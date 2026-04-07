Ce dreptate aveam când nu aveam dreptate. Reinterpretare personală a ciclicității sistemelor sociale în lumea multidimensională post-2026

Trecerea spre o lume multidimensională post-2026, unde ciclicitatea Hobbes-Rousseau se comprimă accelerat va genera o transformare a înțelegerii. Într-o eră a științei fără conștiință, miza este păstrarea sensului uman prin armonie cuantică și transformarea României într-un laborator civilizațional.

Prolog: Mă întorc asupra propriilor cuvinte

Am scris acum câțiva ani un eseu despre timp, Hobbes și Rousseau. L-am scris în aprilie 2021, într-o lume care încă mai credea că pandemia va fi cel mai mare cutremur al secolului. Mă înșelam. Cutremurul adevărat abia acum începe.

Am susținut recent, în martie 2026, la universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, o intervenție despre pacea lumii și organizațiile internaționale, în care l-am invitat pe Confucius să vorbească printr-un intermediar digital. Atunci am simțit pentru prima dată cu adevărat că vechea paradigmă - a forței, ierarhiei și controlului - își trăiește ultimele zile. Acum, privind în urmă la propriile mele texte, vreau să le reinterpretez. Pentru că anul 2026 nu este doar un an în calendar. Este, așa cum am început să înțeleg, începutul unei alte logici a lumii.

Economia industrială, structurile monolitice, gândirea liniară și predictibilitatea lentă sunt expresii ale acestei logici. Această paradigmă a fost eficientă timp de generații, dar și-a atins limitele naturale. Din 2026, ea nu mai poate susține complexitatea și viteza lumii actuale. Lumea nouă nu înseamnă mai mult efort, ci mai multe dimensiuni de operare. Realități suprapuse, interconectare globală, viteză exponențială și sisteme reticulare, care înlocuiesc structurile rigide și lente. Cei care înțeleg această tranziție nu doar că vor face față, ci vor putea înflori în noul context.

Uroborosul și convențiile noastre inocente

În eseul meu din 2021, am pornit de la Uroboros - șarpele care își înghite propria coadă. L-am folosit ca simbol al ciclului nesfârșit al timpului. Astăzi, la câțiva ani distanță, văd că am avut dreptate, dar nu suficientă. Uroborosul nu descrie doar trecutul. El descrie și ceea ce urmează. Diferența este că, de acum înainte, cercul nu se mai rotește cu viteza lentă a istoriei preindustriale. El se rotește atât de repede încât punctele de vedere ale lui Hobbes și Rousseau aproape că se suprapun alternativ.

Spuneam atunci despre timp, că este o convenție acceptată. Calendarul, unitățile de măsură, chiar și numele locurilor - toate sunt convenții. Mă gândeam la Heribert Illig și la teoria sa conform căreia aproape trei sute de ani de istorie ar fi fost inventați. Astăzi, întrebarea nu mai este dacă trecutul a fost inventat, ci dacă viitorul poate fi inventat. Și, dacă da, cine îl inventează?

Lumea veche a funcționat pe baza unui determinism liniar. Cauză și efect. Efort și rezultat. Muncă și recompensă. Lumea nouă, cea care începe în 2026, nu mai funcționează așa. Acum vorbim de realități suprapuse, de interconectare globală, de viteză exponențială, de sisteme reticulare care înlocuiesc structurile rigide. Iar în această lume, convențiile nu mai sunt doar acceptate - ele sunt negociate în timp real, de miliarde de agenți simultan.

Hobbes și Rousseau remiză. Nici câștigător, nici învins.

În eseul din 2021, am prezentat cele două mari paradigme ale gândirii politice: Hobbes, cu viziunea sa despre omul crud și nevoia unui conducător puternic, și Rousseau, cu viziunea sa despre omul decent și nevoia de libertate. Am spus atunci că istoria este ciclică și că, deși astăzi ideile lui Rousseau par să fi câștigat, Hobbes nu și-a spus ultimul cuvânt.

În 1651, Thomas Hobbes publica Leviathanul, descriind starea naturală a omului ca „bellum omnium contra omnes” - războiul tuturor împotriva tuturor. Omul este, prin esență, crud, egoist și violent; doar un Leviatan puternic - un suveran absolut - poate impune pacea și ordinea. „Homo homini lupus est”, spunea Hobbes. Această viziune a dominat gândirea politică europeană timp de secole și a justificat monarhiile absolute, imperialismul și logica dominației.

Un secol mai târziu, Jean-Jacques Rousseau a propus o perspectivă diametral opusă. În Contractul Social (1762), el afirma că omul este, prin natura sa, bun, cinstit și cooperant. Societatea corupe această bunătate originară. Soluția nu este un rege atotputernic, ci un contract social bazat pe voința generală și pe libertate. Ideile lui Rousseau au inspirat Revoluția Franceză, democrațiile moderne și construcția Uniunii Europene.

