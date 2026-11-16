Incendiu devastator pe insula Phuket din Thailanda. 11 oameni au murit, iar alți 16 au fost răniți

Un incendiu izbucnit luni, în jurul orei 03:30, într-o clădire cu patru etaje din insula thailandeză Phuket, s-a soldat cu 11 morți și 16 răniți. În imobil se aflau un restaurant și spații de locuit.

Incendiu devastator pe insula Phuket din Thailanda. Foto: X/@AJEnglish

Focul a cuprins clădirea din districtul Patong, iar pompierii au intervenit timp de aproximativ două ore pentru a-l stinge. După lichidarea incendiului, echipele de salvare au găsit 11 persoane decedate, printre care cetățeni thailandezi și birmanezi, potrivit unui reprezentant al poliției locale, citat de Al Jazzera.

Alte 16 persoane au fost transportate la spital. Acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum sau au fost rănite de cioburile de sticlă provenite de la ferestrele sparte.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili de la ce a pornit incendiul.

Siguranța barurilor și cluburilor de noapte din Thailanda a revenit în atenția publică după mai multe tragedii produse în ultimii ani.

În luna iulie, un bar aglomerat din Bangkok a fost cuprins de flăcări, în urma unui incident provocat, potrivit primelor informații, de un scurtcircuit electric. 40 de persoane au murit.

Un incendiu de proporții s-a produs și în noaptea de Revelion din 2009, într-o discotecă din capitala thailandeză. Atunci, 67 de oameni și-au pierdut viața, iar aproximativ 200 au fost răniți.