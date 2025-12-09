search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Antreprenorii fac diferența dintre stagnare și progres, sau dintre comunism și democrație

0
0
Publicat:

Există o linie de demarcație clară, care separă societățile care stagnează de cele care evoluează. Mă refer la libertatea inițiativei private.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

În centrul acestei libertăți se află antreprenorii, oamenii care îndrăznesc să creeze ceva acolo unde înainte nu era nimic, oamenii care își asumă riscuri pentru a deschide drumuri noi și oportunități noi pentru mai mulți! Este vorba despre valoare, locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetul comun. Eu spun că este ceva de care avem nevoie, ceva ce ne dorim tot mai mult!

În comunism, spiritul antreprenorial era interzis prin definiție, succesul individual era privit cu suspiciune, inițiativa personală era descurajată, iar inovația era sufocată. Omul nu avea voie să viseze mai sus decât îl lăsa sistemul. Adică extrem de jos!

În democrație, antreprenorul este exact inversul acestei mentalități. El (sau ea) este simbolul libertății, al curajului și al riscului asumat. El nu așteaptă să-i dea statul ceva. Dimpotrivă, și este normal, construiește singur, pentru el, pentru familia lui, pentru angajații lui, pentru întreaga comunitate.

Repet cu pasiune acest cuvânt, comunitate, în contextul antreprenoriatului, pentru că nicio afacere nu se întâmplă în vid, și nicio afacere reușită nu are efecte limitate doar la cei care o inițiază. Efectele multiplicatoare sunt mari, în toate cazurile și influențează comunitatea, fie că vorbim la nivel național, de județ, sau chiar de comună. De aceea este atât de important!

Personal, știu foarte bine ce înseamnă acest drum. De 20 de ani, împreună cu soția mea, avem o firmă de proiectare – Pro Arhitectură. Ea este managerul, iar eu sunt primul ei susținător.

Soția mea știe ce înseamnă să stai în fiecare lună cu grijile pe masă: chirie de plătit, salariile angajaților, taxele la stat, responsabilitatea (inclusiv legală) fiecărui proiect. În antreprenoriat, întâi muncești pentru alții și abia dacă rămâne profit, înseamnă că ai muncit și pentru tine. Este o lecție aspră, dar extrem de valoroasă, pe care numai viața reală ți-o poate da. Și pe care, ca antreprenor, ți-o asumi.

De aceea, vreau să îi felicit pe toți antreprenorii din România. Știu cât de grea este fiecare zi. Știu că este o luptă permanentă, fără pauză. Și știu că este frumos. Și vreau să o felicit în mod special pe soția mea, care a ținut această firmă dreaptă vreme de două decenii, cu muncă, seriozitate și cu respect pentru oameni. Pentru toți! Asta înseamnă antreprenoriatul adevărat: caracter!

Antreprenorul este tipul de om pe care comunismul l-a sufocat și pe care democrația îl sprijină. Este omul care creează locuri de muncă, care inovează, care ține economia în viață. Nu statul produce bunăstare (nu în mod direct), ci oamenii curajoși care înfruntă nesiguranța și construiesc cu propriile mâini, uneori 16 sau 18 ore din 24, și alături de echipele lor. Responsabilitatea însă, este mereu una proprie, personală. Acolo, ca antreprenor, ești mereu singur.

Totuși, antreprenorul vrea ceva de la stat: cât mai puține piedici, de orice fel, mai ales cele birocratice. Aici, cred că mai avem de lucrat dar este la fel de adevărat că nimeni și nimic nu te poate împiedica în România de azi să încerci și să lupți pentru succesul tău. Avem, la toate nivelurile de firme, zeci și zeci de mii de exemple.

Astăzi însă, când uneori, sau de prea multe ori, succesul este atacat, iar inițiativa privată este privită cu neîncredere, trebuie să spunem că între antreprenor și societate nu poate exista nicio dihotomie! Antreprenoriatul este fundația succesului nostru comun! Acolo unde antreprenorii sunt respectați, există prosperitate. Acolo unde sunt respectați oamenii care construiesc, există viitor.

Mi-aș dori, la final de an, să vedeți aceste rânduri și aceste gânduri ca pe o pledoarie pentru o Românie puternică. Iar țara pe care visăm să o avem nu se face cu lozinci. Niciodată! Ea se construiește cu și de către oameni care au curajul să înceapă ceva.

Mi-aș mai dori ca noul an să îi inspire pe cât mai mulți dintre noi, în special pe cei mai tineri, să înceapă o afacere, să simtă gustul riscului, al eșecului uneori, dar și al succesului, al satisfacției de a fi luptat pentru ceva și de a fi reușit!

Eu cred că avem nevoie de cât mai mulți oameni care încearcă. Uneori vor reuși de prima data, deși nu va fi ușor, dar știu sigur că fiecare încercare le va oferi o lecție și îi va face mai puternici, mai creativi, mai ambițioși.

Iar dacă ei vor fi tot mai mulți, România va fi mai puternică și va progresa, în fiecare zi, și va rămâne definitiv pe calea democrației și a prosperității, singura cale care răsplătește în mod cinstit libertatea și inițiativa.

Opinii

Mai multe de la Gheorghe Falcă

Cum încearcă Rusia să ne manipuleze. Exemplu concret!
Opinii
Debirocratizare, digitalizare și reforma administrației. Statul în slujba cetățeanului, acum!
Opinii
Un popor care nu-și cunoaște trecutul este condamnat să-l repete. Și să suporte consecințele!
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
digi24.ro
image
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
stirileprotv.ro
image
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
gandul.ro
image
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
mediafax.ro
image
Proiectul grandios pe care Ciprian Ciucu vrea să îl facă în București. Edilul pare să se inspire din munca lui Bolojan de la Oradea
fanatik.ro
image
CTP, necruțător cu Nicușor Dan: „Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu!” I-a făcut bilanțul după 7 luni de mandat și a tras o concluzie
libertatea.ro
image
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
În Franța au fost scoase la vânzare mai multe castele și conace istorice în zone pitorești. Costă cât un apartament în București
antena3.ro
image
400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie. IRCC scade la 5,67%
observatornews.ro
image
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu tichetele de energie pe care nu le folosești. Când expiră drepturile de plată
playtech.ro
image
Frumoasa jucătoare de tenis a bifat o apariție spectaculoasă. Cum a apărut în vacanța din Miami
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
Salariul minim ar urma să fie înghețat în 2026. Ordonanța de urgență pregătită de Executiv
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Vestea bună pentru părinţi venită la final de an. Legea a trecut TACIT de Senat
romaniatv.net
image
536 de lei la pensie. Anunțul Casei Naționale de Pensii pentru aproape un milion de români
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă