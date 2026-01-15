search
Ce stă în spatele declaraţiei Maiei Sandu: „aş vota pentru reunirea cu România"

La experienţa politică pe care a câştigat-o şi seriozitatea în acţiuni şi declaraţii, Maia Sandu nu vorbeşte să se afle în treabă. Tot ce spune este adânc gândit şi cântărit, cu argumente şi o logică impecabile, câştigate prin educaţie, studii şi funcţii politice.

Maia Sandu FOTO AFP

De altfel, a şi explicat ce se află în spatele acestei declaraţii:

„Uitați-vă la ce se întâmplă astăzi în Moldova, în lume. Este din ce în ce mai greu pentru democraţia unei ţări mici precum Moldova să supravieţuiască”.

Ce se întâmplă azi în lume?

Se destramă alianţa transatlantică, America sub conducerea lui Trump nu mai este un partener credibil pentru o lume democratică, stabilă, bazată pe ordinea mondială dată de legi şi tratate. Trump a şi spus că nu-l interesează legile internaţionale, mintea lui este suficientă pentru conducerea Americii.

Donald Trump conduce America, ar vrea şi întreaga lume, ca „one-man show”, dă interviuri şi scrie pe reţelele sociale cât e ziua de lungă, judecând politica mondială cu experienţa de samsar imobiliar, transformat în samsar de teritorii.

Războiul din Ucraina. Mai nou, Trump a revenit la ideea că Zelenski e de vină pentru continuarea războiului, pentru că nu-i dă lui Putin Donbasul. Odată preluat acest ţinut esenţial pentru Ucraina, Putin ajunge la Gurile Dunării şi cu pretext Transnistria ar ocupa Republica Moldova în câteva ore. La acest lucru se gândea Maia Sandu când a făcut declaraţia citată. În plus, Trump a suspendat ajutoarele financiare şi militare acordate Ucrainei, şi revine doar Europei oprirea Rusiei de a cuceri toată Ucraina şi apoi alte state.

Viitorul NATO. Trump o ţine langa că va prelua Groenlanda, cu bani sau fără bani. Orice altă soluţie este inacceptabilă, spune Trump. Convorbirile de ieri de la Washington cu reprezentanţi ai Danemarcei şi Groenlandei au avut ca rezultat „ne-am înţeles că nu ne înţelegem”. Trump spune că Groenlanda se apără cu „două sănii trase de câini” iar Rusia şi China stau cu ochii pe Groenlanda gata să o ocupe. Că nave militare ruseşti şi chineze roiesc în jurul Groenlandei.  În ciuda faptul că servicii de informaţii occidentale spun că nici gând de aşa ceva.

Este spiritul imperialist al lui Trump, similar cu acela al lui Putin, de a ocupa teritorii străine şi a rămâne în istorie ca preşedintele care a adus teritorii noi Americii. Ce se va întâmpla în continuare cu Canada, Islanda, Venezuela, Columbia, Cuba, Canalul Panama, nu e clar acum. Obiectivul imediat al lui Trump este Groenlanda.

În aceste condiţii UE este preocupată de apărarea proprie, cu eventualitatea destrămării NATO, de potenţa economică proprie capabilă să facă faţă unui război comercial cu America.

Pentru Republica Moldova asta înseamnă ca ajutoarele economice şi de securitate din partea UE se vor reduce, şi chiar şi România va fi afectată şi nu va putea ajuta Republica Moldova aşa cum o face acum.

Nici integrarea europeană a Republicii Moldova nu mai este sigură, pentru că nu reprezintă economic şi militar un atu pentru UE. Dimpotrivă. Ar reprezenta un balast care trebuie menţinut pe linia de plutire cu costuri suplimentare nu e clar cât de mari.

Destrămarea NATO

Ieşirea SUA din NATO, aşa cum ameninţă Trump dacă nu preia Groenlanda, ar creşte sarcinile şi obligaţiile militare ale Europei, faţă de Rusia şi China. Într-o primă fază, până la constituirea şi consolidarea unui „NATO” european, ţările aflate acum în NATO ar fi pe cont propriu. România nu are resurse, de una singură, să apere Republica Moldova în faţa unei invazii a ruşilor. Este iarăşi un risc care ameninţă Republica Moldova, o ţară mică fără o armată care să se opună ruşilor. Transnistria este pretextul ideal pentru Rusia de a ocupa Republica Moldova, exact acelaşi folosit pentru invazia în Ucraina. Cum Republica Moldova nu este ţară NATO, România nu poate invoca art 5 din tratatul NATO pentru a apăra Republica Moldova. Este încă unul din argumentele care au făcut-o pe Maia Sandu să facă declaraţia din titlul articolului.

Ce ar câştiga Republica Moldova din unirea cu România

Mai întâi ce ar pierde. Ar pierde statutul de stat suveran, independent, care-şi decide singur soarta prezentă şi viitoare.

Ar câştiga în schimb creşterea nivelului de trai al populaţiei sale la nivelul pe care îl au acum romanii. Este suficient să comparăm PIB-ul Republicii Moldova, de 17-18 miliarde euro, cu acela al României, de 400 miliarde de euro, pentru a înţelege potenţialul economic al României de a face faţă tulburărilor economice şi politice care se anunţă în următorii ani.

Cetăţenii Republicii Moldova s-ar bucura automat de toate drepturile pe care le au cetăţenii români din apartenenţa la UE, iar securitatea Republicii Moldova ar fi asigurată de umbrela NATO. Piaţa muncii din România este net superioară celei din Republica Moldova, ar oferi cetăţenilor moldoveni slujbe cu salarii mari, inclusiv posibilitatea de a munci în statele UE, cum au făcut şi fac şi acum românii.

Este mult, este puţin? Cetăţenii Republicii Moldova sunt chemaţi să răspundă la întrebarea ce viitor preferă, alături de România sau ca stat suveran, dar expus la multe pericole.

Ar trebui să urmeze dezbateri, la nivelul presei şi la nivel politic, pentru a lămuri toate întrebările şi aspectele legate de avantajele şi dezavantajele Unirii, pentru ca locuitorii din Republica Moldova să aleagă în cunoştinţă de cauză ce viitor îşi doresc pentru ei şi urmaşii lor.

Opinii

Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

loading Se încarcă comentariile...
