La 92 de ani, atleta Elena Pagu devine cel mai activ vlogger internaţional: în primul episod, nonagenara l-a antrenat pe BRomania VIDEO

Atleta în vârstă de 92 de ani, singura româncă deţinătoare a mai multor titluri de campioană mondială, europeană şi balcanică la campionate de marş sportiv, are vlog, iar mesajul său este unul cât se poate de pozitiv. „Inima nu face riduri“ este numele proiectului din online lansat de Elena, vlog prin care aceasta vrea să arate tuturor că vârsta este doar un număr şi dincolo de el se ascund multe comori.

Susţinătoare a unui stil de viaţă activ, promotoare a sportului la orice vârstă şi a atitudinii optimiste, Elena Pagu are de gând să arate prin intermediul vlogului său cum să fim din nou tineri.

În primul episod al vlogului său, Elena Pagu l-a scos pe Matei Dima aka BRomania în parc, pentru a-i arăta cum decurge o sesiune obişnuită de antrenament a atletei.

Zilele acestea Elena Pagu se pregăteşte pentru participarea la Campionatele Europene de şosea pentru veterani, care au loc între 18 şi 20 mai, la Alicante, în Spania. Concursul se va desfăşura pe şosea şi va avea două probe competitive: 10 kilometri şi semimaraton, dar şi probe de ştafetă sau marş.

De 8 ori campioană mondială, de 4 ori campioană balcanică şi de 5 ori campioană europeană, Elena Pagu este o adevărată legendă la nivel internaţional. Ce este însă uimitor este că Elena Pagu a început să alerge la 57 de ani, iar cea mai recentă medalie a câştigat-o la 90 de ani, în octombrie 2016, în proba de 5000 de metri marş.

„Nicio realizare din viaţa mea nu mi-a creat aşa o stare euforică, parcă-mi venea să zbor de câte ori am auzit imnul ţării mele, de câte ori m-am înfăşurat în drapelul ţării mele, de câte ori am auzit mii de aplauze ale oamenilor veniţi de pe întreg globul şi numele ţării mele scandat: «Romania! Romania!». Şi cârduri de oameni stând la rând să se fotografieze cu mine. Eu, totuşi, am făcut ceva pentru ţara mea şi asta mă înalţă în ochii mei. Fraţilor, nu mă mai uit în oglindă, dar să ştiţi că inima nu face riduri!“, spunea atleta anul trecut pe scena TEDxEroilor din Cluj.

Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, nonagenara mărturisea: „Nu mă mulţumesc cu o cursă de Doamne-ajută, ţin neapărat să mă urc pe podium, pe locul I.“