search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cabinetul german adoptă legea privind noul serviciu militar

0
0
Publicat:

Guvernul federal a adoptat miercuri legea privind introducerea unui nou serviciu militar. Noile reguli, care prevăd înregistrarea tinerilor bărbați în serviciul militar, se bazează, deocamdată, pe voluntariat.

"Armata germană trebuie să devină cea mai puternică din Europa", spune cancelarul Friedrich Merz
"Armata germană trebuie să devină cea mai puternică din Europa", spune cancelarul Friedrich Merz

Noile reguli privind serviciul militar caută să creeze în primul rând baza pentru lărgirea rezervelor. Ministrul apărării propune să se înceapă cu 15.000 de noi recruți și introducerea unei recrutări obligatorii începând din 2027.

Proiectul prevede ca, începând cu anul viitor, tuturor tinerilor, bărbați și femei, să li se trimită un chestionar online la împlinirea vârstei de 18 ani. Bărbații sunt obligați să îl completeze, în vreme ce pentru femei el este voluntar. Chestionarul are scopul de a sonda gradul de interes al tinerilor față de intrarea în structurile Bundeswehr. Candidații potriviți vor fi apoi invitați la examinare. Așadar, pentru moment, serviciul militar nu este obligatoriu.

Noul serviciu militar vizează grupa de vârstă cuprinsă între 18 și 25 de ani. Boris Pistorius propune totodată o serie de măsuri pentru a crește gradul de atractivitate a Bundeswehr, între care majorarea soldei. În acest scop, recruții vor fi plătiți în viitor ca soldații obișnuiți și vor primi astfel peste 2.000 de euro net pe lună.

Amintim că în Germania există în prezent aproximativ 182.000 de soldați. Pentru a-și putea îndeplini obligațiile în cadrul alianței NATO, dar și în ceea ce privește apărarea națională și în caz de criză și catastrofe, Republica Federală are nevoie urgent de mai mulți soldați.

Un tânăr nou intrat în Bundeswehr
Un tânăr nou intrat în Bundeswehr


Pistorius speră să crească numărul soldaților activi și profesioniști la cel puțin 260.000 până în 2035. Această țintă s-a dovedit până acum nerealistă, în pofida campaniilor de promovare a Bundeswehr. Rezerva ar trebui să crească de la aproximativ 100.000 la 200.000 de soldați.

Femeile și bărbații născuți începând cu anul 2001 vor primi materiale informative și își pot declara voluntar disponibilitatea. Începând cu 1 iulie 2027, examinarea medicală pentru aptitudinea la serviciul militar va deveni obligatorie pentru toți bărbații născuți începând cu anul 2008.

Obiectivul este de a obține o imagine completă a personalului potențial disponibil. Responsabilitatea în sensul acesta va reveni Oficiului pentru Gestionarea Personalului Bundeswehr. Elementul central al legii este posibilitatea de a activa în mod flexibil serviciul militar obligatoriu.

Noua lege privind serviciul militar obligatoriu oferă guvernului federal posibilitatea de a ordona încorporarea în serviciul militar prin decret.

Acest lucru este posibil și în afara situațiilor de tensiune sau de apărare, în măsura în care situația politică de apărare necesită o creștere rapidă a forțelor armate, care nu poate fi realizată doar prin voluntariat. Activarea serviciului militar obligatoriu va necesita aprobarea Bundestagului, camera inferioară a Parlamentului german. 

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius


Ministrul apărării este optimist în privința succesului noii legi

Boris Pistorius este încrezător că legea va avea succes. ”Mizăm pe voluntariat și vom atinge cifrele de care avem nevoie”, a declarat ministrul apărării înaintea ședinței de cabinet, la postul public de radio DLF.

Politicianul social-democrat este încredințat că, ”până la sfârșitul deceniului, vor fi instruiți peste 100.000 de recruți suplimentari”. La aceștia se vor adăuga ”cei care se află încă în vechea rezervă, astfel încât ar trebui să ajungem relativ ușor la numărul de 200.000 de rezerviști”.

Pistorius a subliniat însă din nou că, în cazul în care țintele nu pot fi atinse prin voluntariat, ”se va impune reintroducerea parțială a serviciului militar obligatoriu”. Ministrul s-a opus însă includerii în lege a unor cifre concrete, așa cum au cerut unii dintre partenerii de guvernare conservatori. El a precizat că, în prezent, nu există capacități suficiente pentru instruire și cazărmi. 

Tensiuni în coaliția de la Berlin 

La începutul săptămânii în coaliția de guvernare apăruseră tensiuni după ce ministrul de externe, creștin-democratul Johann Wadephul, a depus o obiecție împotriva proiectului de lege, exprimând o așa-numită ”reticență ministerială”. El și-a retras însă obiecția la finalul unor ”discuții între ministere”. 

Uniunea Creștin-Democrată ceruse ca legea să prevadă obiective anuale obligatorii pentru suplimentarea efectivelor Bundeswehr cu voluntari, iar nerespectarea acestora să declanșeze măsuri în vederea instituirii serviciului militar obligatoriu. Social-democrații insistă deocamdată pe voluntariat.

Pistorius și-a exprimat neînțelegerea față de obiecția formulată între timp de Wadephul, declarând la DLF că ”nu înțelege de ce, din Parlament, se încearcă blocarea dinainte a unui proiect de lege al guvernului prin intermediul unui minister”.

Pistorius a precizat că ia totuși în calcul modificări ale legii în cadrul procedurii parlamentare. ”De regulă, nicio lege nu părăsește Bundestagul în forma în care a fost introdusă. Nici această lege nu va face excepție”, a declarat ministrul apărării.

Vlad Drăghicescu - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
gandul.ro
image
Cod galben de caniculă vineri, în trei județe. Cum va fi vremea în Capitală
mediafax.ro
image
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
fanatik.ro
image
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei
libertatea.ro
image
Studentă româncă în Olanda: „În România, şcoala glorifică notele mari, nemeritate, ignoră iniţiativa şi respinge exprimarea liberă”
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
„Abia aștept să auziți ce urmează”. Mădălina Ghenea, într-o nouă ipostază incendiară. A transmis un mesaj misterios
antena3.ro
image
Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit 4 români. Trupul șoferului nu poate fi repatriat. Ce vor să afle anchetatorii
playtech.ro
image
Kostantinos Passaris, criminalul care a terorizat Europa, a dat România în judecată. Statul îi plătește și taxa de timbru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Incendiu puternic în centrul Bucureștiului! Arde un cunoscut restaurant
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
După o zi de lucru, președintele Nicușor Dan a plecat din nou în vacanță. Cu familia, la vila de protocol de la Neptun
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
ramasite avioane parang foto lucian ignat
Avionul militar german prăbușit în Parâng, în al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Creierul lui Bruce Willis „cedează”. Își mai recunoaște soția? „Sunt recunoscătoare că încă este aici”

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!