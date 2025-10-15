Capul plecat, paloșu-l taie

Oana Țoiu se ploconește la Austria. Ilie Bolojan se ploconește la Viktor Orban. Simion, Georgescu și Neamțu se ploconesc la Trump. Reprezentanții marilor mișcări politice merg după principiul „capul plecat, sabia nu-l taie”. Doar că la turci proverbul spune „Capul plecat, paloșul îl taie."

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a primit-o cu mare încântare pe Beate Meinl-Reisinger, omoloaga sa din Austria.

Austria este singura țară a UE care s-a opus în mod repetat aderării României la Schengen, deși au permis croaților să intre. Din cauza acestei abordări umilitoare și anti-europene a Austriei, România a pierdut miliarde de euro în exporturi, tirurile fiindu-i ținute la graniță cu zilele. Iar românii au fost umiliți și s-au simțit cetățeni europeni de mâna a treia. Această politică austriacă a contribuit din plin la ascensiunea anti-europenismului în România, înainte de alegeri. Tot Austria este calul troian al Rusiei în Europa, opunându-se politicilor care ar face Europa mai unită și ar sancționa Rusia. Și din nou, Austria este țara care nu intră în NATO pentru că este “neutră”.

Acum 5 luni, în austria s-a schimbat guvernul, care se dă acum pro-european și mai prietenos cu România. Dar este o coaliție fragilă. Partidul câștigător este în continuare cel extremist, anti-european și anti-român. Ei reprezintă cel mai mare segment al populației. Noi nu putem da cecuri în alb „noii Austrii", care nu știm cât va dura, ci Austria trebuie să compenseze pentru greșelile trecutului. Greșeli care ne-au costat bani, pe fiecare dintre noi.

Oana Toiu s-a deplasat și ploconit la ambasada austriei la întâlniri cu oamenii de afaceri austrieci, în loc ca, cel mult, să îi primească în audiență pe câțiva dintre aceștia la Ministerul Afacerilor Externe.

Oana Țoiu laudă contribuția companiilor austriece la economia românească, dar nimeni din Statul Român nu discută despre modelele sofisticate de evaziune fiscală și transfer profituri ale acestora.

Prietenia cu alte țări e importantă. Dar de ce oare conducătorilor noștri le place să se împrietenească tocmai cu țările ostile?