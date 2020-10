Realizarea marchează al doilea an consecutiv în care Huawei a primit acest premiu, câştigând anterior pentru soluţia sa SingleFAN Pro. O astfel de recunoaştere constantă din partea industriei consolidează în continuare inovaţia continuă şi leadershipul Huawei în domeniul benzilor largi cu fibră largă.

În prezent, la al 19-lea an - şi desfăşurat în întregime online pentru prima dată în 2020 - BBWF rămâne cea mai importantă expoziţie internaţională anuală în domeniul reţelei fixe.Fiind cel mai important premiu acordat de BBWF, Premiul pentru cea mai bună soluţie de acces fix este destinat să recunoască soluţiile care stimulează dezvoltarea industriei accesului fix şi îmbunătăţesc semnificativ experienţa utilizatorului final.

În februarie 2020, în urma unei analize aprofundate a tendinţelor de afaceri de convergenţă fix-mobil şi construcţie accelerată a reţelei de fibre, Huawei a lansat oficial soluţia AirPON la Londra. Soluţia are trei inovaţii cheie: zero achiziţii de site, zero îmbinare a fibrelor şi zero îngheţare a cadrelor. Poate ajuta operatorii să abordeze provocările cheie, cum ar fi construirea lentă a reţelei de fibră şi experienţele instabile ale utilizatorilor.

Zero achiziţii de site: inovatorul Blade OLT poate fi instalat pe staţiile de bază wireless existente pentru a refolosi sursa de alimentare a site-ului şi a resurselor de fibră backhaul. În consecinţă, nu este necesar un nou site, distanţa de acces a fibrelor este scurtată de la 5 km la mai puţin de 1 km, reţelele pot fi construite mult mai rapid, iar CAPEX este redus cu 27%.

Zero îmbinare a fibrelor: caracteristica DQ ODN acceptă preconectarea cap la cap fără îmbinarea fibrelor, îmbunătăţind eficienţa construcţiei cu 70% şi scurtând timpul de introducere pe piaţă (TTM) cu 30%. În plus, tehnologiile AI sunt utilizate pentru gestionarea digitală a resurselor ODN pasive, realizarea vizualizării topologiei reţelei, gestionarea precisă a resurselor, localizarea precisă a defecţiunilor, furnizarea rapidă a serviciilor, precum şi o reducere a costurilor ODN cu 20%.

Zero îngheţare a cadrelor: primele produse din seria ONT încorporate în AI din industrie pot identifica în mod inteligent tipurile de servicii, inclusiv jocuri online, educaţie şi teleconferinţe. Motorul inteligent de acceleraţie poate reduce latenţa anumitor servicii cu mai mult de 50%, permiţând operatorilor să lanseze pachete de servicii cu valoare adăugată cu accelerare a serviciilor.

Jeffrey Zhou, preşedintele liniei de produse Huawei Access Network, a declarat: „Convergenţa fix-mobil a devenit un consens al industriei, iar fibra este cea mai importantă infrastructură. Soluţia Huawei AirPON poate ajuta operatorii de telefonie mobilă să construiască reţele cu fibră completă eficient şi economic şi să ofere o experienţă optimă de bandă largă FTTH. Este o mare onoare să câştigi Premiul pentru cea mai bună soluţie de acces fix de la BBWF. Huawei aşteaptă cu nerăbdare o cooperare mai extinsă şi inovaţii comune, pe măsură ce continuăm să ajutăm operatorii globali să obţină un succes mai mare în afaceri. ”

La doar 6 luni de la lansarea oficială, soluţia Huawei AirPON a fost recunoscută pe scară largă de către industrie şi adoptată de peste 45 de operatori din întreaga lume, acoperind peste 1 milion de gospodării. În viitor, Huawei va continua să colaboreze cu partenerii din lanţul industrial pentru a construi conexiuni din fibră şi pentru a accelera construcţia unei lumi inteligente complet conectate.