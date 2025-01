Profesorul universitar Cătălin Avramescu, care și-a anunțat recent candidatura în cursa pentru alegerile prezidențiale din luna mai, a declarat în exclusivitate pentru „Adevărul” că România ar trebui să dețină arme nucleare pentru a intimida Rusia.

Întrebat cum ar gestiona din funcția de președinte politica externă a României în ceea ce privește războiul din Ucraina, candidatul Cătălin Avramescu a precizat că primul lucru pe care suntem datori să-l facem este să întărim Armata. Pe toate planurile.

Armata trebuie să primească 5% din PIB. „Nu avem flotă. Avem doar un submarin ruginit și fără baterii”

„Sunt un adept ferm al alianței NATO. Însă, ceea ce trebuie să facem noi cu puterile noastre este să mărim cheltuielile militare. Noi nu cheltuim acum nici măcar cei 2% alocați din PIB. Trebuie să cheltuim mult mai mult, căci ne aflăm în prima linie. Cam 5% din PIB ar trebui alocat Armatei”.

Unde ar trebui să se ducă, mai exact, acești bani? „Într-un război modern, îți trebuie sisteme de detecție, adică radare. Dar nu numai asta. Trebuie să avem și mijloace de luptă antirachetă. Apoi, să nu uităm că România nu are o flotă la Marea Neagră. Avem doar un singur submarin ruginit și fără baterii. Trebuie sporit și gradul de pregătire al trupelor terestre și să-i motivăm pe voluntari, să-i atragem în Armată”.

Deși nu ia în calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu, profesorul universitar recunoaște că ar trebui ca societatea să fie mai implicată, din acest punct de vedere. „Orice Guvern care dorește să introducă armata obligatorie ar avea o sarcină foarte grea. Aceste lucruri nu pot fi implementate de azi pe mâine. Căci schimbarea ar fi una de-a dreptul societală. Toși, aș introduce anumite componente care să ducă spre o implicare mai mare”.

Concret, Cătălin Avramescu consideră că ar trebui să existe un punctaj al tinerilor în funcție de gradul de pregătire fizică, de exemplu. „Faci cross, faci tir, faci judo. Și, în funcție de aceste sporturi pe care le practici, să primești un punctaj care să folosească în calculul unui serviciu civil. Să nu te cheme pur și simplu în armată, să te pună în uniformă și să stai acolo mofluz câteva luni. Ci să te poți duce din când în când să faci judo, tir sau să faci cursuri speciale care să aibă o anumită relevanță. Și să primești credite în contul pregătirii militare pe care, altfel, ai fi făcut-o la unitate”. E ca și cum ai face un soi de armată în viața civilă. „Aș privatiza, să spun așa, o parte din pregătirea militară. Iar acest sistem nu este unul nou. În marea Britanie, de exemplu, piloții de elicopter militar pot pregăti persoane inclusiv în cadrul unor firme civile”.

Cătălin Avramescu: „Este nevoie de o prezență nucleară pe teritoriu României”

În contextul războiului din Ucraina, profesorul Avramescu a declarat că trebuie sporită prezența NATO pe teritoriul României prin solicitarea mai multor trupe. Mai mult, țara noastră ar trebui să dețină inclusiv armament nuclear sub controlul NATO și american.

„Umbrela NATO este în primul rând, o umbrelă nucleară. Dacă Putin e ținut de ceva, să știți că nu e ținut de faptul că undeva prin Germania sunt niște soldați americani. El e ținut de faptul că undeva în Marea Britanie sau în Italia sunt avioane americane, militare, gata să lanseze o ripostă nucleară. Ori, noi trebuie să fim niște actori responsabili, să recunoaștem că în fața unei amenințări nucleare din partea Rusiei, trebuie să ripostăm cu o prezență nucleară pe teritoriul românesc. Astfel încât o eventuală lovitură sau tentativă de lovitură din partea Moscovei să primească un răspuns adecvat”.

