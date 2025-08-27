Cosmeticele care vor fi interzise în magazine de la 1 septembrie: „România, ca stat membru al UE, aplică aceste prevederi”

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis miercuri, 27 august, ce produse cosmetice vor fi interzise începând cu 1 septembrie.

„Începând cu 1 septembrie 2025, în conformitate cu legislația Uniunii Europene, utilizarea ingredientului TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) este interzisă în produsele cosmetice. România, ca stat membru al UE, aplică aceste prevederi.

TPO a fost inclus în Anexa II a Regulamentului (CE) 1223/2009 prin Regulamentul Omnibus VII”, transmite ANPC într-un comunicat.

Instituția recomandă consumatorilor ca, atunci când achiziționează produse cosmetice (în special pentru unghii – ojă semipermanentă, geluri UV etc.), să verifice eticheta, să caute TPO în lista de ingrediente și să evite produsele care îl conțin.

„Dacă identificați un produs care conține TPO:

Vă recomandăm să NU îl folosiți

Informați comerciantul/operatorul economic

Păstrați bonul fiscal și depuneți o reclamație la ANPC accesând www.anpc.ro – secțiunea „Formular reclamație”

Atenție sporită la produsele achiziționate din:

Magazine online internaționale

Piețe sau standuri neautorizate”, mai transmite ANPC.

TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) este un ingredient chimic utilizat în produsele cosmetice, în special în gelurile UV și ojele semipermanente, rolul său fiind să ajute produsul să se întărească sau să se usuce rapid sub lumina UV, făcând unghia mai rezistentă și lucioasă.

Potrivit unui comunicat publicat de Comisia Europeană (CE), TPO a fost clasificat drept toxic pentru reproducere CMR categorie 1B prin Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2024/197 în baza Regulamentului CLP (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008). Această clasificare se aplică începând cu 1 septembrie 2025.

Această clasificare a declanșat includerea obligatorie a TPO în Anexa II (substanțe interzise) a Regulamentului Cosmeticelor prin Regulamentul (UE) 2025/877. Conform Regulamentului Cosmeticelor, această includere trebuie să se aplice în aceeași dată cu clasificarea armonizată a TPO.

Includerea obligatorie a TPO în Anexa II a fost discutată cu statele membre înainte de adoptare, iar aproape toate statele membre au fost de acord (25 de state UE au votat pentru, 1 împotrivă și 1 s-a abținut).

Comisia Europeană nu poate permite folosirea TPO decât dacă cineva depune o cerere specială și aceasta este aprobată pe baza unor studii științifice complete. Pentru a primi aprobarea, trebuie demonstrat că nu există alternative, că produsul va fi folosit într-un mod controlat și că respectă toate regulile de siguranță.

Până acum, nimeni nu a cerut această derogare, așa că interdicția se aplică integral de la 1 septembrie 2025.