Elena Lasconi l-ar aresta pe Netanyahu, dacă acesta ar veni în România: „Aș respecta legea. Nu sunt controlabilă și nu sunt intimidabilă”

Candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, a declarat marți, în cadrul dezbaterii electorale organizate de Televiziunea Română la Palatul Cotroceni, că în eventualitatea în care premierul israelian Benjamin Netanyahu ar vizita România, iar ea s-ar afla în funcția de președinte, ar respecta legea „în litera ei”. Declarația vine în contextul în care pe numele lui Netanyahu a fost emis un mandat de arestare de către Curtea Penală Internațională.

„În primul rând, nu cred că ar veni și nu cred că ar veni în viitorul foarte apropiat. Eu aș respecta legea. Președintele este cel care dă exemplul și eu aș respecta legea. Nu cred că ar risca să vină în România, știind ce fel de om integru sunt eu și că aș respecta legea”, a afirmat Lasconi.

Întrebată dacă o asemenea decizie ar putea tensiona relațiile cu un aliat strategic precum Israelul, candidata USR a precizat că este conștientă de implicațiile unei asemenea situații, dar a reiterat că nu poate fi influențată politic.

„Ideea este că nu cred că ar face lucrul acesta și vă spun cu toată deschiderea, pentru că eu am arătat în toate lunile astea în care am făcut campanie electorală și în precampania electorală și iar am luat-o de la capăt, că nu sunt controlabilă și că nu sunt intimidabilă și respect legea în litera ei”, a subliniat ea.

În ceea ce privește consultarea cu instituțiile statului înaintea luării unei astfel de decizii, Lasconi a admis că ar purta discuții în prealabil, având în vedere sensibilitatea subiectului.

„M-aș consulta de fiecare dată pentru că sunt lucruri delicate de care poate să depindă chiar securitatea noastră. Normal că m-aș consulta înainte de asta”, a adăugat ea.