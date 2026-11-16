 Boris Johnson povestește cum l-a pus Lavrov să bea vodcă lângă un șemineu încins: „A fost groaznic” | adevarul.ro
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Boris Johnson povestește cum l-a pus Lavrov să bea vodcă lângă un șemineu încins: „A fost groaznic”

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Fostul premier britanic Boris Johnson susține că nu ar trebui să existe niciun compromis cu Vladimir Putin în privința războiului din Ucraina. Într-un interviu acordat în Columbia, acesta a rememorat și o întâlnire tensionată pe care a avut-o în 2017, la Moscova, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, despre care afirmă că l-a fi pus să bea o cantitate mare de vodcă în fața unui șemineu foarte fierbinte.

Boris Johnson, fostul premier britanic.
Boris Johnson, fostul premier britanic. Foto: AFP

Johnson a respins categoric posibilitatea unui compromis cu liderul de la Kremlin în privința conflictului din Ucraina.

„Nu ar trebui să existe niciun compromis cu Putin. Oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru”, a afirmat fostul premier britanic.

Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului „Tres Respuestas”, realizat de fostul președinte columbian Iván Duque Márquez, și au fost relatate de publicația Daily Express.

Boris Johnson: Putin a refuzat să mă primească la Moscova

Fostul lider conservator a povestit și despre vizita pe care a făcut-o în Rusia în 2017, pe când ocupa funcția de ministru de Externe al Marii Britanii. Deplasarea avea ca obiectiv îmbunătățirea relațiilor dintre cele două state, însă Johnson a descris-o drept un eșec.

Potrivit acestuia, Vladimir Putin a refuzat să se întâlnească cu delegația britanică și l-a trimis în locul său pe Serghei Lavrov.

„M-am dus să îl văd pe Putin. A refuzat să mă primească”, a relatat Johnson, care l-a descris pe ministrul rus de Externe drept „un om îngrozitor, absolut incapabil”.

Fostul premier a rememorat și întâlnirea cu Lavrov: „M-a pus să beau o cantitate uriașă de vodcă în fața unui șemineu foarte fierbinte. Era pur și simplu ca un fel de pedeapsă dintr-un internat victorian. A fost groaznic. Și nu am ajuns nicăieri”.

Acesta a spus că încercarea de a îmbunătăți relațiile cu Rusia s-a încheiat cu o dezamăgire, în condițiile în care Moscova a continuat să comită acte pe care le-a calificat drept barbare, inclusiv otrăvirea unor persoane pe teritoriul Marii Britanii.

„Am încercat să mă împrietenesc cu Rusia și nu am reușit”, a afirmat fostul premier.

Schimb de replici tensionat între Johnson și Lavrov

Vizita din 2017 a fost marcată și de un schimb de replici între cei doi miniștri de Externe, în timpul unei conferințe de presă. Johnson a afirmat că avea suficientă încredere în Lavrov încât să îi lase haina în grijă la sosire.

Ministrul rus a replicat: „Nu era nimic în buzunarele hainei lui Boris”.

„Deci ați percheziționat-o deja?”, a răspuns Johnson.

Lavrov a respins anterior relatarea fostului premier britanic despre episodul cu vodca și șemineul. Oficialul rus a susținut că întâlnirea a avut loc într-o atmosferă obișnuită, explicând că șemineul din reședința Ministerului rus de Externe era apreciat de oaspeți.

Totodată, Lavrov l-a acuzat pe Johnson că nu spune adevărul, afirmând că fostul premier britanic este cunoscut pentru comportamentul său excentric și că „poate minți cu ușurință”.

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