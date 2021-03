Xiaomi a lansat primul său smartphone pliabil, Mi MIX FOLD - VIDEO

Mi MIX FOLD vine cu un setup cvadruplu de difuzoare, o baterie de 5,020mAh şi suport pentru încărcare turbo la 67W.

Primul telefon pliabil creat de Xiaomi, Mi MIX FOLD are un design în formă de U şi este cu 27% mai uşor decât alte telefoane pliabile. A trecut prin 200,000 de plieri în testele de fiabilitate şi până la un milion de plieri la testele extreme.

Echipat cu un ecran OLED flexibil de 8.01 inci, cu rezoluţie WQHD+, Mi MIX FOLD oferă o rată de aspect de 4:3.

Calitatea display-ului este la acelaşi nivel cu al telefoanelor flagship din portofoliul Xiaomi. Ecranul, capabil să redea 1 miliard de culori, a fost calibrat prin propriul algoritm Xiaomi şi are indici de acurateţe a culorilor, JNCD≈0.29 şi ΔE≈0.35. Cu o luminozitate maximă de 900 niţi şi una medie de 600 niţi, conţinutul poate fi urmărit fără probleme indiferent de setare, în timp ce rata de contrast a culorii de 4,300,000:1, tehnologia Dolby Vision, suportul HDR10+ şi gama de culori DCI-P3 asigură imagini realiste.

Pe lângă display-ul intern, Mi MIX FOLD are şi un ecran AMOLED extern de 6.52 inci, cu rată de refresh de 90Hz, o rată de răspuns la atingere de 180Hz şi rezoluţie HD+. Ecranul are o rată de aspect de 27:9, iar indicii de acurateţe a culorilor sunt JNCD≈0.55 şi ΔE≈0.52. Luminozitatea maximă este de 900 niţi, cea medie de 700 niţi şi are suport HDR10+.

Cu algoritmul AI dezvoltat de Xiaomi, display-urile interne şi externe ale lui Mi MIX FOLD pot genera imagini şi filmări la calitate ridicată şi sunt capabile să dubleze rezoluţia fotografiilor de la 720p la 1440p. Pe partea video, algoritmul AI triplează rezoluţia, îmbunătăţind dimensiunea filmelor de la 480p la 1440p.

Xiaomi a creat pe Mi MIX FOLD primul setup cvadruplu de difuzoare pentru un smartphone. Difuzoarele duale 1216 sunt poziţionate simetric pe fiecare parte a ecranului, au o amplitudine de 0,65 mm şi o cavitate sonoră echivalentă cu 1,34cc. Proprietăţile native ale difuzoarelor sunt îmbunătăţite de algoritmul Smart PA de 15V, care ridică nivelul sunetului cu până la 40% peste cel al lui Mi 10 Pro. Mi MIX FOLD duce mai departe tradiţia seriei Mi 11, prin calibrarea profesională a sunetului de experţii Harman Kardon.

Mi MIX FOLD este primul smartphone din industrie care adoptă un sunet surround panoramic. Folosind algoritmul Xiaomi de îmbunătăţire a celor patru difuzoare, dispozitivul poate reda câmpuri audio 3D, prin construirea unei dimensiuni adiţionale de sunet în partea de sus a difuzoarelor principale.

Echipat cu Dolby Vision şi un sistem de sunet panoramic 3D cvadruplu, Mi MIX FOLD asigură o experienţă de vizionare captivantă, culori vii, o calitate a sunetului completă şi o suprafaţa de afişare imensă. De asemenea, dispozitivul are funcţia multi-window şi oferă posibilitatea de a viziona până la patru videoclipuri în ferestre diferite de pe ecran, în acelaşi timp.Mi MIX FOLD aduce în prim-plan şi experienţe de gaming de neegalat pe un dispozitiv mobil. Dimensiunea de 8.01" asigură mai mult spaţiu vertical şi un câmp de vizualizare mai generos în comparaţie cu telefoanele inteligente tradiţionale. Ecranul de mari dimensiuni al lui Mi MIX FOLD este util şi pentru oamenii de afaceri. Suportă o gamă largă de instrumente de lucru extrem de practice, cum ar fi split screen, multi-screen drag and drop, ferestre paralele, modul Desktop, asistent de întâlnire AI şi multe altele.

Mi MIX FOLD consemnează debutul procesorului Surge C1 – un chip de procesare a imaginii dezvoltat de Xiaomi. Produs după doi ani de cercetare şi o investiţie de 140 milioane RMB, acest procesor garantează performanţă ridicată, fără a consuma resursele unităţii centrale de procesare sau spaţiul de stocare. Se asigură astfel un algoritm 3A şi capabilităţi îmbunătăţite în condiţii de lumină redusă, pentru o focalizare automată mai exactă, expunere automată şi balans de alb.