Potrivit profesorului, în România ar trebui să existe un arsenal de arme nucleare. „Să existe un dispozitiv de arme nucleare. Cum există în alte țări NATO. Și vă mai spun un lucru: există un sistem oficial în care statele NATO pot cere să participe la această schemă de descurajare nucleară”.

Putin, explică profesorul, aduce trupe în Europa tocmai din Extremul Orient. „Nu s-a mai întâmplat așa ceva de 800 de ani, de pe vremea invaziilor mongole, când trupe din Extremul Orient luptă în Europa. Aduce trupe nord-coreene și transferă arme nucleare în Belarus. Și noi ce facem? Stăm și ne uităm? Ar trebui să avem și noi o bază militară, un avanpost nuclear”. Profesorul amintește despre faptul că Rusia a simulat atacuri nucleare asupra Suediei. Ceea ce este un mare semnal de alarmă. Amenințarea există, chiar dacă este indirectă.

Cătălin Avramescu, despre Donald Trump: „Mi-e departe de a-mi fi simpatic”

Cătălin Avramescu se declară un pro-european și un pro-american convins. Iar acest lucru se datorează faptului că profesorul român a luat contact direct cu cultura și civilizația occidentală. „Am învățat câte ceva despre felul în care societatea occidentală este organizată, despre felul în care funcționează instituțiile occidentală”, a declarat acesta.

America îi este o țară foarte aproape de suflet însă, privind la rece înspre scena politică actuală din SUA, Cătălin Avramescu recunoaște că viziunea lui Donald Trump are și puncte forte, dar și puncte slabe. „Ca persoană, Donald Trump mi-e departe de a-mi fi simpatic. Însă, politic vorbind, eu sunt foarte apropiat de Partidul Republican. Chiar și așa, însă, consider că Donald Trump este un personaj controversat. Și pe bună dreptate, pentru că excesele sale de limbaj sunt notorii. Și nu am de gând să le justific. Dimpotrivă. Mi se pare că atâta vreme cât suntem lucizi trebuie să cerem niște standarde de comportament și de limbaj. Sunt un critic al comportamentului afișat de Donald Trump”.

Însă, recunoaște profesorul, președintele american a lansat și niște idei corecte. „A fost primul președinte american care a avut o atitudine corectă, principială și lucidă în privința expansionismului Republicii Populare Chineze. Ceea ce alți președinți americani s-au ferit s-o facă. Nu au criticat, nu au încercat să limiteze agresivitatea politicii externe a acestei țări”.

Pe de altă parte, profesorul Cătălin Avramescu nu poate fi de acord cu politica lui Trump vizavi de achiziția Groenlandei. „A făcut niște declarații bizare pe acest subiect. Să nu mă înțelegeți greșit: ideea de a cumpăra un teritoriu este o idee venerabilă. Problema este însă felul în care președintele Americii se raportează la această ipotetică tranzacție. Întrebat de un reporter dacă exclude o intervenție militară în Groenlanda, într-un mod absolut iresponsabil Trump a declarat că nu exclude această posibilitate. Dar, totuși, Groenlanda este un teritoriu danez, iar Danemarca este aliat în cadrul NATO”.

Profesorul universitar nu crede că Donald Trump chiar plănuiește o expediție militară în Groenlanda. „Nici nu ar fi susținut în această idee. Ar zbura din funcție a doua zi dacă ar încerca. Însă a afce astfel de declarații mi se pare inadmisibil pentru un președinte”.

Cătălin Avramescu ne-a mărturisit că președintele american este un persojaj extrem de complex. „Nu mă număr printre admiratorii săi, dar nu mă număr nici printre criticii săi fundamentali”. În ceea ce privește relația româno-americană, profesorul universitar consideră că aceasta trebuie nu să se mențină la acest nivel, ci trebuie să ajungă la un nivel și mai bun în viitor.