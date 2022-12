Dr. Alina Mȋtcan, medic specialist chirurgie plastică, despre miturile și avantajele botoxului și ale acidului hialuronic

După un an de muncă, timpul începe să-și lase amprenta pe chipul nostru. Dar urmează cea mai intensă perioadă în care ne dorim să arătăm bine. Indiferent că petrecem acasă sau plecăm în alte locuri, chipul nostru are nevoie de un aer proaspăt pentru un început de an nou cu o energie bună.

La Adevărul Live dr. Alina Mȋtcan, medic specialist chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă care ne arăta care sunt cele mai eficiente și rapide intervenții minim invazive care să șteargă oboseala de pe chipul nostru.

Fără operații dar cu tratamente intensive, acestea ne vor ajuta să strălucim și să ne regăsim starea de bine.

În noua ediție realizată și moderată de Antoaneta Banu, dr. Alina Mîtcan face lumină asupra miturilor care circulă referitoare la injectarea cu botox și acid hialuronic.