search
Vineri, 5 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Anti-Trump: Republicani din Congresul SUA sprijină Ucraina

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un pachet legislativ care ar ajuta Ucraina și ar impune noi sancțiuni asupra economiei ruse.

Conducerea republicanilor din Camera Reprezentanților vorbește cu presa după votul de joi
Conducerea republicanilor din Camera Reprezentanților vorbește cu presa după votul de joi

Legea de Sprijin pentru Ucraina include măsuri pentru a ajuta reconstrucția Ucrainei după război, cu peste 1 miliard de dolari (860 de milioane de euro) sub formă de asistență și până la 8 miliarde de dolari în împrumuturi directe. De asemenea, pachetul legislativ impune sancțiuni și controale la export asupra instituțiilor financiare rusești, companiilor petroliere și oficialilor.

Această decizie este încă un semn că parlamentarii republicani sunt dispuși să sfideze linia partidului pentru a i se opune președintelui american Donald Trump.

Camera a votat cu 226 la 195 în favoarea proiectului de lege. Republicanii au o majoritate fragilă, ceea ce înseamnă că 18 dintre congresmenii republicani au votat alături de democrați pentru a adopta legea. Acest lucru vine la doar o zi după ce Camera a adoptat o rezoluție pentru a limita puterile lui Trump în războiul cu Iranul, tot cu sprijinul unor republicani.

Casa Albă a respins rezoluția, afirmând că ar fi o încercare neconstituțională de a restricționa puterile prezidențiale. Totuși, adoptarea ei a fost semnificativă, deoarece crește presiunea asupra Casei Albe de a găsi o cale de a pune capăt războiului din Iran.

Administrația Trump a renunțat, de asemenea, la planurile de a crea un fond „anti-weaponisation” (un program propus de despăgubiri în valoare de 1,8 miliarde de dolari, inițiat de Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), destinat să despăgubească persoane care susțineau că ar fi fost discriminate din cauza opiniilor lor politice - n.red.), după critici puternice venite în această săptămână din partea democraților și a unor republicani.

Nu toți republicanii din Congres îl sprijină pe președintele Trump
Nu toți republicanii din Congres îl sprijină pe președintele Trump


Într-o lovitură pentru președinte, republicanii au amenințat că vor bloca o lege crucială privind imigrația, dacă administrația nu renunță la planul de a aloca fonduri publice susținătorilor lui Trump.

Diviziunea din interiorul republicanilor, în mod normal uniți, apare cu doar câteva luni înainte de alegerile intermediare cruciale din SUA, care vor fi probabil văzute ca un referendum asupra războiului lui Trump cu Iranul.

Viitorul Legii de Sprijin pentru Ucraina rămâne incert

Proiectul va trebui acum aprobat de Senat, unde republicanii dețin de asemenea o majoritate redusă. Dacă Senatul va adopta măsura, este de așteptat ca Trump să o respingă prin veto, transformând acest demers într-unul în mare parte simbolic.

Politicieni americani din ambele partide au sprijinit puternic Ucraina atunci când Rusia și-a lansat invazia la scară largă în urmă cu peste patru ani. Totuși, mai mulți aliați ai lui Trump au devenit mai rezervați față de Kiev în al doilea său mandat la Casa Albă.

Ca urmare, ajutorul american pentru Ucraina a încetinit considerabil.

Ovidiu Suciu - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
digi24.ro
image
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României
stirileprotv.ro
image
COD ROȘU Pe litoral. Stațiunile Costinești și Vama Veche au fost evacuate din cauza exploziei dronei din Portul Constanța
gandul.ro
image
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
mediafax.ro
image
De la națională, direct la nuntă! Internaționalul român de la FCSB se căsătorește a doua zi după meciul cu Țara Galilor
fanatik.ro
image
Cine construiește A7 până dincolo de Siret: o firmă din Rodna și un gigant al autostrăzilor din Ucraina pentru lucrarea plătită din fonduri SAFE
libertatea.ro
image
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
digi24.ro
image
ANALIZĂ GSP | Zeljko Kopic la bilanț: ce a schimbat, unde a eșuat, examenele picate și moștenirea pe care o lasă
gsp.ro
image
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
digisport.ro
image
Anca Verma a născut al treilea copil! Primele imagini cu cea mai bogată româncă din India și familia ei
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Cristian Pârvulescu, în cazul dronei: Avem instituții, dar nu avem proceduri și curajul de a le folosi
observatornews.ro
image
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
cancan.ro
image
Un tribunal a declarat contributiv la pensie stagiul aferent grupelor de muncă. Alt tribunal a refuzat. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
prosport.ro
image
Cât mai țin ploile și vijeliile. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
playtech.ro
image
Tragedie în Brazilia înainte startul Cupei Mondiale! A murit cel mai bun marcator cu capul
fanatik.ro
image
De ce folosesc Kosovo și Muntenegru euro, deși nu sunt membre UE și nici nu au aderat la moneda unică. Euroizarea unilaterală și dezavantajele ei
ziare.com
image
Ionuț Radu a dat lovitura: 9.000.000€
digisport.ro
image
Ultimul clopoțel pentru copiii vedetelor! Fiicele lui Catrinel Sandu sunt premiante în America: „Au note de 10 pe linie!”. Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE de la nunta fiului lui Florin Salam. Petrecere împărătească. Mirii au purtat ținute regale. Nici soacra mare, Roxana, nu s-a lăsat mai prejos. Superbă a fost și nașa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Medicul Ștefan Busnatu, propunerea pentru Sănătate din guvernul Tomac, vedetă pe Instagram! Vorbește despre inimă la bustul gol VIDEO
mediaflux.ro
image
Ultima „fiță” la Roland Garros: organizatorii au angajat o asistentă pentru câinii jucătorilor. Ce presupune jobul ei
gsp.ro
image
Cum arată biserica de 20 de milioane de euro a lui Becali. Lăcașul sfânt e pictat în aur, iar clopotele au fost aduse din Rusia. Oricine poate intra să o vadă
actualitate.net
image
VIDEO | Andreea Bostănică, în ambulanță după bătaia cu Ana Beregoi. Sora Iulianei Beregoi, plină de sânge pe la ochi: „M-a bătut cu pumnii în cap / Îmi e frică de tine”
actualitate.net
image
Rețeta de risotto preferată a lui Meryl Streep. Preparatul simplu pe care îl gătește acasă pentru cină
click.ro
image
Răzvan Fodor și-a văzut fiica plecând pe tocuri, la bal, pentru prima dată. Imaginea emoționantă postată de Irina Fodor
click.ro
image
Ce mesaj șocant a primit Oana Roman de la un presupus cadru militar: „Nu are ce căuta acolo”
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
13051 jpeg
Fulgerul care ar fi ucis un împărat roman și a schimbat istoria imperiului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este Ileana Matuș, femeia care i-a fost soție lui Cristian Pomohaci. De ce au divorțat: „A vrut să aibă faimă”
image
Rețeta de risotto preferată a lui Meryl Streep. Preparatul simplu pe care îl gătește acasă pentru cină

OK! Magazine

image
Familia regală în alertă maximă, starea viitoarei regine se agravează! Prințesa, extrem de bolnavă, a ajuns la spital

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații