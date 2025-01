Cătălin Avramescu, fost ambasador în Finlanda și profesor universitar la Universitatea București, cel care și-a anunțat recent candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai, a explicat într-un interviu pentru „Adevărul” ce l-a determinat să se înscrie în cursa pentru Cotroceni. Acesta a îndreptat tunurile spre contra-candidații săi care reprezintă, de fapt, clasa politică actuală.

Cătălin Avramescu, fost ambasador în Finlanda și profesor universitar la Universitatea București, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai. Este, deocamdată, ultimul nume vehiculat care va intra în cursa pentru Cotroceni. Vorbim despre un liberal convins și un pro-european, așa cum a declarat pentru „Adevărul” într-un interviu în exclusivitate.

Cătălin Avramescu are 57 de ani și este profesor universitar la facultatea de Științe Politice din cadrul Universității București. De anul trecut, ocupă și postul de director al Institutului de Științe politice și Relații internaționale al Academiei Române. „Am locuit o vreme și în America, pentru că am obținut acolo diferite burse de cercetare. De exemplu, o perioadă mi-am petrecut-o în Virginia, la Charlottesville, acolo unde se află centrul Jefferson. Dar cel mai mult am locuit în Finlanda: aproape șapte ani. Doi ani am lucrat ca cercetător, apoi cinci ani am fost ambasadorul României în această țară. Doi ani i-am petrecut și în Austria”, ne-a mărturisit prof. Cătălin Avramescu. „Per total, dacă e să fac o socoteală, cred că 12-13 ani din viață mi i-am petrecut peste hotare, în Occident”. Acolo unde profesorul a și predat. „Acum, de exemplu, sunt visiting professor în Franța, la Institutul de Studii Politice din Rennes”.

Revenind pe plaiuri mioritice, scena politică românească, după ce a dat în clocot, fierbe acum la foc mocnit. Iar temerea cea mare este ca nu cumva în luna mai, la noile alegeri prezidențiale, să trăim un deja vu. Există o vorbă care spune „istoria se repetă”. Însă profesorul Avramescu nu-și dorește acest lucru. „Am luat decizia de a candida la președinție pentru că am asistat la un act de înaltă trădare. Pe scurt: alegerile au fost anulate, partidele-cartel PSD, PNL, UDMR și USR au strâns rândurile și au spus că trebuie să facă ceva. Să vină cu un candidat comun, să aibă o poziție pro-europeană. Toate bune și frumoase. Dar cât a durat entuziasmul acesta? O săptămână, poate. După care, ce observăm?” Aceeași Mărie cu altă pălărie, am răspunde noi. „Au venit cu aceleași formule revoltătoare. Avem la guvernare, ca și cum n-ar fi fost alegeri anul trecut, același Cartel. Același premier care a dus bugetul pe marginea prăpastiei și care nu-și găsește nici măcar diploma de Bacalaureat. Și pe care electoratul l-a respins o dată. Este o revoltă pe care o resimt de câteva săptămâni, așa cum o resimt milioane de români”, ne-a mărturisit fostul ambasador.

Marcel Ciolacu, un incompetent, Victor Ponta, un arogant

Premierul României este, în opinia profesorului Cătălin Avramescu un incompetent și un cinic. „Să conduci Guvernul României și să termini anul cu un așa deficit bugetar nu credeam că se poate. Să te plimbi cu avioane private, iar apoi să râzi în fața opiniei publice este de neconceput. Primul ministru doar un om incompetent și un cinic și care, iată, mai nou nici nu-și mai găsește diploma de Bacalaureat. Nu se poate! Ați văzut cum probează pantaloni pe TikTok? Și ce talpă roșie are la pantofi? Ați văzut cum se ține de glumițe?” Profesorul mărturisește că nu are nimic cu omul Marcel Ciolacu. „Totuși, funcția publică cere standarde de comportament”.

Ce părere are despre Victor Ponta care, potrivit zvonurilor apărute recent în spațiul public, ar dori și el să candideze la prezidențiale. „Un arogant și un incompetent. A condus Guvernul, dar nu știa lucruri elementare. Să ne amintim doar luările lui de poziții recente pro-Turcia și pro-China comunistă. Și cu asta cred că am spus tot. Este inadmisibil. În schimb, își eticheta adversarii spunând că sunt staliniști”.

