Prietenul pentru care Antonescu a fost chemat la Securitate îi ia apărarea: „Este un om integru, m-a ajutat. Mi se pare absurd totul”

Ștefan Costache este prietenul pe care Crin Antonescu l-a protejat de Securitatea comunistă, atunci când acesta a fugit din țară, în 1987. El a dezvăluit că Antonescu a fost singura persoană în care a avut încredere și este convins că este „un om integru”.

„Crin Antonescu a fost singura persoană în care am avut încredere să mă destăinui înainte de a pleca. L-am rugat frumos să-mi anunțe familia, părinții mei, după trei săptămâni după ce am plecat. Pentru că din informațiile mele știam că dacă a trecut această vreme mi-a reușit excursia și să-i asigure că sunt în siguranță și că-i voi contacta cu prima ocazie. Nu am nicio îndoială sau o suspiciune că domnul Crin Antonescu ar fi fost informator. Absolut nu. E o calomnie”, a declarat Ștefan Costache, la Antena 3 CNN.

Ștefan Costache a mai spus Antonescu este „un om integru” și a fost întotdeauna.

„Nu mă îndoiesc o secundă de bunele sale intenții”, a adăugat acesta.

„Dacă Antonescu m-ar fi trădat și ar fi informat autoritățile, mie nu mi-ar fi reușit plecarea din România. Mi se pare absurd”, a mai spus prietenul lui Crin Antonescu.

Crin Antonescu: „Am fost o victimă, nu un colaborator”

Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, susține că nu a fost niciodată colaborator al Securității și nu a făcut poliție politică. El spune că a fost chemat să dea o declarație în calitate de urmărit, în cazul unui prieten, care a fugit din țară. „Am fost o victimă a Securității, nu un colaborator”, a spus acesta.

„Eu înțeleg că într-o campanie electorală se pot întâmpla numeroase lucruri cer CNSAS să publice această declarație (...) Nu am furnizat nimănui, nici Securității informații, mai mult chiar l-am acoperit pe prietenul meu, nu am absolut nimic de ascuns (...) Am fost chemat la Securitate în calitate de urmărit... Cer ca această declarație să fie făcută publică, eu am fost o victimă a securității. (...) Nu am oferit nicio informație Securității și mi-am asumat acest risc să-i informez părinții că el a plecat din țară”, a declarat Crin Antonescu.

Potrivit lui Crin Antonescu, un 1987, un prieten de-al său foarte bun a plecat într-o excursie în Bulgaria şi de acolo a încercat să plece în Austria. Nu a reușit acest lucru şi a fost capturat de către organele de ordine din Bulgaria, fiind adus ulterior în România.

„La plecare a lăsat câteva obiecte personale pentru trei prieteni sau patru foarte apropiaţi. Toţi cei trei pentru că le lăsase cu nume, cu etichete obiectele respective, am fost chemaţi în calitate de urmăriţi la Securitate să dăm declaraţii despre acest lucru. M-am prezentat şi eu în calitate de urmărit. Am dat o declaraţie în care nu am oferit nicio informaţie specială decât că sunt prieten cu persoana respectivă, că ştiam că pleacă într-o excursie în Bulgaria, că nu ştiam ce intenţie are, ceea ce era adevărat şi atât şi nimic mai mult”, a spus Antonescu.

Aceeași persoană, în anul următor, în 1988, a avut o altă tentativă de data această reușită, din fericire, de a părăsi țara, susține Crin Antonescu.

„Eu am fost singura persoană care am știu despre intenția lui, el a avut atâta încredere în mine încât mi-a spus ce vrea să facă și mi-a lăsat misiunea să-i anunț părinții. Ceea ce am și făcut, omul a traversat Iugoslavia, a stat în lagăr o vreme și după a plecat în Canada, unde trăiește și astăzi. Eu, nu numai că, evident, nu am oferit nicio informație Securității, ci mi-am asumat acest risc, am anunțat după termenul pe care-l stabilisem împreună, de două sau trei săptămâni, i-am informat părinții că el a plecat de fapt din țară și nu se mai întoarce și asta este tot”, a mai spus Crin Antonescu.