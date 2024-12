Avertismentul unui cunoscut economist: „Noi, cei care știm o meserie, ne vom lua copiii și familia și vom merge în altă țară”

Economistul Radu Georgescu atrage atenția că suntem în fața celor mai importante alegeri din ultimii 100 de ani, deoarece vom decide dacă mergem către vest sau către est. Opțiunea către est, spune el, ar produce un exod „al masiv al oamenilor care știu câți atomi are molecula de apă”.

Analistul economic Radu Georgescu este de părere că alegerile de astăzi și cele de săptămâna viitoare sunt cele mai importante alegeri din ultimii 100 de ani. De ce?

„Românii aleg dacă merg către vest sau către est” - a explicat fostul director de bancă.

El a precizat că în perioada 2006-2008 a lucrat pentru una dintre cele mai mari firme din Elveția, țară unde este toleranță zero pentru furt și minciună.

„În acea perioada cel mai mare scandal a fost că un politician a folosit în inters personal cardul primit de la Guvern. A cumpărat bunuri dintr-o benzinărie. Valoarea bunurilor era sub 100 de franci. Acest politician și-a dat demisia, iar partidul sau a plecat din Guvern”, a povestit analistul economic.

Economistul a făcut o comparație între România și Elveția:

„În Elveția Codul Fiscal este votat prin referendum.

Bugetul statului este votat prin referendum.

Partidele care nu respectă bugetul votat de populație, își dau demisia din Guvern.

Elveția are unul dintre cele mai performante sisteme de educație din lume.

Cel mai mare laborator de studiu atomic este în Elveția (CERN).”

„Dacă românii vor decide că vor merge către est, va fi un exod masiv”

În schimb, în mod paradoxal, spune economistul, „în România, în 2024, cea mai mare discuție este despre câți atomi are molecula de apă. Dezbaterile politice sunt pline de minciuni”.

El este de părere că în România se va întâmpla un fenomen extrem de grav dacă românii vor vota cu partide suveraniste.

„Dacă românii vor decide că vor merge către est, va fi un exod masiv al oamenilor care știu câți atomi are molecula de apă. Al oamenilor care au toleranță zero pentru minciună și furt. Asemănător cu exodul din 1944 când au venit comuniștii. Eu vreau să merg către vest. Tu?”, a concluzionat el.

„Noi , cei care știm o meserie ne vom lua copiii și familia și vom merge în altă țară”

Cu câteva zile în urmă, Georgescu a mai scris pe aceeași temă: „Colega mea Anca lucrează de 2 ani de pe o insulă din Grecia, Colega mea Roxana lucrează de 6 luni din Bali. Chiria, mâncarea și utilitățile sunt mai ieftine în Grecia sau Bali decât în România. Dacă peste 2 săptămâni România se vă întoarce către est, noi , cei care știm o meserie (contabili, IT-iști, medici, ingineri, avocați etc) ne vom lua copiii și familia și vom merge în altă țară”.

Economistul crede că în România vor rămâne doar „politicienii, tik-tokaretele, vloggerii și creatorii de conținut de pe rețelele sociale”.

„Dar aceștia vor rămâne fără obiectul activității deoarece noi nu le vom mai plăti internetul. Cineva trebuie să explice că suveranitatea fără o economie puternică și fară oamenii care produc lucruri reale, înseamnă sărăcie lucie”, a detaliat Georgescu.

Și în Somalia este suveranitate, a susținut economistul, dar „mulți oameni nu au mâncare sau apă”.

„Eu am zero interes pentru politică. Am de 5 ani conturi pe rețelele sociale și nu am scris nimic despre politică. Dar următoarele 2 săptămâni vor fi cele mai importante din ultimii 30 de ani. Este timpul să ne trezim și să mergem să votăm, chiar dacă nu ne interesează politica”, a concluzionat el.