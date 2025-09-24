Te-ai gândit vreodată să porți o bijuterie de acum 2000-4000 de ani? Nu este vorba despre o piesă moștenită sau găsită într-un magazin de antichități, ci despre obiecte purtate în protoistorie și readuse la viață astăzi.

În noua ediție din Interviurile Adevărul, realizată și moderată de Antoaneta Banu, descoperi proiectul PROTO-DENDY, ce are ca scop reinterpretarea bijuteriilor masculine antice pentru lumea contemporană. Explorăm împreună cu artistului Paul Popa, tehnicile folosite, precum și cum poți purta și tu astfel de bijuterii moderne cu influențe istorice.

Cine este Paul Popa și ce înseamnă Proto-Dendy?

Paul Popa este artist vizual, expert restaurator în metal la Muzeul Național de Istorie a României și doctorand la Universitatea Națională de Arte București.

Proiectul său, PROTO-DENYI, reprezintă atât o cercetare academică, dar și o colecție de bijuterii masculine inspirate din tezaurul României. Termenul „dandy” (dendi) denumește o persoană sofisticată, cu gusturi rafinate în modă, iar „proto” conduce la începuturile acestei atitudini stilistice.

Inspirația din trecut: De ce bijuteria veche fascinează și astăzi

Paul Popa a avut acces privilegiat la obiecte extrem de vechi din tezaure precum Perșinari, Hinova sau Tărtăria. Analizându-le sub microscop, a descoperit urme ale tehnicilor de acum mii de ani, precum turnarea, ciocănirea sau decorarea manuală a metalului prețios (aur, argint, cupru). Fascinația pentru astfel de piese vine atât din încărcătura lor istorică și energetică, cât și din perfecțiunea execuției, chiar și cu instrumente rudimentare.

Cum se realizează reinterpretarea bijuteriilor antice. Alegerea modelelor. Adaptarea tehnicilor tradiționale

Paul Popa selectează cu atenție piese reprezentative din tezaurele antice. Piese precum pumnalele de la Perșinari sau fibule-ochelari de la Tărtăria au devenit sursă directă de inspirație pentru creațiile sale contemporane.

În procesul de creație, Popa utilizează tehnici preluate din vechime, dar și tehnologii moderne care ajută la perfecționarea procesului. Turnarea metalelor, ciocănirea, decaparea și aplicarea de patine sunt, în esență, aceleași ca în antichitate, doar că astăzi sunt mai ușor de controlat și pot include materiale diferite sau combinații noi precum alamă aurită.

Produsul final: bijuteria masculină contemporană

Fiecare piesă din colecția PROTODENDI este modernă, dar are puternice rădăcini istorice. Astfel, vechi pumnale devin accesorii pentru pantofi, brățări sau broșe; sârmele din aur găsite în tezaure sunt reinterpretate ca lanțuri sau ornamente pentru pălării; iar patina verde de bronz, semnătură a timpului, este reprodusă artistic pentru efect vizual.

De ce să porți bijuterie masculină inspirată din antichitate? Unicitate și personalitate

Bijuteriile reinterpretate din antichitate transmit o poveste și aduc o notă distinctivă oricărei ținute. Sunt perfecte pentru cei care nu se tem să fie în centrul atenției și își doresc o exprimare personală autentică.

Chiar dacă sunt gândite ca bijuterii masculine, elementele colecției pot fi purtate și de femei. Acest lucru reflectă tendința actuală de fluiditate în modă, unde granițele dintre accesorii feminine și masculine devin tot mai vagi.

Prin astfel de bijuterii, purtătorul nu face doar o alegere estetică, ci susține și ideea importanței istoriei, a valorificării meșteșugurilor vechi și a legăturii dintre trecut, prezent și viitor.

Creația bijuteriei contemporane: de la atelier la expunere publică

Colecția PROTO-DENDY a fost prezentată atât în muzee, cât și la târguri de bijuterie contemporană cum este Autor. Publicul românesc a început să devină tot mai interesat de bijuteria contemporană, învățând să distingă creativitatea și povestea din spatele fiecărei piese, nu doar valoarea materială.

Proiectul are și o componentă educativă importantă: atât catalogul, cât și expozițiile sunt concepute pentru a apropia publicul larg de bijuterie, indiferent dacă este pasionat de istorie sau de design modern.