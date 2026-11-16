Alcoolul și drogurile la volan: de ce o modificare a legii îi pune pe judecători în fața unei dileme

Legea a devenit mai severă pentru conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Totuși, modificările din 2024 au lăsat deschisă o întrebare: dacă judecătorul nu mai poate amâna aplicarea pedepsei, poate totuși să renunțe la aplicarea ei?

Bărbat la volanul mașinii Foto: pixabay

Controversa este analizată de judecătorul Marius Peter, de la Curtea de Apel Alba Iulia, într-un articol publicat pe JURIDICE.ro. În centrul discuției se află două soluții juridice care pot părea asemănătoare, dar care au condiții și efecte diferite.

Ce s-a schimbat în lege

Prin Legea nr. 172/2024, pentru formele de bază ale infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, pedeapsa a devenit închisoarea de la unu la cinci ani, însoțită de interzicerea exercitării unor drepturi. Alternativa amenzii penale a fost eliminată, iar amânarea aplicării pedepsei a fost interzisă expres.

Amânarea presupune că instanța stabilește o pedeapsă, dar amână aplicarea acesteia, persoana fiind supusă unui termen de supraveghere. Nu trebuie confundată cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Renunțarea la aplicarea pedepsei este o instituție distinctă: instanța constată săvârșirea infracțiunii, dar nu stabilește o pedeapsă și aplică un avertisment. Nu este o achitare și presupune îndeplinirea unor condiții stricte, inclusiv aprecierea că fapta are o gravitate redusă.

Două interpretări în conflict

Primul argument pornește de la scopul înăspririi legii: dacă legiuitorul a interzis amânarea, ar fi contradictoriu să permită renunțarea, o soluție mai favorabilă celui care a comis infracțiunea.

Celălalt argument pornește de la textul legii. Parlamentul a interzis expres amânarea, fără să introducă aceeași interdicție pentru renunțare. Poate judecătorul să extindă o restricție în defavoarea persoanei judecate, dincolo de ceea ce scrie în lege?

În plus, cele două instituții nu sunt simple trepte ale aceleiași soluții: fiecare are propriile condiții de aplicare.

Ce înseamnă pentru șoferi

Existența acestei controverse nu înseamnă că renunțarea la pedeapsă este garantată. Chiar dacă este considerată posibilă în principiu, instanța trebuie să verifice toate condițiile legale și împrejurările concrete ale faptei. Pentru forma agravată, sancționată cu până la șapte ani de închisoare, limita legală a pedepsei exclude renunțarea.

Analiza publicată pe JURIDICE.ro nu declară câștigătoare una dintre interpretări. Ea evidențiază o problemă cu miză practică: înăsprirea politicii penale trebuie pusă în acord cu limitele în care judecătorul poate interpreta legea.