Cabinetul german adoptă legea privind noul serviciu militar

Guvernul federal a adoptat miercuri legea privind introducerea unui nou serviciu militar. Noile reguli, care prevăd înregistrarea tinerilor bărbați în serviciul militar, se bazează, deocamdată, pe voluntariat.

Noile reguli privind serviciul militar caută să creeze în primul rând baza pentru lărgirea rezervelor. Ministrul apărării propune să se înceapă cu 15.000 de noi recruți și introducerea unei recrutări obligatorii începând din 2027.

Proiectul prevede ca, începând cu anul viitor, tuturor tinerilor, bărbați și femei, să li se trimită un chestionar online la împlinirea vârstei de 18 ani. Bărbații sunt obligați să îl completeze, în vreme ce pentru femei el este voluntar. Chestionarul are scopul de a sonda gradul de interes al tinerilor față de intrarea în structurile Bundeswehr. Candidații potriviți vor fi apoi invitați la examinare. Așadar, pentru moment, serviciul militar nu este obligatoriu.

Noul serviciu militar vizează grupa de vârstă cuprinsă între 18 și 25 de ani. Boris Pistorius propune totodată o serie de măsuri pentru a crește gradul de atractivitate a Bundeswehr, între care majorarea soldei. În acest scop, recruții vor fi plătiți în viitor ca soldații obișnuiți și vor primi astfel peste 2.000 de euro net pe lună.

Amintim că în Germania există în prezent aproximativ 182.000 de soldați. Pentru a-și putea îndeplini obligațiile în cadrul alianței NATO, dar și în ceea ce privește apărarea națională și în caz de criză și catastrofe, Republica Federală are nevoie urgent de mai mulți soldați.





Pistorius speră să crească numărul soldaților activi și profesioniști la cel puțin 260.000 până în 2035. Această țintă s-a dovedit până acum nerealistă, în pofida campaniilor de promovare a Bundeswehr. Rezerva ar trebui să crească de la aproximativ 100.000 la 200.000 de soldați.

Femeile și bărbații născuți începând cu anul 2001 vor primi materiale informative și își pot declara voluntar disponibilitatea. Începând cu 1 iulie 2027, examinarea medicală pentru aptitudinea la serviciul militar va deveni obligatorie pentru toți bărbații născuți începând cu anul 2008.

Obiectivul este de a obține o imagine completă a personalului potențial disponibil. Responsabilitatea în sensul acesta va reveni Oficiului pentru Gestionarea Personalului Bundeswehr. Elementul central al legii este posibilitatea de a activa în mod flexibil serviciul militar obligatoriu.

Noua lege privind serviciul militar obligatoriu oferă guvernului federal posibilitatea de a ordona încorporarea în serviciul militar prin decret.

Acest lucru este posibil și în afara situațiilor de tensiune sau de apărare, în măsura în care situația politică de apărare necesită o creștere rapidă a forțelor armate, care nu poate fi realizată doar prin voluntariat. Activarea serviciului militar obligatoriu va necesita aprobarea Bundestagului, camera inferioară a Parlamentului german.





Ministrul apărării este optimist în privința succesului noii legi

Boris Pistorius este încrezător că legea va avea succes. ”Mizăm pe voluntariat și vom atinge cifrele de care avem nevoie”, a declarat ministrul apărării înaintea ședinței de cabinet, la postul public de radio DLF.

Politicianul social-democrat este încredințat că, ”până la sfârșitul deceniului, vor fi instruiți peste 100.000 de recruți suplimentari”. La aceștia se vor adăuga ”cei care se află încă în vechea rezervă, astfel încât ar trebui să ajungem relativ ușor la numărul de 200.000 de rezerviști”.

Pistorius a subliniat însă din nou că, în cazul în care țintele nu pot fi atinse prin voluntariat, ”se va impune reintroducerea parțială a serviciului militar obligatoriu”. Ministrul s-a opus însă includerii în lege a unor cifre concrete, așa cum au cerut unii dintre partenerii de guvernare conservatori. El a precizat că, în prezent, nu există capacități suficiente pentru instruire și cazărmi.

Tensiuni în coaliția de la Berlin

La începutul săptămânii în coaliția de guvernare apăruseră tensiuni după ce ministrul de externe, creștin-democratul Johann Wadephul, a depus o obiecție împotriva proiectului de lege, exprimând o așa-numită ”reticență ministerială”. El și-a retras însă obiecția la finalul unor ”discuții între ministere”.

Uniunea Creștin-Democrată ceruse ca legea să prevadă obiective anuale obligatorii pentru suplimentarea efectivelor Bundeswehr cu voluntari, iar nerespectarea acestora să declanșeze măsuri în vederea instituirii serviciului militar obligatoriu. Social-democrații insistă deocamdată pe voluntariat.

Pistorius și-a exprimat neînțelegerea față de obiecția formulată între timp de Wadephul, declarând la DLF că ”nu înțelege de ce, din Parlament, se încearcă blocarea dinainte a unui proiect de lege al guvernului prin intermediul unui minister”.

Pistorius a precizat că ia totuși în calcul modificări ale legii în cadrul procedurii parlamentare. ”De regulă, nicio lege nu părăsește Bundestagul în forma în care a fost introdusă. Nici această lege nu va face excepție”, a declarat ministrul apărării.

Vlad Drăghicescu - DW