi24.ro
image
Haos juridic în Polonia: mii de persoane descoperă că divorțurile lor ar putea fi nule
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit salariul uluitor al lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
libertatea.ro
image
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Ce este listerioza, boala care i-a adus sfârşitul unui brăilean. Ar fi mâncat brânză contaminată de la magazin
observatornews.ro
image
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
De când se încălzește vremea. Alerte meteo de ninsori și viscol în România, ger persistent în multe regiuni
playtech.ro
image
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal de proporții: Cristiano Ronaldo i-a informat pe arabi că nu mai joacă!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Românii săraci vor primi bani de Paște și Crăciun! Ce prevede noul proiect
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște

OK! Magazine

image
Teroarea prin care a trecut Regele Charles: de ce monarhul a ținut secretă boala cu care s-a confruntat înainte de cancerul din 2024

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea