Apropiații președintelui francez susțin că Washingtonul favorizează Rusia în negocieri și exercită presiuni asupra Kievului pentru a accepta condiții considerate inacceptabile. Parisul afirmă că va continua să sprijine Ucraina.

Emmanuel Macron, președintele Franței Foto: Profimedia

Administrația președintelui francez Emmanuel Macron consideră că Statele Unite nu doar că au încetat să sprijine Ucraina, ci contribuie, în practică, la înrăutățirea situației acesteia, exercitând presiuni asupra Kievului pentru a accepta condiții inacceptabile.

Potrivit unor oficiali din anturajul liderului francez, citați de postul de radio France Inter, Parisul urmărește, în schimb, să mențină capacitatea Ucrainei de a se apăra și de a lovi ținte de pe teritoriul Rusiei.

Acesta va fi unul dintre obiectivele reuniunii „Coaliției de Voință”, programată pentru 19 noiembrie, la Berlin, la care sunt așteptați peste 20 de șefi de stat și de guvern.

Oficialii francezi au criticat rolul Washingtonului în negocierile privind încheierea războiului, afirmând că, deși Statele Unite se prezintă drept mediator, acțiunile lor nu reflectă această poziție.

„Fac un lucru în același timp foarte simplu și foarte grosolan: maximizează șansele părții puternice și le reduc pe cele ale părții slabe, constrângând-o pe aceasta din urmă să accepte condiții inacceptabile”, au declarat sursele citate de France Inter.

Parisul cere consolidarea capacităților militare ale Ucrainei

Potrivit acelorași surse, Emmanuel Macron susține că Ucraina trebuie să primească echipamente pentru combaterea dronelor, rachete interceptoare și armament cu rază lungă de acțiune, astfel încât să își poată consolida apărarea în fața atacurilor rusești.

Aceste măsuri urmează să fie discutate în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință”, de la Berlin.

Reprezentanții președinției franceze au reafirmat că Parisul va continua să sprijine Kievul, argumentând că pacea în Ucraina este esențială pentru securitatea întregii Europe.

Totodată, apropiații lui Macron au criticat politicienii francezi care cer reducerea ajutorului acordat Ucrainei. Printre aceștia se numără reprezentanții partidului „Franța Nesupusă” (LFI), dar și Marine Le Pen, candidata partidului Adunarea Națională (RN) la viitoarele alegeri prezidențiale.

Potrivit oficialilor francezi, astfel de poziții contravin inclusiv intereselor strategice ale Franței.

Aceștia au criticat, de asemenea, discursurile politice care promovează ostilitatea față de europeni și condamnă Ucraina, în timp ce Emmanuel Macron pledează pentru o abordare comună a intereselor de securitate ale Kievului și ale Europei.

Președintele francez a afirmat în repetate rânduri că securitatea Ucrainei este strâns legată de cea a Franței. În opinia sa, sprijinirea Kievului în fața agresiunii ruse contribuie, în mod direct, la protejarea cetățenilor francezi.

Macron consideră că reducerea ajutorului militar și financiar ar putea împinge Ucraina să accepte o pace nedreaptă, fără garanții de securitate suficiente. Un asemenea scenariu ar slăbi, în consecință, întreaga Europă.

Liderul francez a calificat această abordare drept una înfrântistă și a avertizat că ar putea favoriza izbucnirea unui nou război. El a subliniat că o asemenea poziție nu ar trebui să reprezinte politica Franței.

Zelenski: SUA au întrebat dacă Ucraina ar renunța la Donbas în schimbul aderării la NATO

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că reprezentanții Statelor Unite l-au întrebat pentru prima dată în mod direct dacă Ucraina ar fi dispusă să își retragă trupele din Donbas în schimbul aderării la NATO.

Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina discută în prezent cu partenerii săi un plan de securitate care ar urma să includă garanții din partea NATO și a Uniunii Europene, menținerea unei armate puternice, finanțarea acesteia și furnizarea de armament.

Planul ar trebui să cuprindă și o strategie de reconstrucție a Ucrainei, cu surse de finanțare clar stabilite.

Zelenski a declarat că este dispus să supună aderarea țării la NATO unui referendum, dacă Statele Unite și ceilalți membri ai Alianței vor confirma că această perspectivă este posibilă.

Președintele ucrainean a exclus însă două concesii majore: înscrierea în Constituție a neutralității Ucrainei și recunoașterea teritoriilor ocupate temporar de Rusia drept parte a Federației Ruse.