Cel mai odios criminal s-a pregătit de eliberare, după cinci crime şi 22 de ani de temniţă. Beniamin Laichici „regretă nespus şi are victimele pe conştiinţă”

Tribunalul Mureş a judecat, miercuri, contestaţia la executare depusă de Beniamin (Jian) Laichici, autorul masacrului cu cinci victime petrecut în Deva şi Abrud, în 1995. Beniamin Laichici (63 de ani) a solicitat eliberarea condiţionată, după cei 22 de ani petrecuţi în detenţie. „Instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 12 aprilie 2017”, a precizat Veronica Ţambrea, purtătoarea de cuvânt a Tribunalului Mureş.

În ultimii ani, Beniamin Laichici a depus mai multe cereri de eliberare din închidoare, majoritatea întemeiate pe faptul că a împlinit 60 de ani şi că a executat deja două decenii de închisoare, având un comportament adecvat. În una dintre aceste cereri, respinsă de instanţă, a susţinut „că regretă fapta comisă, are peste 61 de ani, are casă, are pământ şi nepoţi şi doreşte să-şi vadă de viaţa şi de credinţa sa, arătând totodată că este un păcat mare să iei viaţa unui om şi le are pe conştiinţă pe victime, este sănătos fizic şi psihic şi a fost amânat de mai multe ori pentru aceleaşi motive. În concluzie, petentul arată că regretă nespus de mult fapta, respectiv faptul că i-a împuşcat pe oamenii respectivi şi solicită să-i fie admisă cererea de liberare condiţionată”.



În luna noiembrie a anului trecut, la solicitarea precedentă, Tribunalul Mureş a stabilit termenul de 1 iunie 2017, „ca dată după care situaţia petentului condamnat va putea fi reanalizată”.

Crimele odioase ale lui Beniamin

Au trecut 22 de ani de la crimele comise de Beniamin Laichici, fost Jian. În 6 martie 1995, criminalul a vrut să se răzbune pe familia soţiei sale şi a declanşat un adevărat măcel pe străzile Devei şi în Abrud. Cu gândul că soţia îl înşela cu şeful firmei de pază la care lucra, Beniamin Laichici a împrumutat o armă de vânătoare de la un coleg de serviciu, iar în 6 martie 1995 s-a deplasat cu un taxi până la Abrud, unde locuiau cumnaţii săi. L-a ucis pe unul dintre ei, dar şi pe un vecin al acestuia. „Sub ameninţarea armei, Jian Beniamin i-a condus pe cei doi în direcţia unde era situată gospodăria indicată, trăgând, în prealabil, un foc de armă, în aer, în semn de averisment. După parcurgerea unei părţi din drum, Jian Beniamin i-a cerut lui Florin S. să-l strige pe fratele său, care s-a deplasat apoi spre ei. Jian Beniamin i-a condus apoi pe cei trei în bucătăria de vară, unde la scurt timp a deschis focul acupra celor trei victime. Marin S. şi Ioan T. au decedat pe loc, însă Florin S. a reuşit să se salveze, punând o valiză de lemn în dreptul geamului ce despărţea bucătăria de cerdac, după care a deschis uşa şi a fugit spre locuinţa unui vecin, al cărui fiu a anunţat organele de poliţie”, informau anchetatorii.

Masacru pe străzile Devei

Ucigaşul s-a întors în Deva, unde a mai omorât un bărbat, de la care a împrumutat arma cu care a comis primele două crime, cu patru focuri de armă. Câteva ore mai târziu, Beniamin s-a prezentat la locul de muncă al soţiei sale, un chioşc din zona gării din Deva. Femeia nu era la lucru, ascunzându-se de mai multe zile de teama soţului ei. Acolo, Beniamin a împuşcat în cap o tânără care era colegă de serviciu cu soţia sa. Setea de sânge I s-a potolit după ce a mai ucis cu patru focuri de armă pe şeful său, bănuit de legături amoroase cu soţia sa.

Crima a avut loc în plină stradă, în faţa Baroului de Avocatură din Deva, în zona unde locuia victima. Înarmat, criminalul s-a deplasat la sediul Poliţiei din Deva pentru a se preda, oferindu-le arma şi cele trei cartuşe pe care le mai avea. Ar fi aşteptat liniştit deschiderea programului cu publicul al secţiei. Condamnat pe viaţă, după cele cinci crime comise în 5 – 6 martie 1995, Laichici (nume pe care şi l-a schimbat în închisoare după cel al unei femei pe care ar fi iubit-o) a obţinut în anii trecuţi transformarea pedepsei în 25 de ani de închisoare.

