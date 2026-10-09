 Amendă de 3.500 lei, înlocuită cu trei luni de închisoare, dar amânată. Ce a decis Curtea de Apel Galați | adevarul.ro
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Amendă de 3.500 lei, înlocuită cu trei luni de închisoare, dar amânată. Ce a decis Curtea de Apel Galați

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O femeie condamnată la o amendă penală de 3.500 de lei a cerut schimbarea sancțiunii, susținând că nu are bani să o plătească. În apel, Curtea de Apel Galați a stabilit o pedeapsă de trei luni de închisoare, dar a amânat aplicarea acesteia pentru un termen de supraveghere de doi ani, se arată într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro. Așadar, femeia nu a fost trimisă la închisoare.

judecator
Foto: Arhivă

Un incident în curtea unei școli

Cazul a pornit de la un incident petrecut la 1 noiembrie 2022. Femeia ar fi abordat o fetiță de 10 ani în curtea unei școli, reproșându-i comportamentul față de fiul său. Ar fi apucat-o de haină și ar fi lovit-o cu palma în spate, în prezența mai multor elevi.

Femeia a fost trimisă în judecată pentru lovire sau alte violențe și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. După retragerea plângerii prealabile, Judecătoria Galați a încetat procesul pentru prima infracțiune. Pentru cea de-a doua, a aplicat amenda penală de 3.500 de lei.

Ce s-a schimbat în apel

Numai inculpata a contestat sentința. Ea a cerut, în principal, achitarea, iar dacă această solicitare nu era acceptată, o pedeapsă care să nu presupună plata unei sume de bani. A invocat faptul că nu lucrează și nu poate achita amenda.

Curtea de Apel Galați a menținut concluzia privind săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, dar a schimbat sancțiunea. Prin hotărârea definitivă din 1 octombrie 2026, a stabilit trei luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei și un termen de supraveghere de doi ani.

Amânarea aplicării pedepsei nu trebuie confundată nici cu executarea efectivă a închisorii, nici cu suspendarea executării acesteia.

Întrebarea juridică ridicată de soluție

Cazul pune în discuție o garanție importantă: persoanei care atacă singură o hotărâre nu ar trebui să i se înrăutățească situația în propria cale de atac.

Înlocuirea unei amenzi cu o pedeapsă cu închisoarea ridică tocmai această întrebare, chiar dacă aplicarea noii pedepse este amânată. Autorul analizei precizează însă că instanța nu a examinat expres această problemă.

Soluția ilustrează relevanța situației materiale la stabilirea sancțiunii, dar nu trebuie interpretată ca o regulă generală potrivit căreia lipsa banilor justifică înlocuirea amenzii cu închisoarea.

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