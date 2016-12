UPDATE Sevil Shhaideh e premierul propus de PSD. Surse: Iohannis i-a spus lui Dragnea că Shhaideh i se pare „o propunere decentă“

UPDATE Prima zi de consultări s-a încheiat. Mâine, preşedintele va discuta cu PMP şi minorităţile naţionale.

UPDATE Kelemen Hunor: Nu avem nicio propunere pentru funcţia de premier. Dacă va fi desemnată persoana propusă de PSD-ALDE, o vom vota. Vom fi într-o colaborare cu coaliţia PSD-ALDE, dar nu vom intra în Guvern. Aşa cum o cunoaştem, doamna Shhaideh este o persoană onestă, e un om capabil, va putea conduce un Guvern în perioada următoare. Decizia îi aparţine preşedintelui.

UPDATE Surse participante la consultările dintre Klaus Iohannis şi delegaţia PSD- ALDE au declarat pentru "Adevărul" că şeful statului i-a spus lui Liviu Dragnea că "Sevil Shhaideh, la prima vedere, pare o propunere decentă".

UPDATE La consultări urmează UDMR.

UPDATE Nicuşor Dan: Ne menţinem poziţia din campanie. În urma votului românilor s-a conturat o majoritate care a propus un nume de premier- Liviu Dragnea printr-un interpus. Nu o să votăm un astfel de guvern, o să facem Opoziţie. Savil Shhaideh nu are anvergura necesară pentru a fi premier.

UPDATE Au început negocierile dintre Iohannis şi USR.

UPDATE Raluca Turcan, după consultări: PNL va rămâne în Opoziţie, după ce am luat act de aritmetica parlamentară. În Parlament, vom urmări punerea în practică a programului de guvernare al PSD. Liviu Dragnea are un limbaj antiocidental. Sperăm că această coaliţie de guvernare va pune pe primul loc interesul public, şi nu interesul individual. Propunerea Sevil Shhaideh arată obsesia de control a domnului Dragnea. Ne duce cu gândul la Adrian Năstase. Este un smnal nefavorabil pentru mediul economic. Este un semnal că partea de creştere a taxelor şi impozitelor va fi din nefericire aplicată. Nu cred că românii când au votat PSD au votat pentru fina domnului Dragnea. Una este să avem un premier cu un profil politic conturat, alta e să primim o mutare de familie a domnului Drganea. Cred că mulţi dintre membrii PSD au dificultăţi în a o recunoaşte pe doamna care a fost propusă.

UPDATE Sevil Shhaideh e premierul propus de Dragnea. Sevil Shhaideh a fost ministrul Dezvoltării în Guvernul Ponta în 2015 pentru câteva luni, după ce Liviu Dragnea a demisionat din guvern ca urmare a condamnării penale. "Doamna Shhaideh va fi premierul, iar eu voi fi responsabilul politic. Pe doamna Shhaideh o recomandă capacitatea de muncă şi o bună cunoaştere pe absorbţia fondurilor europene. Sevil are o autoritatea foarte mare, câteodată prea mare. Dacă această propunere va fi refuzată, atunci vom înţelege că nu s-ar dori ca cei care au câştigat alegerile să nu facă Guvernul", a spus Dragnea.

UPDATE Liviu Dragnea, după consultări: Eu aveam dreptul legitim să solicit pentru mine funcţia de premier. Dar am ţinut cont de două lucuri: de afirmaţiile repetate ale preşedintelui şi, în plan principal, nu secundar, de legile în vigoare. Nu vreau să încep un mandat prin forţarea legii. O condamnare nedreaptă şi o lege profund neconstituţională nu mi-au dat dreptul să fiu premier. Am vrut un om în care să am încredere totală, iar eu să-mi asum răspunderea pentru acţiunile guvernamentale, nu un om care să-şi facă un proiect personal. Nu va fi un guvern de vedete.

VIDEO cu declaraţia lui Liviu Dragnea

UPDATE Au început discuţiile dintre Klaus Iohannis şi liderii PSD-ALDE. Alături de preşedintele Klaus Iohannis se află consilierii Bogdan Aurescu, Ion Oprişor, Mădălina Dobrovolschi şi Dana Bârsan.

UPDATE Delegaţia PSD- ALDE, formată din Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu şi Daniel Constantin- a ajuns la Palatul Cotroceni.

UPDATE Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a primit, miercuri dimineaţă, din partea Comitetului Executiv Naţional al partidului, un mandat în alb pentru consultările de la Cotroceni şi susţinerea propunerii de premier.

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru miercuri şi joi, partidele parlamentare la o nouă rundă de consultări pentru desemnarea premierului. Primul partid care va intra la discuţii cu Iohannis este PSD, care a cerut, printr-o scrisoare, să vină însoţit de partenerii de la ALDE, convocaţi, iniţial, pentru ziua de joi. Şeful statului a fost de acord cu cerinţa social-democraţilor.

Numele premierului va fi o surpriză şi pentru social-democraţi. Potrivit statutului PSD, numele premierului trebuie să fie aprobat în Comitetul Executiv Naţional al PSD (CExN), care se va reuni, începând cu ora 09.00, la Palatul Parlamentului. Însă nici cu două ore înainte de a amerge la consultări, Liviu Dragnea nu va face cunoscut partidului numele premierului pe care îl va pune pe masa preşedintelui Klaus Iohannis. Dragnea va cere mandat din partea partidului pentru a anunţa premierul, direct, la Palatul Cotroceni.

După PSD, urmează să intre la consultări liberalii şi reprezentanţii USR. Pentru joi, sunt programate UDMR, PMP şi grupul minorităţilor naţionale. În funcţie de nominalizarea preşedintelui Klaus Iohannnis, votul în Parlament ar putea avea loc vineri, dacă şeful statului va anunţa numele premierului joi, sau marţi, dacă Iohannis vîl va nominaliza vineri.

PSD a refuzat să participe la prima rundă de consultări, convocată de Iohannis a treia zi după alegerile parlamentare, invocând faptul că Biroul Electoral Central (BEC) nu a validat rezultatele finale şi nici nu a avut loc convocarea Parlamentului. PNL a încercat să construiască o coaliţie anti-PSD, prin atargerea ALDE de partea partidelor de dreapta. Preşedintele Klaus Iohannis a avut inclusiv o întâlnire informală cu copreşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu, care a decis, în cele din urmă, să bată palma cu PSD.