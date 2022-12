Ce datorează Uniunea Europeană României? Respect

Revoluția din 1989, despre care vorbim în aceste zile, a răsturnat dramatic regimul totalitar comunist și a îndreptat țara, din primul moment, în direcția integrării europene și euro-atlantice. Să depășești trauma unui astfel de regim înseamnă mult. Iar pentru tot ce a realizat poporul nostru în ultimele trei decenii, respectul pentru România în Europa trebuie să fie o realitate.

Mesajul Robertei Metsola, președinta Parlamentului European, luni, a fost unul solid: „nu renunțați la Europa, nu renunțați la noi”.

Alegerea acestor cuvinte spune multe despre respectul pe care România îl are în Europa. E o dovadă că, la Consiliul JAI din 8 decembrie, veto-ul Austriei a fost interpretat de comunitatea europeană ca fiind un afront adus solidarității europene.

România nu este și nu a fost singură. Toate statele membre UE ne-au susținut obiectivul strategic de țară: aderarea la spațiul Schengen. Cu o singură excepție. Despre poziția inadmisibilă a Austriei s-a vorbit și s-a scris mult. Cert este că, acum, România, dar și Uniunea Europeană, au de lucru!

Toate eforturile României arată că ne preocupăm ca românii să nu sufere. Că suntem conștienți de problemele lor. Și noi, la fel ca și alți cetățeni europeni, ne facem griji pentru prețurile la energie, inflație, facturi, că nu ajung banii de la o lună la alta.

Dar munca pe care a depus-o România, în ultimul an, dă și rezultate concrete! Am reușit eliminarea MCV, creștere economică de 5,8%, creșterea absorbției fondurilor europene la 77% și cel mai mare buget de investiții din ultimii 32 de ani. Am demarat procedurile de aderare la OCDE. Am dovedit că suntem o țară sigură pentru investitori și pentru antreprenori, dar și o țară cu granițe sigure.

Mă bucur că suntem în absolut acord cu Parlamentul European și pe alte două teme importante – egalitatea de șanse între femei și bărbați și implicarea tinerilor în viața publică. Avem nevoie de ele, pentru o democrație sănătoasă, pentru o economie puternică. Roberta Metsola mi-a spus direct, cu date, ceva ce eu simt puternic: scăderea vârstei de vot la 16 ani aduce doar efecte pozitive! Măsura este în Malta și în alte 3 state europene. Și va funcționa bine și în România. Același lucru și despre egalitate între femei și bărbați. Parlamentul European a adoptat directiva pentru introducerea cotelor de reprezentare echitabilă în consiliile de administrație a companiilor. Și România va transpune această directivă. Iar asta se va întâmpla firesc, după ce Parlamentul României va adopta cote de reprezentare echitabilă a femeilor și bărbaților în politică.

Așa vom avea o Românie și o Europă pe mâini bune! Însă, la finalul acestui an plin de încercări, merită să ne bucurăm de tot ceea ce am realizat!