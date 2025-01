Profesorul Cătălin Avramescu și-a retras candidatura de la alegerile prezidențiale. „E o chestiune de familie. Am mintea în altă parte acum”

Profesorul universitar Cătălin Avramescu, cel care recent și-a anunțat cadidatura la alegerile prezidențiale, a anunțat că se retrage din cursă. Anunțul a fost făcut public pe pagina sa de socializare.

Contactat de reporterii „Adevărul”, Cătălin Avramescu a declarat că „este o decizie absolut personală. Nu are nici o legătură cu politica. E o chestiune de familie pe care nu vreau s-o discut public. Sincer, vă spun, nu are legătură cu politica. Mie îmi pare rău că nu mai pot candida, dar nu mai am timp și nici energie să duc o dezbatere politică. O să mai intervin din când în când punctual cu câteva observații, dar o campanie nu mai pot duce..am mintea în altă parte acum”.

Anunțul retragerii sale a fost postat pe rețelele de socializare.





Postarea a atras mai multe comentarii din partea utilizatorilor care l-au încurajat pe profesor.