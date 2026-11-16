Ministrul Justiției admite că statul nu poate plăti integral restanțele magistraților. Ce soluție propune Radu Marinescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, consideră că restanțele salariale câștigate de magistrați în instanță, care depășesc 5 miliarde de lei, nu pot fi achitate integral și imediat, în condițiile actuale ale bugetului. Marinescu susține că plata ar trebui realizată printr-o eșalonare sau prin alte formule și pledează pentru dialog între Guvern și toate categoriile profesionale care au de recuperat drepturi salariale.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Foto: Adevărul

Ministrul a subliniat că magistrații nu sunt singurii care au obținut în instanță drepturi bănești restante, existând numeroase litigii în care sunt implicate și alte categorii profesionale.

„Consider că trebuie să existe dialog, nu sunt doar magistrații cu astfel de drepturi bănești, sunt foarte multe litigii, sunt multe categorii profesionale care au apelat la accesul la justiție”, a declarat Radu Marinescu, invitat duminică seară la TVR Info.

Ministrul Justiției a precizat că hotărârile judecătorești definitive și executorii trebuie respectate și puse în aplicare, însă Guvernul trebuie să găsească resursele necesare fără să afecteze echilibrul bugetar.

„Responsabilitatea noastră ca Guvern este să identificăm resurse, dar, în același timp, să protejăm interesele financiare naționale, astfel încât să avem un buget echilibrat și să putem să utilizăm resursele pentru întreaga societate”, a explicat oficialul.

Ministrul Justiției susține plata eșalonată a restanțelor

Radu Marinescu a precizat că Ministerul Justiției nu gestionează fondurile din care ar urma să fie achitate aceste drepturi salariale, responsabilitatea revenind Ministerului Finanțelor. Totodată, el a admis că situația financiară a statului este dificilă.

În acest context, ministrul consideră că plata eșalonată ar putea reprezenta o soluție pentru achitarea sumelor restante.

„Cred că cea mai echilibrată formulă de plată este cea sub forma unei eșalonări sau poate alte formule, dar nu cred că există posibilitatea concretă să fie achitate integral acum și imediat aceste sume de bani”, a afirmat Radu Marinescu.

Guvernul, obligat să asigure peste 5 miliarde de lei pentru plata restanțelor

Declarațiile ministrului vin după ce, la 15 octombrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Guvern împotriva sentinței Curții de Apel București. Hotărârea obliga Executivul să asigure integral fondurile necesare pentru plata restanțelor salariale ale magistraților.

Suma pe care statul trebuie să o asigure pentru achitarea acestor drepturi depășește 5 miliarde de lei.