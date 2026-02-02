Ce vrea PSD, să plece de la guvernare?

Asta se deduce din şedinţa de ieri a conducerii PSD. Că n-a spus în mod expres, e de înţeles. PSD nu vrea să fie asociat cu tăierile, reducerile, „curăţenia” pe care trebuie să o facă Bolojan după guvernările catastrofale Ciucă şi Ciolacu.

Au lăsat un deficit bugetar de 9,5% din PIB, o datorie externă de 55% din PIB, riscul enorm de a intra în „junk”, să nu mai avem bani de pensii şi salarii bugetare, care vin şi din împrumuturi.

Stabilitatea politică din România este necesară pentru costuri mai mici la împrumuturi, care se ridica în 2025 la 11-12 miliarde de euro. Creditorii trebuie să aibă încredere în guvernul României, pentru a ne ajuta să redresăm situaţia fiscal-bugetara, și pentru asta trebuie stabilitate politică.

Nimic din aceste probleme grave care ameninţă România în şedinţa PSD

În schimb, Grindeanu a ameninţat guvernul şi pe Bolojan mai feroce decât o face opoziţia:

-Gata cu ”setea de sânge bolnavă”;

-„Mai bine pleci dacă nu poți livra pentru oameni sau mai bine pleacă cei care sunt hotărâți să nu facă nimic pentru oameni. Și aceștia nu suntem noi”;

- PSD nu va rămâne într-o „relație politică toxică” doar de dragul unei stabilități formale, dacă aceasta se traduce prin sărăcirea populației;

- „Le voi spune clar că matematica deficitului nu poate bate matematica supraviețuirii”;

- „Trebuie să încetăm să mai avem o guvernare din topor, noi vrem o guvernare pentru oameni”;

- „Vorbim despre un pachet de 3,39 miliarde de lei pentru 5 milioane de suflete. Asta nu este o cheltuială, ci o investiție în pacea socială”;

- „Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”.

Nimic în discuţiile de la PSD despre riscul că România să rămână fără pensii şi salarii bugetare, dacă investitorii consideră că nu mai merită să aibă încredere în România. Și mai trebuie să ai și bani pentru astfel de măsuri. Știe Grindeanu că guvernul are bani, dar îi ține ascunși în grote?

Am mai trecut printr-un astfel de episod în 2010, când FMI ne-a salvat cu un împrumut de 22 de miliarde lei, dar cu condiţia tăierii cu 25% a salariilor tuturor bugetarilor.

Nu înseamnă că Grindeanu nu ştie toate astea, dar interesul lui este să-şi păstreze votanţii, în special bugetarii şi pensionarii, nu interesul statului român. Că dacă se prăbuşeşte statul român nici PSD nu va fi bine, nu-l interesează. Speră ca UE nu ne lasă să ne prăbuşim, la graniţa războiului Rusia-Ucraina.

Iată ce propune Grindeanu

PSD susţine adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții. PSD transmite că „adoptarea imediată a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă”.

Doar pachetul de solidaritate are un impact bugetar cumulat de aproximativ 3,39 miliarde de lei. Câţi bani necesită pachetul de relansare economică nu se ştie şi, mai ales, de unde se vor lua toţi aceşti bani.

Bugetul înseamnă matematică. Nu văd cum ar creşte cu mult veniturile statului pe 2026, comparativ cu 2025, când digitalizarea ANAF nu va fi gata nici în 2026, iar creșterea economică ar fi cam de 1%. Ca să scadă deficitul bugetar la doar 6,4% din PIB, să plătească ratele şi dobânzile la împrumuturile enorme din ultimii ani, bugetul trebuie să prevadă reducerile de cheltuieli ale statului într-o proporţie mare, adică să dea afară bugetarii prin desfiinţarea institutiilot inutile. Ceea ce nici Bolojan se pare că nu are curajul să o facă. Ori tocmai de asta se fereşte PSD, să nu fie asociat cu reducerile masive de cheltuieli bugetare, care îi afectează pe proprii alegători.

Probabil PSD va ieşi de la guvernare

Condiţia pusă de PSD, adoptarea celor două pachete de măsuri, de relansare economică şi solidaritate socială, înainte de adoptarea bugetului, este imposibil de făcut, şi pe asta mizează şi PSD. Neîndeplinirea cele două condiţii, „nenegociabile”, va conduce PSD să plece de la guvernare, deşi posturile ocupate de PSD-isti în administraţia centrală şi locală vor fi și ele eliberate, conducând la o pierdere masivă de „venituri” a membrilor de frunte ai PSD. Între cele două variante, pierderea alegătorilor în 2028, şi pierderea veniturilor acum, se pare că PSD a ales a doua variantă, care înseamnă plecarea PSD de la guvernare.

Nu cu moţiune de cenzură, votată alături de AUR, ci pur şi simplu retragerea miniştrilor PSD din guvernul Bolojan. Odată cu schimbarea structurii politice a guvernului este necesară o nouă învestire a guvernului, la care PSD va pune condiţia schimbării premierului. Nu este clară poziţia preşedintelui Nicușor Dan, şi a aripii anti Bolojan din PNL, dacă va susţine şi ea schimbarea lui Bolojan. Pentru că este posibil ca acesta să demisioneze şi din fruntea PNL, şi PNL se pierde spre 10% la viitoarele alegeri. Aceasta este şi explicaţia pentru care Bolojan a anunţat că va cere un vot de încredere din partea partidului, să ştie cum stă cu susţinerea PNL, şi bine face.

În acest moment este clar că PSD vrea să plece de la guvernare, pentru că pune condiţii imposibile pentru a rămâne. Cum va arăta „stabilitatea” politică după această mişcare, este greu de precizat acum.