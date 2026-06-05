Anti-Trump: Republicani din Congresul SUA sprijină Ucraina

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un pachet legislativ care ar ajuta Ucraina și ar impune noi sancțiuni asupra economiei ruse.

Legea de Sprijin pentru Ucraina include măsuri pentru a ajuta reconstrucția Ucrainei după război, cu peste 1 miliard de dolari (860 de milioane de euro) sub formă de asistență și până la 8 miliarde de dolari în împrumuturi directe. De asemenea, pachetul legislativ impune sancțiuni și controale la export asupra instituțiilor financiare rusești, companiilor petroliere și oficialilor.

Această decizie este încă un semn că parlamentarii republicani sunt dispuși să sfideze linia partidului pentru a i se opune președintelui american Donald Trump.

Camera a votat cu 226 la 195 în favoarea proiectului de lege. Republicanii au o majoritate fragilă, ceea ce înseamnă că 18 dintre congresmenii republicani au votat alături de democrați pentru a adopta legea. Acest lucru vine la doar o zi după ce Camera a adoptat o rezoluție pentru a limita puterile lui Trump în războiul cu Iranul, tot cu sprijinul unor republicani.

Casa Albă a respins rezoluția, afirmând că ar fi o încercare neconstituțională de a restricționa puterile prezidențiale. Totuși, adoptarea ei a fost semnificativă, deoarece crește presiunea asupra Casei Albe de a găsi o cale de a pune capăt războiului din Iran.

Administrația Trump a renunțat, de asemenea, la planurile de a crea un fond „anti-weaponisation” (un program propus de despăgubiri în valoare de 1,8 miliarde de dolari, inițiat de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), destinat să despăgubească persoane care susțineau că ar fi fost discriminate din cauza opiniilor lor politice - n.red.), după critici puternice venite în această săptămână din partea democraților și a unor republicani.





Într-o lovitură pentru președinte, republicanii au amenințat că vor bloca o lege crucială privind imigrația, dacă administrația nu renunță la planul de a aloca fonduri publice susținătorilor lui Trump.

Diviziunea din interiorul republicanilor, în mod normal uniți, apare cu doar câteva luni înainte de alegerile intermediare cruciale din SUA, care vor fi probabil văzute ca un referendum asupra războiului lui Trump cu Iranul.

Viitorul Legii de Sprijin pentru Ucraina rămâne incert

Proiectul va trebui acum aprobat de Senat, unde republicanii dețin de asemenea o majoritate redusă. Dacă Senatul va adopta măsura, este de așteptat ca Trump să o respingă prin veto, transformând acest demers într-unul în mare parte simbolic.

Politicieni americani din ambele partide au sprijinit puternic Ucraina atunci când Rusia și-a lansat invazia la scară largă în urmă cu peste patru ani. Totuși, mai mulți aliați ai lui Trump au devenit mai rezervați față de Kiev în al doilea său mandat la Casa Albă.

Ca urmare, ajutorul american pentru Ucraina a încetinit considerabil.

Ovidiu Suciu - DW