Istoria nu a ales definitiv între cei doi. Ea oscilează ciclic între cele două paradigme. Colonizarea, imperialismul, cele două războaie mondiale și Războiul Rece au fost expresii ale logicii hobbesiene a dominației și controlului. Revoluțiile, mișcările de independență și integrarea europeană au purtat amprenta rousseauistă.

În secolul XXI, dezbaterea continuă sub forme noi. Yuval Noah Harari reia, într-o cheie contemporană, viziunea hobbesiană: Homo Sapiens organic riscă să fie înlocuit de o rețea anorganică de supercomputere și algoritmi care vor prelua controlul. Harari avertizează că omenirea a depășit războiul, foametea și pandemiile doar aparent. Crizele actuale arată că logica puterii și supraviețuirii rămâne dominantă. În contrast, Rutger Bregman reia optimismul rousseauist: venit universal necondiționat, săptămână de lucru de 15 ore și abolirea frontierelor ar putea genera o societate mai echitabilă și cooperantă.

Acum, în 2026, văd că am greșit într-un singur punct, dar fundamental: nu există un câștigător final. Ciclul nu este o luptă între două tabere, ci o oscilație necesară, aproape fiziologică. Când societatea suferă de prea mult haos, cheamă un Hobbes. Când suferă de prea mult control, cheamă un Rousseau. Și această oscilație nu este un defect al sistemului - este însăși esența lui.

Ce s-a schimbat însă? S-a schimbat viteza. În trecut, fiecare fază dura secole. Acum, poate dura ani sau chiar luni. Iar această comprimare a timpului istoric este cea care generează senzația de criză permanentă. Nu trăim într-o criză mai gravă decât strămoșii noștri. Trăim doar în mai multe crize simultan, suprapuse, care se hrănesc reciproc.

Știința și conștiința: noul câmp de luptă

Recent, la simpozionul de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, am vorbit despre pacea lumii și despre organizațiile internaționale. Am citat cifre: în prezent pe planetă sunt peste șaizeci de conflicte armate active, cel mai mare număr de la 1945 încoace.

În acest context, organizațiile internaționale - ONU, UE, NATO - reprezintă încercarea modernă de a depăși logica hobbesiană pură. Un rol esențial în această arhitectură l-a jucat Nicolae Titulescu, unul dintre cei mai importanți diplomați ai secolului XX.

Președinte al Ligii Națiunilor în două mandate (1930 și 1931), Titulescu a fost un avocat fervent al securității colective, al dezarmării și al respectării dreptului internațional. El a susținut cu fermitate principiul indivizibilității păcii și a militat pentru transformarea conflictului în dialog instituționalizat.

Contribuția sa la crearea unui sistem de garanții colective împotriva agresiunii a influențat direct spiritul Cartei ONU din 1945. Titulescu a demonstrat că pacea nu este un ideal naiv, ci o construcție zilnică, susținută de organizații internaționale care transformă slăbiciunea individuală a statelor în forță colectivă.

Pentru România, intrarea în OCDE și proiectul România 2036 marchează exact această tranziție multidimensională. Țara nu mai este doar în curs de convergență economică; ea trebuie să devină un laborator civilizațional european. Industriile dual-use vor domina, apărarea nu va mai fi un sector separat, ci va iradia spre auto, IT, energie și logistică iar viziunea trebuie să depășească pragul lui 2036.

Sindicatele clasice vor dispărea, înlocuite de AI colective care negociază condițiile de muncă în timp real. Partidele politice vor fuziona cu societatea civilă, devenind platforme hibride de guvernanță participativă. Conflictul dominant al deceniului 2026–2036 nu va mai fi între stânga și dreapta, ci între știință și conștiință.

Crizele globale actuale – războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu, instabilitatea climatică, migrația masivă, dezinformarea și accelerarea inteligenței artificiale - nu sunt accidente, ci expresii ale ciclului. Ele marchează tranziția de la lumea unidimensională, bazată pe forță și ierarhie, la o lume multidimensională, caracterizată prin interconectare, viteză exponențială și suprapunere de realități.

Știința ne spune ce putem face. Conștiința ne spune ce ar trebui să facem. Și pentru prima dată în istorie, prăpastia dintre aceste două voci s-a adâncit vertiginos. Putem edita genele unui copil înainte să se nască. Putem crea o inteligență artificială mai capabilă decât orice om. Putem manipula amintiri, percepții, chiar și identități. Dar ar trebui? Cui și la ce folosește aceasta?

Aceasta este marea întrebare a erei post-2026. Și nici Hobbes, nici Rousseau nu ne oferă un răspuns satisfăcător. Hobbes ar spune: lasă un conducător înțelept să decidă. Rousseau ar spune: lasă poporul să decidă printr-un contract social. Ambele răspunsuri sunt insuficiente pentru că ambele presupun o lume lentă, predictibilă, liniară. Lumea noastră nu mai este nici lentă, nici predictibilă, nici liniară.

Creația exterioară naturii umane și golul lăsat în urmă

Există o idee în tema centrală a acestei reinterpretări care mă frământă profund: „Creația va fi un proces tot mai exterior naturii umane, lăsând omul fără conținut”.

Scriu aceste rânduri și mă gândesc la propriile mele texte. Eseul despre timp l-am scris eu, omul. Discursul despre pace l-am scris tot eu. Dar invitația lui Confucius de a vorbi la Suceava - generată parțial de un algoritm, a alimentat sistemul cu scrierile originale ale Maestrului, cu analize moderne, cu contextul evenimentului, și el a produs un discurs coerent, profund, aproape emoționant. Cine este, așadar, autorul? Eu, sau mașina?

Această întrebare nu este una filozofică sterilă. Ea lovește în inima a ceea ce înseamnă a fi om. Dacă o mașină poate scrie un discurs mai bun decât mine, dacă poate compune o simfonie mai frumoasă decât Mozart, dacă poate descoperi o lege științifică mai elaborată decât Einstein, atunci ce mai rămâne pentru mine? Ce mai rămâne pentru noi, Oamenii de Cro-Magnon cu smartphone-uri, așa cum ne putem descrie autoironic?

Răspunsul, cred acum, nu stă nici în competiție, nici în resemnare. Este în redefinire. Poate că nu mai suntem creatorii în sensul tradițional al cuvântului. Poate că suntem altceva. Poate că suntem cei care aleg dintre nenumăratele creații ale mașinilor pe acelea care merită să fie salvate, îngrijite, transmise mai departe. Poate că noul nostru conținut nu este ceea ce producem, ci ceea ce alegem și ceea ce iubim.

Cunoașterea cuantică: reguli și libertate simultan

O altă idee din tema centrală mă provoacă să gândesc altfel: „Cunoașterea va deveni cuantică, permițând existența simultană a regulilor și libertății”.

În tinerețe, am crezut că libertatea este absența regulilor. Acum știu că este fals. Libertatea fără reguli este haos, iar haosul nu este libertate, ci doar o altă formă de constrângere - constrângerea imprevizibilității pure. Adevărata libertate este capacitatea de a acționa în interiorul unor reguli pe care le înțelegi și le accepți.

Ceea ce sugerează această idee este și mai profund. În lumea multidimensională post-2026, vom învăța să operăm simultan în mai multe sisteme de reguli, trecând de la unul la altul cu aceeași ușurință cu astăzi schimbăm limba într-o conversație.

Vom putea fi, dimineața, un cetățean loial al statului (regulile lui Hobbes); după-amiaza, un colaborator voluntar într-o rețea globală descentralizată (regulile lui Rousseau); seara, un creator autonom într-un spațiu virtual propriu (fără reguli, doar cu estetică). Și toate aceste identități vor coexista fără contradicție, la fel cum un electron poate fi și particulă și undă, în funcție de modul în care îl măsori.

Aceasta este cunoașterea cuantică. Și ea nu este doar o metaforă. Este o necesitate practică pentru supraviețuirea psihică într-o lume care ne cere să fim simultan loiali și liberi, disciplinați și creativi, raționali și emoționali.

Dacă orice ar fi posibil, atunci nimic nu ar fi posibil

Ajung la ultima idee din tema centrală, cea care mă lovește ca o piatră de moară: „Dacă orice ar fi posibil, atunci nimic nu ar fi posibil”.

Am văzut această capcană de-a lungul carierei mele. În tinerețe, am cunoscut oameni care credeau că libertatea absolută este idealul suprem. Ei sfârșeau invariabil paralizați. Prea multe opțiuni, prea multe căi, prea multe vieți posibile - și, în final, niciuna actualizată.

Același lucru este valabil și pentru civilizație. Dacă tehnologia ne face cu adevărat omnipotenți - capabili să vindecăm orice boală, să călătorim pe orice planetă, să trăim oricât de mult, să simțim orice plăcere - atunci ce sens mai are să faci ceva anume? De ce ai alege o carieră, dacă le poți avea pe toate? De ce ai rămâne într-o relație, dacă le poți experimenta pe toate? De ce ai lupta pentru o cauză, dacă toate cauzele pot fi rezolvate cu un buton?