Victor Ponta, consideră profesorul, candidează doar din orgoliu. „Nu știu de ce, în general, politicienilor li se pare că dacă îi așteaptă dimineața o mașină a SPP-ului cu ușa deschisă, dacă cineva le ține portiera, sunt automat deasupra umanității. Asta este atitudinea. Foarte greu le mai ajungi la nas cu prăjina”.

Apocalipsa Crin Antonescu. „Încă nu s-a trezit din somn. Parcă nu știe unde se află”

Pe de altă parte, Crin Antonescu nu ar avea cum să ajungă președinte, chiar dacă este susținut de Coaliție, consideră fostul ambasador. „Nu văd matematica din spatele unui asemenea scenariu. Pentru a ajunge președinte, trebuie să ai minimum 50% plus 1. Eu, matematic vorbind, nu văd să se întâmple așa ceva în cazul lui Crin Antonescu. A fost propus doar pentru că așa funcționează logica Cartelului politic. Viața politică la noi este, din păcate, foarte cartelizată, motiv pentru care nu va fi admis un actor din afara sistemului”.

În opinia profesorului universitar, Crin Antonescu este un personaj care încă nu s-a trezit din somn. „L-am văzut în studioul unei televiziuni. Omul părea..știți cum au oamenii ochii dimineața? Oamenii care abia se trezesc? Când, după ce tragi pătura de pe tine, privești în jur? Este privirea aceea confuză a unui om năuc, a unui om care nu știe unde se află. Îmi pare rău să spun dar nu doresc nimănui să se afle în situația asta. Dânsul nu știe unde se află. Când stai zece ani fără ocupație pe banii nevestei..Mie mi se pare Apocalipsa”.

Cât despre Mircea Geoană, acesta nu s-a decis nici până în momentul de față dacă este diplomat sau este politician. „În timp ce era la NATO își făcea campanie electorală în România. Ceva nu-i în regulă aici. Pentru că atunci când ești diplomat nu te bagi în politică. Eu, cât am fost ambasador în Finlanda m-am abținut de la orice comentariu politic. Cuvântul care atârnă de coada lui Geoană este oportunismul”.

Evident, din acest peisaj politic nu poate lipsi Călin Georgescu pe care profesorul universitar îl consideră un extremist fascist. Dascălul ne-a mărturisit că legea ar trebui modificată în așa fel încât cine dorește să candideze la președinție să fie supus unui control psihiatric. „Susțin asta fără nicio urmă de rezervă: să se aplice tuturor candidaților, fără excepție, un control psihiatric. Pentru că nu se poate așa ceva, să te trezești cu tot felul de lucruri care țin de manual de tulburări ale personalității”.

„Nu vreau să fiu cunoscut de oameni ca fiind consilierul lui Băsescu”

Prof. Cătălin Avramescu a fost consilierul fostului președinte al României Traian Băsescu. Însă, deși se află în relații foarte bune cu acesta, nu va apela în campania electorală la ajutorul său. Motivul? Își dorește să scape de această etichetă de fost consilier a lui Traian Băsescu. „Nu m-am consultat cu dânsul apropo de decizia mea de a candida la președinție. Cu tot respectul pentru Traian Băsescu, nu-i voi cere ajutor, susținere, implicare în campania mea electorală. Deciziile mele le iau cu capul meu. Pentru că orice om politic trebuie să stea pe picioarele lui, trebuie să fie cunoscut pentru ceea ce este el. Oamenii trebuie să mă cunoască pe mine. Am fost consilierul lui Traian Băsescu și sunt mândru de asta, dar eu sunt eu. Sunt profesor de Științe politice, public ceea ce public, cercetez ceea ce cercetez, bun, rău acesta sunt și aș vrea să fiu cunoscut ca atare, nu în urma unor etichete de genul „consilierul lui Traian Băsescu”. Fostul ambasador a anunțat în că în următoarele săptămâni urmează să pună bazele unei echipe de de profesioniști care îl vor ghida, sfătui, consilia în campanie. Dar nu Traian Băsescu.

Și, pentru că în discuție profesorul a amintit despre echipa pe care și-o va forma, l-am întrebat despre oamenii pe care i-ar dori aproape în cazul în care ajunge la Cotroceni: „În domeniul politici externe Teodor Baconschi mi se pare de departe cel mai echilibrat și cel mai competent. Am, de asemenea, un mare respect pentru Theodor Paleologu. Săptămânile acestea chiar am încercat să-l conving să candideze el la președinție. Api, un mare respect am și pentru Funeriu, în materie de învățământ”, a mai declarat pentru „Adevărul” Cătălin Avramescu.