Samsung confirmă că evenimentul de lansare al lui Galaxy S21 va avea loc pe 14 ianuarie

Confirmarea evenimentului a venit graţie unei invitaţii la noul eveniment Galaxy Unpacked, care va avea loc pe 14 ianuarie, indică The Verge . Sub deviza „Welcome to the Everyday Epic”, evenimentul va începe la ora 20:00 în România şi ne va oferi primul look la noile telefoane flagship ale celor de la Samsung: Galaxy S21, S21 Plus şi S21 Ultra.

Succesoarele lui S20 şi S20 Plus sunt aşteptate să aibă specificaţii similare în mare parte, cu excepţia dimensiunilor (varianta Plus fiind, în mod evident, mai mare), iar modelul S21 Ultra ar urma să vină cu un display curbat şi suport pentru stylus-ul celor de la Samsung, S-Pen, disponibil pe gama Note.

Designul a fost deja „scăpat” în presă în urmă cu o lună, astfel că nu ne va surprinde să vedem acel „colţ” al telefonului de o culoare diferită, în care va fi amplasat ansamblul de cameră.

La eveniment, alături de noile telefoane, este aşteptată şi lansarea unor noi căşti ale sud-coreenilor, Galaxy Buds Pro.