Aceasta este marea înșelătorie a utopiei tehnologice. Ea ne promite totul, dar, dacă am avea într-adevăr totul, nu am mai avea nimic - nici un motiv să ne trezim dimineața, nici un obstacol de depășit, nici o bucurie care să merite efortul.

De aceea, cred acum că viitorul nu va fi despre eliminarea limitelor, ci despre alegerea limitelor în sens pur rimmanian. Vom avea puterea de a ne impune propriile constrângeri, de a ne crea propriile obstacole, de a ne juca voluntar înăuntrul unor reguli pe care le-am ales. Și tocmai această alegere și nu puterea nelimitată, va fi marca omului post-2026.

Confucius și lecția armoniei active

În intervenția mea de la Suceava, l-am lăsat pe Confucius să spună, prin intermediul AI-ului, câteva cuvinte memorabile: „Armonia nu înseamnă tăcere, ci vocea fiecăruia auzită cu respect”. Astăzi, reinterpretându-mi propriul text, văd cât de actuală este această idee.

Confucius a trăit acum 2.500 de ani. El nu-l cunoștea nici pe Hobbes, nici pe Rousseau. Și totuși, învățătura sa despre armonie este o a treia cale, una care nu a fost încă explorată pe deplin de civilizația occidentală. Pentru Confucius, armonia nu înseamnă uniformitate (aceasta este moartea) și nici conflict deschis (aceasta este autodistrugerea). Armonia înseamnă un echilibru dinamic în care fiecare parte își păstrează identitatea, dar o exercită în așa fel încât să contribuie la binele comun.

Aceasta este, cred acum, soluția pentru lumea multidimensională post-2026. Nu vom rezolva crizele printr-un nou Hobbes sau printr-un nou Rousseau. Le vom rezolva învățând să trăim în tensiune, să navigăm între contrarii, să construim punți acolo unde alții văd ziduri.

Epilog: Ce fel de lupi vom fi?

Încheiam eseul meu din 2021 cu o întrebare care mă urmărește și acum: „Vom fi oameni lupilor din noi sau devenim lupi inclusiv pentru oamenii din noi?”

Astăzi, după toate aceste reconsiderări, aș răspunde altfel. Nu este o alegere binară. Nu suntem nici doar lupi, nici doar oi. Suntem oameni. Și ca oameni, avem capacitatea rară de a ne observa propria natură, de a o înțelege și, într-o anumită măsură, de a o modela.

Lumea care începe în 2026 nu va fi nici raiul lui Rousseau, nici iadul lui Hobbes. Va fi o lume a tensiunii creative, a contradicțiilor asumate, a limitelor alese. Va fi o lume în care ciclicitatea sistemelor sociale nu mai este o fatalitate, ci o resursă - pentru că învățăm să dansăm pe cerc, nu doar să îl suportăm.

Știința va oferi soluții tehnice perfecte (cunoaștere cuantică, inginerie genetică, creiere digitale și transformarea colectivă a înțelegerii) prin unificarea limbajelor tehnic, cultural și spiritual. Cunoașterea dva deveni cuantică iar regulile și libertatea vor coexista simultan.

România 2036 trebuie să aleagă nu infinitul tehnic, ci armonia cuantică între putere și înțelepciune. Aceasta presupune o flexibilitate strategică radicală, planificarea accelerată într-un câmp care se schimbă mai rapid decât viteza de analiză. Singura soluție este adunarea unei mase critice de minți strălucite capabile să integreze știința cu conștiința și tehnologia cu umanitatea.

Formele se schimbă permanent, dând senzația de evoluție, în timp ce fondul rămâne același. Exact ca în 1971, când Foucault și Chomsky dezbăteau natura umană în plin război din Vietnam, azi ne confruntăm cu aceeași tensiune: puterea tehnică versus conștiința morală.

România are șansa unică de a deveni un laborator european veritabil - un stat care demonstrează că se poate construi o economie de top fără a sacrifica sufletul uman. Prin dialogul dintre tradiția europeană și moștenirea confuciană, prin rolul său de pod între Est și Vest, țara poate contribui la o pace reală, nu prin absența războiului, ci prin armonia activă între civilizații.

Istoria este ciclică, dar nu fatală. Fiecare generație poate alege cum să rotească Uroborus - spre dominație sau spre armonie. În lumea multidimensională a secolului XXI, alegerea nu mai este între Hobbes și Rousseau, ci între un viitor gol, controlat de algoritmi, și un viitor plin de sens, în care puterea și conștiința coexistă. Aceasta este adevărata provocare a deceniului care începe acum.

Am scris aceste rânduri în încercarea de a mă pune în acord cu propria mea viziune. Rămâne ca timpul - acel punct care aleargă neobosit de-a lungul cercului - să spună dacă am reușit.