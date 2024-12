Cum au ajuns suveraniștii să voteze cel mai progresist partid, după o „intoxicare” pe TikTok: „Nu o să mint, e un pic amuzant”

Mai mulți votanți din Diaspora au căzut pradă propagandei de pe TikTok, dar pentru că nu știau exact care partide sunt suveraniste, au votat din greșeală o grupare progresistă. A fost posibil după ce într-un grup al fanilor lui Georgescu s-au infilitrat mai mulți simpatizanți ai SENS.

Mai multe persoane din diaspora au votat cu SENS, partid progresist cu idei de stânga, după ce au picat pradă propagandei de pe TikTok. Oamenii credeau că SENS, care este descris ca un partid de centru-stânga, progresist, care prioritizează protejarea mediului, justiția și incluziunea socială, îl susține pe suveranistul de extrema dreapta Călin Georgescu.

Informația a apărut pe platforma Reddit, iar cineva a postat un printscreen în care mai multe persoane discută în contradictoriu după ce află că au ales un partid greșit, care nu-i reprezintă.

„Nu mai votați SENS. Este partidul LGBTQ”, a scris unul dintre ei. „Călin Georgescu nu susține niciun partid. Ați fost prostită, și eu am fost la un pas să fac aceeași greșeală. Noroc cu familia că m-a oprit”, a răspuns altul.

„Vă rog să îmi spuneți că este o glumă. Mă aflu în barca celor care au votat cu SENS, în urma postărilor de pe grup. Administratorii grupului vor trebui să dea socoteală, deoarece ei au permis accesul propagandiștilor Ursulei”, a scris altcineva. „Îmi vine să plâng, am făcut și eu aceeași prostie astăzi cu acest partid” și „SENS a mers cu corupția și cu manipularea prea departe. Excluși din Parlament! Am anunțat și cunoscuții să facă același lucru”, au fost doar câteva dintre mesaje.

Ironii pe Reddit

Degringolada din tabăra suveranistă nu le-a scăpat celor de pe Reddit, care s-au distrat copios. „Votanții din diaspora au votat cu SENS după ce au picat pradă propagandei de pe Tik Tok”, a scris cineva pe Reddit.

Iar reacțiile nu au întârziat. Oamenii s-au distrat de naivitatea unora dintre susținătorii lui Călin Georgescu, iar glumele și ironiile au fost la ele acasă.

„Nu o să mint, e un pic amuzant”, a scris cineva. „Este amuzant, dar și trist... Dacă oamenii sunt așa de ușor de influențat, ar fi în stare să voteze și Partidul Iubesc Nazismul și chestii d'astea...”, a comentat altul.

„Fun fact, am avut partidul PIN la un moment dat, chiar dacă acronimul însemna altceva”, s-a distrat altcineva.

„Pentru mine.. e FOARTE amuzant, parcă pot să le gust panica prin ecran... ceva gen "Oh my Kremlin... What have I done?" Și dacă tot pun botul atât de ușor la vrăjeală... mi-a venit o idee: oare n-am reușii sa-i prostim ca ăștia din comunitatea "LGTV" vor să interzică toate electronicele non-LG, că dacă câștigă vine Oculta Mondiala peste tine în casă și îți ia Samsungul/iPhone-ul din buzunar, televizorul de pe masă și chiar și "FRIJIDERUL" din bucătărie și o să te oblige să ai tot numai LG, îs curios câți ar pune botul la asa ceva și ce noi teorii ale conspirației ar extrapola de acolo”, a plusat alt internaut.

„Material pentru operele lui Caragiale, dacă mai trăia”

„Cât de tâmpit și iresponsabil trebuie să fii, să îți zică pe social media ceva și tu să stai la cozi să pui ștampila”, a comentat cineva. „Doar nu crezi că Georgescu a strâns 2 milioane de voturi datorită profesionalismului sau al altor criterii. Au văzut băieții un video pe social media în care Georgescu le spunea ce voiau să audă și lumea a pus ștampila, fără să facă un scurt research înainte. Pun pariu că 75% dintre votanții lui nu au dat nici măcar un search pe Google despre el. Majoritatea persoanelor despre care am cunoștință că au votat CG au votat că au auzit ei de la cineva/au văzut pe Tik Tok, dar ei nu aveau habar despre el. Nici măcar un detaliu….știau doar că e un candidat”, a fost alt mesaj.

„Material pentru operele lui Caragiale, dacă mai trăia în zilele noastre. - O propagandă pierdută -”, a scris cineva. „Dacă cel mai progresist partid românesc intră în Parlament cu votul fasciștilor, o să fim iar vedete pe la televiziunile internaționale. Edit. 250 de voturi în 30 minute? Se vede ce agitați suntem cu toții, inclusiv pe Reddit, așa forfotă n-am pomenit. Doar stați calmi și votați, cumpănașii mei, we got this!”, a observat altul. „Am reușit să facem propagandă acasă la propagandiști bă băiatule”, s-a distrat cineva care chiar susține SENS.

„Nu știu dacă mă îngrozește mai mult că trebuie să te cobori la nivelul ăsta în politica românească, sau că merge”, a comentat altul.

„SENS = Suntem extremiști naționaliști suverani”, a fost o ironie. „POT = Partidul Oamenilor Transsexuali! Votăm Călin Georgescu și SENS - Suveranitate Egalitate Naționalism Solidaritate”, i-a răspuns altul, în aceeași notă.

Cine îl susține pe Georgescu și ce promovează SENS

La alegerile din 2024, Călin Georgescu este susținut de POT, AUR și SOS, cele trei formațiuni politice suveraniste. Două dintre ele - AUR și SOS - sunt prezente și în Parlamentul European. Toate cele trei partide sunt de orientare spre dreapta extremă.

De cealaltă parte, SENS este un partid progresist, de centru-stânga, care prioritizează protejarea mediului, justiția și incluziunea socială. Printre prioritățile SENS se află, conform programului oficial, construirea de locuințe sociale, accesul la terapie decontată, transport public, drepturile LGBTQIA, drepturile femeilor, drepturile animalelor, asigurarea de spații verzi, acțiuni împotriva schimbărilor climatice și accesul la educație. Dacă Georgescu are susținerea celor trei formațiuni politice amintite, SENS și-a anunțat susținerea pentru Elena Lasconi, în turul 2 al alegerilor prezidențiale.