Digi K1 smartphone mid-range sub brandul Digi Mobil [TECH-REVIEW]

Digi K1 e un smartphone de clasă medie (mid-range) Dual Sim - Dual 4G, Dual VoLTE, asta înseamnă că ambele SIM-uri functionează concomitent în 3G/4G sau în VoLTE. Dispozitivul smartphone are un procesor cu opt nuclee Helio P23, 6GB memorie RAM, placă grafică Mali-G71, stocare de 64GB şi o baterie de 4200 mAh. Ecran de 6 inci (402 dpi) cu rezoluţie Full HD+ (2160 x 1080) şi raport 18:9. Sistem de operare Android 8.1 (Oreo).

Ecranul are culori bune, uşor saturate şi se vede ok în orice condiţii de lumină, interior / exterior. Dispozitivul e mare, are în jur de 200 de grame. Marginile de sus şi de jos ale ecranului au aproximativ 0.5 cm fiecare. Androidul e curat cu puţine aplicaţii preinstalate.

Camera principală duală are rezoluţie de 21 MP, zoom digital 2X şi blitz, camera de selfie duală are 13 MP, zoom digital 2X, blitz. Ambele camere au distanţa focală de 3.5 mm. Meniul camerei cuprinde opţiunile : Video, Photo, FaceBeauty, Blur, Mono, Panorama şi PRO.

Camera principală scoate imagini decente pe lumina zilei. Dacă activezi HDR nu obţii rezultate mai bune, fotografiile vor ieşi uşor supraexpuse.

Imaginile selfie sunt ok, dar contrastul putea fi mai bun.

Selfie Ada Constanda.

Deşi nu e un smartphone de top, am instalat pe el Asphalt 9 şi Pubg, pe care le-am jucat fără probleme cu setările implicite (default).

Am rulat pe el şi testele benchmark obişnuite: Antutu, 3D Mark şi GeekBench.

Şi testele de viteză pe wireless 5GHz şi pe o cartelă Digi 4G (LTE).

Digi K1 vine în pachet cu încărcător, adaptor USB-C la Jack, adaptor USB-C la USB-A, cheiţă slot SIM, manuale. Terminalul Digi K1 are o folie de protecţie preaplicată pe ecran şi vine însoţit de husă din silicon (TPU).

În momentul publicării acestui review preţul lui Digi K1 este 999 lei.

