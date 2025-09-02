search
Marți, 2 Septembrie 2025
Suspans maxim la Casa Albă. Donald Trump va face un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării al SUA

Publicat:

Preşedintele american Donald Trump va face marţi, din Biroul Oval, un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării, prima sa apariţie publică după o săptămână, pe fondul speculaţiilor despre posibilitatea redenumirii ministerului în „Departamentul de Război”.

Mesajul emoționant ar urma să fie făcut chiar din Biroul Oval / Sursa foto: AFP
Anunțul major urmează să fie făcut de președintele SUA chiar din Biroul Oval

Anunțul major urmează să fie făcut de președintele SUA chiar din Biroul Oval

Preşedintele american Donald Trump va face marţi în Biroul Oval un "anunţ emoţionant" despre Departamentul Apărării al SUA, a transmis Casa Albă, la câteva zile după ce preşedintele a sugerat că ar putea restabili vechiul nume al "Departamentului de Război" pentru acest minister, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

"Preşedintele va face un anunţ emoţionant legat de Departamentul Apărării", a declarat la postul Fox News purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.  

Discursul din emblematicul birou prezidenţial, programat pentru ora 18:00 GMT, va fi prima apariţie publică a lui Trump de o săptămână, dispariţia sa alimentând în acest timp teoriile pe reţelele de socializare despre o posibilă deteriorare a stării sale de sănătate, lucru negat de Casa Albă. 

Denumirea Departamentului de Stat ar putea fi schimbată în „Departamentul de Război”

Săptămâna trecută, în timpul unei întâlniri cu omologul său sud-coreean Lee Jae-myung, preşedintele american a sugerat posibilitatea schimbării numelui Departamentului Apărării, argumentând că Statele Unite au obţinut cele mai mari victorii militare pe vremea când acest minister se numea Departamentul de Război. 

"Ştiţi, noi îi spunem Departamentul Apărării, dar, fie vorba între noi, cred că îi vom schimba numele (...). Am câştigat Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial, iar atunci se numea Departamentul de Război. Şi pentru mine, asta este în realitate", a indicat liderul de la Casa Albă. 

Departamentul de Război a fost numele oficial al ministerului american al apărării până în anul 1947, când a fost reorganizat şi redenumit Departamentul Apărării, în cadrul unei strategii mai diplomatice în timpul Războiului Rece. 

Ideea restabilirii "Departamentului de Război" a fost menţionată prima dată în martie de secretarul apărării Pete Hegseth, dar fără a detalia dacă această iniţiativă ar implica schimbări structurale în funcţionarea Pentagonului. 

Trump se pregăteşte să se adreseze naţiunii, în timp ce expiră ultimatumul dat lui Putin 

Preşedintele american Donald Trump urmează să ţină astăzi un discurs aşteptat cu maxim interes, într-un context tensionat: expirarea termenului-limită impus liderului de la Kremlin pentru a avansa în direcţia unui acord de pace cu Ucraina. 

Potrivit anunţului oficial al Casei Albe, preşedintele va vorbi începând cu ora 14:00 (ora Washingtonului), respectiv 21:00, ora Bucureștiului. Deşi conţinutul exact al declaraţiei rămâne deocamdată necunoscut, contextul temporal îi oferă deja greutate. Este ziua în care expiră cele două săptămâni acordate de Trump lui Vladimir Putin pentru a se arăta dispus la un acord de pace, în cadrul unei eventuale întâlniri la nivel de lideri. 

SUA

