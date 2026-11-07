Poți încălca regulile juridice ca să salvezi democrația? Lecțiile crizelor constituționale din România și Polonia
O instituție spune că democrația este în pericol și că trebuie să intervină, chiar dacă legea nu îi oferă o procedură clară. Argumentul poate părea convingător. Dar cine verifică dacă pericolul justifică măsura? Și ce îl împiedică pe următorul deținător al puterii să folosească aceeași explicație?
Crizele constituționale din România și Polonia aduc în prim-plan această dilemă. Situațiile sunt diferite, însă ridică aceeași întrebare: poate apărarea Constituției să justifice depășirea limitelor stabilite de ea? Această problema a fost abordată pe larg într-un articol publicat pe JURIDICE.ro de Adrian Toni Neacșu.
Ce s-a întâmplat la Varșovia
La 30 octombrie 2026, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a semnat acte prin care îi suspenda pe președintele și vicepreședintele Tribunalului Constituțional polonez și prelua conducerea instituției. A invocat, între altele, o „stare de necesitate constituțională”.
Avocatul Poporului din Polonia a contestat existența unei asemenea instituții juridice în dreptul polonez. În spatele intervenției exista însă un blocaj real, legat de numirea judecătorilor, depunerea jurământului și posibilitatea lor de a participa la activitatea Tribunalului.
Tocmai aici începe problema: existența unei crize explică de ce cineva caută o soluție excepțională, dar nu dovedește că orice soluție este legală. În acest caz, persoana care reclama blocajul a fost și cea care a decis cum să îl înlăture, preluând conducerea instituției.
De ce privește discuția și România
În România, expresia „stare de necesitate constituțională” nu a fost folosită la anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. În opinia mea, raționamentul a urmat însă o logică asemănătoare: o amenințare excepțională a justificat o intervenție pentru care procedura legală nu oferea răspunsuri suficient de clare.
După ce validase primul tur, Curtea Constituțională a anulat întregul proces electoral prin hotărârea din 6 decembrie 2024. În martie 2025, Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu, iar CCR a confirmat decizia, acceptând că, în circumstanțele excepționale respective, BEC putea aplica direct Constituția.
Critica privește mecanismul instituțional, nu preferințele pentru sau împotriva unui candidat: justificarea excepțională folosită inițial de Curte a fost ulterior utilizată și de autoritatea care administra alegerile.
Comparația cu Polonia are totuși o limită importantă. În România a decis Curtea Constituțională, în exercitarea atribuției sale privind alegerile prezidențiale, chiar dacă interpretarea întinderii acesteia este discutabilă. La Varșovia a intervenit una dintre părțile conflictului intern, care a beneficiat direct de măsură. Cele două episoade nu sunt echivalente.
O criză reală nu este un cec în alb
Argumentul favorabil intervențiilor excepționale merită luat în serios: ce face statul atunci când apare un pericol grav, iar regulile existente nu oferă o soluție?
Comisia de la Veneția nu a exclus posibilitatea anulării alegerilor de către o curte constituțională. În raportul său din ianuarie 2025, care nu a evaluat hotărârea CCR, a insistat însă asupra caracterului excepțional al măsurii și asupra necesității unor reguli clare.
Problema nu este, așadar, dacă instituțiile trebuie să apere democrația, ci în ce condiții o pot face. Cine constată pericolul? Există o soluție mai puțin radicală? Cât durează măsura? Ce posibilitate au cei afectați să răspundă probelor? Cine verifică respectarea limitelor?
Experiența comparată oferă un avertisment: o soluție prezentată drept temporară poate dura decenii, iar o justificare acceptată pentru o intervenție poate fi reutilizată pentru altele.
Regulile trebuie scrise înaintea următoarei crize
Soluția pe care o susțin este reglementarea din timp a situațiilor excepționale, nu improvizarea competențelor în momentul conflictului.
Pentru anularea alegerilor, aceasta ar însemna stabilirea clară a procedurii, probelor și termenelor, posibilitatea celor afectați de a-și prezenta apărarea și garanții suplimentare pentru adoptarea unei măsuri atât de grave.
O instituție nu ar trebui să își poată extinde puterile doar declarând că împrejurările o cer. Necesitatea poate explica o abatere și poate fi invocată ulterior pentru justificarea ei, dar nu ar trebui să creeze singură o competență nouă.
Acesta este riscul comun pe care îl arată cele două crize: odată acceptată, excepția nu mai poate fi rezervată celor considerați de bună-credință. O pot invoca și adversarii lor. Iar protecția democrației depinde tocmai de existența unor limite care să se aplice tuturor.