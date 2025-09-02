Dana Budeanu dă de pământ cu Diana Șucu. „Trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon. Acolo sunt banii de taxe, amețito?! Marş!”

Dana Budeanu a „executat-o” printr-un material video pe Diana Șucu, după ce soția patronului Rapidului s-a plâns pe Instagram că nu a primit bon fiscal în Piața Pucheni, de unde a cumpărat roșii, flori și gogoșari.

Disputa dintre cele două femei de afaceri scoate, de fapt, în prim-plan tensiunea dintre percepția urbană asupra fiscalității și realitatea micilor producători, pe care Dana Budeanu îi apără cu vehemență.

Postarea care a stârnit furia Danei Budeanu

Scandalul a pornit de la o postare pe Instagram a Dianei Șucu, soția omului de afaceri Dan Șucu, patronul clubului Rapid București. Aceasta a povestit că a mers să facă cumpărături în Piața Pucheni, unde a achiziționat roșii, flori și gogoșari. Nemulțumirea sa a fost că niciunul dintre comercianți nu i-ar fi oferit bon fiscal, deși TVA-ul a crescut de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025.

„Azi la Piața Pucheni – roșii, flori, gogoșari… piața plină! Factură? Bon fiscal? Nimic. Și noi, cei care am plătit 19% TVA, ne pregătim să plătim și 21%. Dar ceilalți, care n-au plătit niciodată nimic… ce se întâmplă cu ei?”, a scris Diana Șucu pe Instagram.

Mesajul a stârnit o reacție virulentă din partea Danei Budeanu, care a ales să îi răspundă printr-un videoclip postat pe rețelele sociale, în care a folosit un limbaj extrem de dur pentru a-și exprima nemulțumirea.

În introducerea subiectului, Dana Budeanu a descris contextul social din România, în care care măsurile de austeriate îi afectează în mod dramatic pe oamenii de rând.

„Adevărul e că România e totul, frate! Caterincă ca aici cred că nu există nicăieri pe globul pământesc, ceea ce e mișto într-un fel, că așa am supraviețuit, râzând de necaz.

În acest context în care puterea a fost luată cu japca prin vot, adică nu prin democrație, știți? Adică cu japca de către niște neterminați și de niște conserve ale garnizoanelor, în acest context în care singurii care au de suferit, ca de fiecare dată, sunt oamenii obișnuiți, nu eu. Dar eu am decența să tac dracu’ din anumite puncte de vedere”, şi-a făcut „încălzirea” Dana Budeanu, îainte de a se dezlănţui împotriva Dianei Şucu.

„Deci, în acest context în care noua putere ilegitimă scuipă în fiecare zi, flegmează în fiecare zi pe omul de rând, adică, băi aristocrato din Mizil, omul de rând e ăla, tu n-ai de unde să știi, că tu n-ai fost om de rând niciodată. Știi ce zic? Tu ai fost una care a plecat din Mizil și a aruncat cu savarina-n dreapta și-n stânga până când a pus savarina în galantar, ca lumea. N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?! Ai avut așa un pic de…nu știu dacă-i noroc, că noroc e să trăiești mișto și să fii fericit, să nu minți, să nu te minți, să nu te frece de nevasta lu bărbac-tu de acum 25 de ani, mici amănunte”, a trecut ea la atac.

„Tu trimiți miliția pe țăranul român?”

Momentul central al criticilor a fost legat de atitudinea Dianei Șucu față de vânzătorii din piață.

„Așadar, din poziția din mare aristocacă care descalță oamenii când intră în casă, că așa e la bogați, unde oi fi văzut, doar la Mizil. Din poziția asta, ai tupeul infect ca astăzi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon. Păi, bă melteanco, așa, ca fapt divers, de rușinea lu bărbac-tu, la Monaco, hai c-ai fost și tu, te-ai dus de 2-3 ori. Te-a dus, reține, foarte important, că TE-A DUS cineva și n-ai fost tu pe șmecheria ta. La Monaco, în piața din Monaco, să-ți trăiască ție dacă eu am luat vreodată bon. Tu te-ai dus în Rahova, știi cum e, fiecare trage la rădăcină. Da’ eu fac piața la Monaco! Bă tată, în viața mea n-am luat bon. Am plătit cash de fiecare dată, dar nici n-a existat discuția să-mi dea bon pe roșii, așa, că ești la piață, ai înțeles? Numai cuvântul piață, o piață în care țăranul român vine și desface produse.

Tu trimiți miliția pe țăranul român? Miliția pe țăranul român?!”, s-a revoltat creatoarea de modă.

„Acolo sunt banii de taxe, amețito?!”

Dana Budeanu a încheiat atacul amintind că România este susținută de oamenii simpli, care muncesc de dimineața până seara.:

„Acolo sunt banii de taxe, amețito?! Nu, banii de taxe sunt la marii contribuabili, sunt la unii așa niște conserve protejate de către sistem, care nu intră în babardeala aia a ANAF-ului care îți pune poprire că n-ai plătit 100 de lei, ok? Nooo, la ei sunt eșalonări pe 100 de ani, pe 200 de ani, pe 300 de ani, de sute de milioane taxe. Ok? Asta fac conservele mari ale sistemului, plus multinaționalele.

Colectarea pe TVA și pe taxe tu crezi că trebuie să se facă la taraba din piață, da? Aaa, am înțeles. Păi du-te înapoi la tine la Mizil, măi fată și stai acolo. Tacă-ți fleanca, că n-ai făcut nimic pentru România. Zero!

România este ținută pe umeri de țăranul român, de omul care muncește de dimineața până seara, 15 ore pe zi. De aia merge România în continuare cu toți acoperiții și cu toate săgețile și cu toți neaveniții, neterminații, infecți puși cu mâna la putere, fără să fie votați. Marș!”, şi-a încheiat Dana Budeanu videoclipul distribuit pe Instagram.