De asemenea, Mi MIX FOLD este primul smartphone din lume cu tehnologie de lentile lichide. Lentila lichidă foloseşte principiul bionic al ochiului uman. Formează o structură asemănătoare cu a unei lentile prin introducerea unui lichid transparent într-un film, procedeu foarte diferit de cel al lentilelor optice obişnuite. Raza de curbură a suprafeţei sferice poate fi schimbată cu exactitate, datorită motorului de înaltă precizie dezvoltat pe tehnologia Xiaomi. Acesta permite un zoom optic 3X, un zoom telephoto de până la 30X şi o distanţă minimă de focalizare de 3cm. O singură lentilă virtuală asigură funcţiile a două lentile. Se pot fotografia micro detalii, dar şi munţii, de la mare distanţă. Această lentilă lichidă transmite lumina puternică, are o dispersie foarte redusă şi rezistă excelent, indiferent de vreme. Îşi poate păstra forma lichidă până la temperaturi minime de -40°C şi maxime de 60°C.

Mi MIX FOLD este echipat şi cu o cameră principală de 108MP şi o cameră ultra-wide de 13MP, cu un câmp vizual impresionant de 123°. Camera principală de 108MP are lentile 7P, în timp ce senzorul ultra-wide de 123° are funcţia de comutare smart, ce asigură detectarea clădirilor sau a peisajelor. În acelaşi timp, corectarea automată a distorsionării deformărilor ultra-wide este îmbunătăţită cu ajutorul inteligenţei artificiale. Aceasta nu doar că înlătură distorsiunea peisajelor, dar corectează şi distorsiunea figurilor oamenilor din fotografiile de grup.

Mi MIX FOLD are o baterie de 5,020mAh, cea mai mare de pe un telefon pliabil lansat până acum. Foloseşte noua arhitectură patentată de Xiaomi de baterie duală paralelă, care constă în folosirea a două baterii cu capacitate de 2,460mAh şi 2,560mAh. Aceasta structură paralelă specială permite alimentarea cu 10A, ce asigură un impuls puternic pentru cele patru difuzoare ale smartphone-ului.

Mai mult decât atât, Mi MIX FOLD se încarcă rapid la 67W. Prin cele trei chipset-uri IC şi alăturarea paralelă a doua pompe de încărcare eficiente, rata de conversie ajunge până la 97.5%, ceea ce înseamnă că telefonul se va încărca complet în 37 de minute. A fost introdusă şi tehnologia de baterie CNT care face încărcarea mai sigură şi mai rapidă şi oferă o durată prelungită de viaţă a bateriei.

Mi MIX FOLD este dotat cu cel mai nou procesor flagship Qualcomm Snapdragon 888. Tehnologia de procesare pe 5nm îmbunătăţeşte performanţele CPU, GPU şi AI, reducând în acelaşi timp consumul. Noul spaţiu de stocare flash tip UFS 3.1, alături de memoria RAM 3,200MHz LPDDR5 potenţează procesorul Snapdragon 888.

Pentru a eficientiza zona în care se pliază, Mi MIX FOLD are un sistem de răcire de tip fluture, care integrează o zonă largă de răcire a lichidului, gel termal, straturi multiple de grafit şi alte metode de disipare a căldurii. Dimensiunea totală a zonei de răcire este de 22,583.7mm, ceea ce înseamnă că va distribui egal căldura excesivă şi va răci întregul dispozitiv. Astfel, capacitatea de răcire este îmbunătăţită în timpul operaţiunilor solicitante, a încărcării rapide sau a folosirii reţelelor 5G.

Mi MIX FOLD este disponibil în versiunea Standard şi Ceramic Special Edition. Prima dintre ele utilizează a cincea generaţie de Corning Gorilla Glass, cu textură ceramică. Ceramic Special Edition are o ramă centrală şi butoane de volum din aur, dar şi un spate ceramic negru pe spate cu o gravură specială.

Mi MIX FOLD va avea un preţ recomandat de vânzare de 9999 RMB (circa 1500 de dolari) pentru versiunea 12GB+512GB şi un preţ de 12999 RMB (circa 1900 de dolari) pentru versiunea 16GB+512GB.

Precomenzile pentru Mi MIX Standard Edition şi Ceramic Special Edition vor începe de pe data de 30 martiie. Mi MIX FOLD va fi disponibil oficial pentru cumpărare în China, de pe data de 16 aprilie, pe canalele oficiale Xiaomi.